Акинфеев: «Я не мог представить, что Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о назначении бывшего защитника армейцев Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера московской команды.
Как говорится, чудеса бывают в жизни. Не подбирая слов, скажу, что не мог представить такого. С каждым днём всё меняется, хаотично происходит. Дай Бог, чтобы у Алексея Владимировича получилось. Я буду только за, если у него всё получится.
Недавно появилась новость о том, что ЦСКА может обменять Георгия Щенникова на защитника «Интера».
Но это еще не предел. Может за неделю до старта РПЛ Алексей уйдёт, а на его место назначат Рахимича или Шембераса - ну а чего, легенд у цска много, есть из кого выбрать )))
Но это еще не предел. Может за неделю до старта РПЛ Алексей уйдёт, а на его место назначат Рахимича или Шембераса - ну а чего, легенд у цска много, есть из кого выбрать )))
а так просто временщик на какой то период не более того..
а так просто временщик на какой то период не более того..
Удачи Алексею.
Удачи Алексею.