Канчельскис: «Кто возглавит сборную, пусть решают нефутбольные люди из РФС»

Экс-игрок сборной России прокомментировал отставку с поста главного тренера национальной команды и высказался о возможных кандидатах на освободившийся пост.

Отставка, конечно, ожидаема. Что ещё можно сказать в оправдание? Ну, ничего. Всё по делу... (С сарказмом) А кто будет главным тренером, нефутбольные люди в федерации пусть решают. Моё мнение они просто не спрашивают. Я называл кандидатуры Сёмина, Газзаева, Бердыева. Иностранцы? Не знаю.

Лёв? Ну, из иностранных тренеров это будет идеальный вариант. А что есть какая-то альтернатива? Хорошая кандидатура. Почему нет?

Виллаш-Боаш? Думаю, всё-таки вряд ли. Я слышал, как отзывались в Англии на этот счёт. Поэтому, думаю, не стоит. А Лёв выиграл чемпионат мира. Из иностранцев, моё мнение, это номер один.