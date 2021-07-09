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Наумов: «Евро-2020 показал, что наш футбол в глубоком кризисе»

09 июля 2021, 04:48

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что сборная России была одной из слабейших команд среди выступавших на Евро-2020.

Наше общество было ввергнуто в иллюзии в 2018 году, когда мы выбрались из группы. Но все специалисты понимают, что это был случайный всплеск, потому что никого из серьёзных соперников мы там не обыграли. Саудовская Аравия разобранная, Египет с полубольным Салахом – вот и всё, что мы выиграли. Уругваю мы по делу проиграли, а с Испанией и Хорватией сыграли вничью, мы их не побеждали.

Эйфория могла быть только у болельщиков, а специалистам было понятно, что мы отстаём в футбольном развитии. И этот чемпионат Европы показал, что наш футбол находится в глубоком кризисе. И он требует глубоких реформ, начиная с детского футбола, с экономики и кучи других проблем. Этим должен заниматься РФС уже сейчас, не дожидаясь, пока мы ещё ниже упадём.

Кого на Евро мы могли обыграть? Ну, финнов, с македонцами могли поспорить. Даже венгров мы бы не обыграли. Становимся всё слабее, и от этого никуда не деться. Мы должны участвовать в чемпионатах мира и Европы, любое непопадание на эти форумы откидывает нас назад.

Готовность возглавить сборную России после отставки Станислава Черчесова выразил бывший наставник «Спартака».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 08:23
Черчесов ушёл,будем исправлять!
112910415
112910415
09 июля в 08:14
обжились мы, обустроились в этом системном кризисе !
beefs
beefs
09 июля в 07:09
Разговоры, одни разговоры...
swed27
swed27
09 июля в 06:46
Наш футбол из кризиса ещё и не выходил
Caniggia
Caniggia
09 июля в 06:20
Можно сказать, что уже не в глубоком кризисе, а в глубокой .опе!
sir_Alex
sir_Alex
09 июля в 06:11
Наш футбол находится в состоянии кризиса минимум с начала 90-х. ЧМ 1990 тому подтверждение.
mihaluch
mihaluch
09 июля в 05:25
Всё это надо было обсуждать после чемпионата мира.
Василий 50
Василий 50
09 июля в 05:20
А игроки считают себя звёздами
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 июля в 05:17
Печально это все
STVA 1
STVA 1
09 июля в 05:06
Америку не открыл
Байкал-38
Байкал-38
09 июля в 04:51
После каждого Евро (кроме 2008) у нас все говорят, что наш футбол в глубоком кризисе.
Традиция однако!
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