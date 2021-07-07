«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» в контрольном матче, совершив камбэк

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07 июля 2021, 20:59

«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» (2:2) в товарищеском матче на сборах в Австрии.

Питерский клуб сумел отыграться, проигрывая в два мяча после перерыва. Голами в составе «Зенита» отметились и . Голевые передачи отдавали Малком и .

Состав: Одоевский — Круговой, Ракицкий (Кузнецов), Чистяков, Сутормин (Шамкин) — Мостовой (Белохонов), Дуглас Сантос (Кузяев), Вендел (Кравцов), Малком (Скроботов) — Дриусси (Оздоев), Ерохин (Караваев).

В этом матче не сумел сыграть один из лидеров «Зенита», который присоединился к команде только вчера.