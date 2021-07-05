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ЦСКА проиграл «Копенгагену» в контрольном матче

05 июля 2021, 21:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

ЦСКА уступил «Копенгагену» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Состав ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес (Набабкин, 46), Дивеев (Карпов, 46), Васин (Бийол, 62), Щенников (Тикнизян, 46), Бохинен (Дзагоев, 46), Мухин (Марадишвили, 46), Обляков (Бистрович, 62), Эджуке (Ахметов, 46), Яковлев (Кучаев, 40), Заболотный (Эджуке, 66).

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Источник: ФК ЦСКА Москва
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dok66
dok66
вчера в 21:50
Копенгаген - хороший спарринг . Вот счет 0-1 совсем обескураживает . Что за возня ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 июля в 09:49
Тоже посмотрел этот матч. Не покидает ощущение зря потраченного времени. Никакого прогресса. Заболотный - инородное тело, каким был до этого Гайч. Мухин в первом же матче привез гол. Яковлев не понятно за какие заслуги был вызван на этот сбор. Тогда непонятно почему решили избавиться от Шкурина, от которого хоть какая-то польза была. Бийола в лучших гончаренковских традициях поставили на позицию ЦЗ. Игра невнятная, выход из обороны не отработан, атака хаотичная. Хваленый Бохинен уклоняется от единоборств. Эджуке по прежнему играет в свою игру ("сам себе режиссер"). Короче, ничего не меняется. Единственное, Ахметова убрали из опорной зоны и поставили играть левым полузащитником. Сыграл он на своей позиции в целом толково, разве что до нормальных ударов дело не дошло. Но по крайней мере мяч от него не отскакивал, играл почти всегда "в касание" и точно.
В целом же, повторюсь, все больше есть ощущение, что этот сезон будет потерян. Придется и дальше смотреть на эти муки.
makkie
makkie
06 июля в 00:06
Интересно, зачем кони оставили Березуцкого?
Это даже хуже чем Олич. Совсем без опыта самостоятельной работы, не публичная личность, никаких тренерских достижений и вообще системы работы.

И Гинер на серьезных щщах утверждает, что верит в Березуцкого. Смех да и только... для соперников цска. Болельщикам можно только посочувствовать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 июля в 23:26
Ерунда ! На сборах наши клубы все сырые . Правда сырые мы ,почему -то ,всегда ! ))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 23:20
Ну и слава Богу а то всё побеждают и побеждают.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июля в 22:41
Брынь-брынь! Звоночек от велика?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 22:18
Опять двтчне наших нахлобучили...
Сп62
Сп62
05 июля в 22:11
А чего это Эджуке два раза выходил? Странно. Не наигрался, наверное.
Ironigor
Ironigor
05 июля в 21:58
Посмотрел этот товарняк , вообще ничего не видно что это играла команда. Печально как-то становится, не за то что проиграли,а самой игрой совсем не доволен. А ведь так мало осталось до начала чемпионата. Даже не знаю что они будут делать в играх чемпионата??? Посмотрим что изменит тренерский штаб, но кроме Эджуке никого не было даже видно. Бей беги, отбивались как могли. Будем надеяться на лучшее.
Удачи ЦСКА !!! Всем Добра !!!
протон1
протон1
05 июля в 21:47
вот как раз так и весь чемпионат проиграют с этим тренером . кто там не знаю его по имени
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля в 21:43
Руй смеется над Васей)))
sv_1969
sv_1969
05 июля в 21:40
Ничего страшного нет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 21:37
Можно считать прогресс. В 2018 в товарняке им 1:4 влетели. А сейчас даже как-то несерьезно.
beefs
beefs
05 июля в 21:36
Ничего страшного это же товарняк..
stanichnik
stanichnik
05 июля в 21:31
На сборах наши клубы пока чаще проигрывают, чем побеждают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
05 июля в 21:26
Многие, но не Чалов? Не впечатлил никто. Видимо под нагрузками, да и жарковато.
particular
particular
05 июля в 21:17
Сыграли многие, никто не забил, мяч пропустили... Полезный матч...
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