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09 июля 2021, 21:08

ЦСКА обыграл «Адмиру» в товарищеском матче.

Состав ЦСКА : Тороп, Фернандес (Набабкин, 46), Васин (Бийол, 61), Дивеев (Карпов, 46), Щенников (Тикнизян, 46), Мухин (Марадишвили, 46), Бохинен (Чалов, 69), Обляков (Бистрович, 61), Кучаев (Ахметов, 46), Чалов (Эджуке, 46), Заболотный (Яковлев, 46).

Гол у ЦСКА : Ахметов, 52

Сегодня сообщалось, что на хавбека москвичей Николу Влашича претендует испанский клуб.