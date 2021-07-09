ЦСКА обыграл «Адмиру» в товарищеском матче.
Состав ЦСКА: Тороп, Фернандес (Набабкин, 46), Васин (Бийол, 61), Дивеев (Карпов, 46), Щенников (Тикнизян, 46), Мухин (Марадишвили, 46), Бохинен (Чалов, 69), Обляков (Бистрович, 61), Кучаев (Ахметов, 46), Чалов (Эджуке, 46), Заболотный (Яковлев, 46).
Гол у ЦСКА: Ахметов, 52
Сегодня сообщалось, что на хавбека москвичей Николу Влашича претендует испанский клуб.
Да уж, от былого состава цска остались только крохи.
Зато в Спартаке и Ребров, и Ещенко, и всякие рассказовы, масловы. игнатовы, мирзовы и пр, и пр, а раньше были Фернандо, Зе Луиш, Адриану. Мельчают на глазах КБ
Да уж, от былого состава цска остались только крохи.
Зато в Спартаке и Ребров, и Ещенко, и всякие рассказовы, масловы. игнатовы, мирзовы и пр, и пр, а раньше были Фернандо, Зе Луиш, Адриану. Мельчают на глазах КБ
Вагнер, Думбия, Красич, Игнашевич, Березуцкие... теперь вместо них Васины, Обляковы, Чаловым и Заболотные.
Вагнер, Думбия, Красич, Игнашевич, Березуцкие... теперь вместо них Васины, Обляковы, Чаловым и Заболотные.