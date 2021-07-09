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Канчельскис: «Кто возглавит сборную, пусть решают нефутбольные люди из РФС»

09 июля 2021, 04:26

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды и высказался о возможных кандидатах на освободившийся пост.

Отставка, конечно, ожидаема. Что ещё можно сказать в оправдание? Ну, ничего. Всё по делу... (С сарказмом) А кто будет главным тренером, нефутбольные люди в федерации пусть решают. Моё мнение они просто не спрашивают. Я называл кандидатуры Сёмина, Газзаева, Бердыева. Иностранцы? Не знаю.

Лёв? Ну, из иностранных тренеров это будет идеальный вариант. А что есть какая-то альтернатива? Хорошая кандидатура. Почему нет?

Виллаш-Боаш? Думаю, всё-таки вряд ли. Я слышал, как отзывались в Англии на этот счёт. Поэтому, думаю, не стоит. А Лёв выиграл чемпионат мира. Из иностранцев, моё мнение, это номер один.

Инсайдер Нобель Арустамян ранее назвал главного кандидата на пост наставника сборной России.

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Ironigor
Ironigor ответ swed27 (раскрыть)
09 июля в 09:41
Дружище извиняюсь чисто случайно нажал на жалобу.
Karlnfo
Karlnfo
09 июля в 08:48
метко подмечено! именно нефутбольные люди, им главное кого нибудь поставить и всё
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 08:41
Никто не хочет быть камикадзе.
112910415
112910415
09 июля в 08:12
сказать по правде, задача не является разрешимой !
локальный успех возможен только случайно
ОПС
ОПС
09 июля в 07:21
Вряд ли Лев пойдет к нам.
sv_1969
sv_1969 ответ swed27 (раскрыть)
09 июля в 06:11
Я имел ввиду что он сборную тренирует
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 05:44
Жаль Хиддинк отошёл от дел
swed27
swed27 ответ sv_1969 (раскрыть)
09 июля в 05:43
Карпин тоже тренирует но его звали в сборную
sv_1969
sv_1969 ответ swed27 (раскрыть)
09 июля в 05:10
Он тренирует
swed27
swed27
09 июля в 04:40
Почему-то Хиддинка никто не рассматривает
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