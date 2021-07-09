Наумов: «Евро-2020 показал, что наш футбол в глубоком кризисе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что сборная России была одной из слабейших команд среди выступавших на Евро-2020.

Наше общество было ввергнуто в иллюзии в 2018 году, когда мы выбрались из группы. Но все специалисты понимают, что это был случайный всплеск, потому что никого из серьёзных соперников мы там не обыграли. Саудовская Аравия разобранная, Египет с полубольным Салахом – вот и всё, что мы выиграли. Уругваю мы по делу проиграли, а с Испанией и Хорватией сыграли вничью, мы их не побеждали.

Эйфория могла быть только у болельщиков, а специалистам было понятно, что мы отстаём в футбольном развитии. И этот чемпионат Европы показал, что наш футбол находится в глубоком кризисе. И он требует глубоких реформ, начиная с детского футбола, с экономики и кучи других проблем. Этим должен заниматься РФС уже сейчас, не дожидаясь, пока мы ещё ниже упадём.

Кого на Евро мы могли обыграть? Ну, финнов, с македонцами могли поспорить. Даже венгров мы бы не обыграли. Становимся всё слабее, и от этого никуда не деться. Мы должны участвовать в чемпионатах мира и Европы, любое непопадание на эти форумы откидывает нас назад.