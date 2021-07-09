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ЦСКА обыграл «Адмиру» в товарищеском матче

09 июля 2021, 21:08
АдмираЛоготип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА обыграл «Адмиру» в товарищеском матче.

Состав ЦСКА: Тороп, Фернандес (Набабкин, 46), Васин (Бийол, 61), Дивеев (Карпов, 46), Щенников (Тикнизян, 46), Мухин (Марадишвили, 46), Бохинен (Чалов, 69), Обляков (Бистрович, 61), Кучаев (Ахметов, 46), Чалов (Эджуке, 46), Заболотный (Яковлев, 46).

Гол у ЦСКА: Ахметов, 52

Сегодня сообщалось, что на хавбека москвичей Николу Влашича претендует испанский клуб.

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 02:01
ужас какой то . это вы с какими клубами там играете? топовые цска?. средне топовые не играют с такими клубами в товарняк. это что за чемпионат? не удивлюсь если сборная бабушек сыграет с цска в ничью. где то там а турции
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июля в 23:59
+ уголовник которого прокуратура Нидерландов мечтает закрыть....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 июля в 22:57, ред.
makkie 45 / 663сегодня в 22:03
Да уж, от былого состава цска остались только крохи.
Зато в Спартаке и Ребров, и Ещенко, и всякие рассказовы, масловы. игнатовы, мирзовы и пр, и пр, а раньше были Фернандо, Зе Луиш, Адриану. Мельчают на глазах КБ
VeniaminS
VeniaminS
09 июля в 22:23
Неплохое начало
makkie
makkie
09 июля в 22:03
Да уж, от былого состава цска остались только крохи.

Вагнер, Думбия, Красич, Игнашевич, Березуцкие... теперь вместо них Васины, Обляковы, Чаловым и Заболотные.
Cat01
Cat01
09 июля в 21:54
Всё идёт по плану
drug01
drug01
09 июля в 21:53
Так держать дальше
STVA 1
STVA 1
09 июля в 21:10
Адмира неплохой соперник
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 21:09
Рад за Ахметова...
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