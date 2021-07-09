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Акинфеев: «Я не мог представить, что Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА»

09 июля 2021, 02:21

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о назначении бывшего защитника армейцев Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера московской команды.

Как говорится, чудеса бывают в жизни. Не подбирая слов, скажу, что не мог представить такого. С каждым днём всё меняется, хаотично происходит. Дай Бог, чтобы у Алексея Владимировича получилось. Я буду только за, если у него всё получится.

Недавно появилась новость о том, что ЦСКА может обменять Георгия Щенникова на защитника «Интера».

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Все комментарии
протон1
протон1
09 июля в 19:03
сколько раз пинка получал лёха от акинфеева интересно ?
oFANATo
oFANATo
09 июля в 17:08
Посмотрим как у Алексея Владимировича получится. И будем только за, если у него всё получится.
pomor45
pomor45
09 июля в 12:25
Ещё бы не ошарашен: получить в тренеры того, кого раньше посылал куда подальше за ошибки в своей штрафной.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
09 июля в 12:13
Всё может быть, но я думаю по своему. И товарищеские матчи которые проводит ЦСКА пока говорят об обратном. Понимаю скажешь это же только товарняк, но даже рисунка и мысли не прослеживается в игре команды. Я переживаю и болею за ЦСКА и может сейчас превзято отношусь, но факты пока не в пользу Березуцкого. По крайней мере сравнивая последние игры с Оличем игра ЦСКА уже была намного живее, чем сейчас. Как то так. Всем Добра !!!
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
09 июля в 12:02
Если бы Слуцкий не видел в братьях тренерских задатков, то он не взял бы их с собой в Голландию.
makkie
makkie
09 июля в 11:01
Видно, Акинфеев сам в шоке от назначения Березуцкого.

Но это еще не предел. Может за неделю до старта РПЛ Алексей уйдёт, а на его место назначат Рахимича или Шембераса - ну а чего, легенд у цска много, есть из кого выбрать )))
dzvinka
dzvinka
09 июля в 10:50, ред.
ну если у Алексея Владимирча не получится, можно Игоря Конифеевича после него... барин барина подменит, не на завод же в смену токарем.. пальци стирать... можно и потренировать))) ахахахах
Beekeeper
Beekeeper ответ Gahi (раскрыть)
09 июля в 10:49
тут не много не так, Хотел стать тренером Вася, поэтому обиделся на то что Олича поставили а не его. но в итоге стал Леша )))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 июля в 10:18
Мы не знаем кто там принимает эти спонтанные решения. Может тут Орешкин и не при чем.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 10:16
Хаос в управлении командой - это очень плохо
4RT
4RT
09 июля в 10:08
Пути господни неисповедимы
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 июля в 09:59
Вот и я об этом же. А Березуцкий очень сыроват, да и вообще не тренер он .
VeniaminS
VeniaminS
09 июля в 08:54
Посмотрим,что из этого получится.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
09 июля в 08:42
Да мы все в шоке!
sir_Alex
sir_Alex
09 июля в 08:10
В страшном сне не могло такое присниться 😂
rubinovyi2
rubinovyi2
09 июля в 08:03
Так этого никто не мог представить....
ermak6848
ermak6848
09 июля в 07:10
да пусть сделает запись в соей трудовой книжке для истории,
а так просто временщик на какой то период не более того..
161регион
161регион
09 июля в 06:30
Игорек и сам хотел.... Но за березами не поспеть)))
112910415
112910415
09 июля в 06:17
сомнения-то никуда не деваются
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 05:39
Удачи Алексею!
ABir
ABir
09 июля в 05:35
А чего там, тренировать цска - дело не хитрое. А если вдруг у Алексея не получится, то Акинфеев скажет, что он догадывался, чем закончится этот эксперимент
Остапчук 67
Остапчук 67
09 июля в 05:14
Березуцкий это временно
YVG
YVG
09 июля в 04:52
Березуцкий авторитетный тренер в мире футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
09 июля в 03:30
Серегу можно было бы попробовать. Парень очень умный , начитанный, авторитетный. Давно готовил себя к тренерской профессии, вел конспекты. А поработал он на своем веку со многими и в сборной , и в клубе. В Торпедо получилось же у него. Тем более всю кухню армейскую знает. Но вот Орешкин вряд ли на это пойдет, все его решения пока очень неожиданные и необъяснимые.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 03:20, ред.
Лишь бы как с Оличем не получилось, а то придется искать тренера по ходу чемпионата.
Удачи Алексею.
Ironigor
Ironigor ответ Comentarios (раскрыть)
09 июля в 03:19
Ну вот в Игнашевича больше веры !!!
Comentarios
Comentarios ответ Ironigor (раскрыть)
09 июля в 03:01
Если Игнашевича пригласят и Васю шороху могут навести.
swed27
swed27
09 июля в 02:37
Березуцкий и ЦСКА созданы друг для друга
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
09 июля в 02:26
Вот только что то подсказывает ,не надолго эта сказка !!! Не потянет он ЦСКА, не потянет !!! Дай бог чтобы ошибался , но я не верю в сказки.
Gahi
Gahi
09 июля в 02:23
Раз хотел стать тренером большой команды, так вперёд к трофеям. Удачи
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