Канчельскис: «Кто возглавит сборную, пусть решают нефутбольные люди из РФС»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды и высказался о возможных кандидатах на освободившийся пост.
Отставка, конечно, ожидаема. Что ещё можно сказать в оправдание? Ну, ничего. Всё по делу... (С сарказмом) А кто будет главным тренером, нефутбольные люди в федерации пусть решают. Моё мнение они просто не спрашивают. Я называл кандидатуры Сёмина, Газзаева, Бердыева. Иностранцы? Не знаю.
Лёв? Ну, из иностранных тренеров это будет идеальный вариант. А что есть какая-то альтернатива? Хорошая кандидатура. Почему нет?
Виллаш-Боаш? Думаю, всё-таки вряд ли. Я слышал, как отзывались в Англии на этот счёт. Поэтому, думаю, не стоит. А Лёв выиграл чемпионат мира. Из иностранцев, моё мнение, это номер один.
Инсайдер Нобель Арустамян ранее назвал главного кандидата на пост наставника сборной России.
локальный успех возможен только случайно
локальный успех возможен только случайно