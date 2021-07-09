Акинфеев: «Я не мог представить, что Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА»

Вратарь ЦСКА высказался о назначении бывшего защитника армейцев исполняющим обязанности главного тренера московской команды.

Как говорится, чудеса бывают в жизни. Не подбирая слов, скажу, что не мог представить такого. С каждым днём всё меняется, хаотично происходит. Дай Бог, чтобы у Алексея Владимировича получилось. Я буду только за, если у него всё получится.