ЦСКА проиграл «Копенгагену» в контрольном матче

ЦСКА уступил «Копенгагену» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 0:1.
Состав ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес (Набабкин, 46), Дивеев (Карпов, 46), Васин (Бийол, 62), Щенников (Тикнизян, 46), Бохинен (Дзагоев, 46), Мухин (Марадишвили, 46), Обляков (Бистрович, 62), Эджуке (Ахметов, 46), Яковлев (Кучаев, 40), Заболотный (Эджуке, 66).
Сегодня «Спартак» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Удачи ЦСКА !!! Всем Добра !!!
Удачи ЦСКА !!! Всем Добра !!!