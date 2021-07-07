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«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» в контрольном матче, совершив камбэк

07 июля 2021, 20:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» (2:2) в товарищеском матче на сборах в Австрии.

Питерский клуб сумел отыграться, проигрывая в два мяча после перерыва. Голами в составе «Зенита» отметились Себастьян Дриусси и Андрей Мостовой. Голевые передачи отдавали Малком и Алексей Сутормин.

Состав: Одоевский — Круговой, Ракицкий (Кузнецов), Чистяков, Сутормин (Шамкин) — Мостовой (Белохонов), Дуглас Сантос (Кузяев), Вендел (Кравцов), Малком (Скроботов) — Дриусси (Оздоев), Ерохин (Караваев).

В этом матче не сумел сыграть один из лидеров «Зенита», который присоединился к команде только вчера.

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Сп62
Сп62
08 июля в 13:13
Игра смотрелась, но хотелось хоть одним глазком взглянуть и на лидера сборной. Могли бы выпустить хотя бы на пять минут.
Renton36
Renton36
08 июля в 09:08, ред.
Как истинный россиянин буду болеть против российских команд,т.к не стоит поддерживать футболистов не уважающих нашу страну,получая огромные деньги играют хуже дворовых команд.
112910415
112910415
08 июля в 08:15
без недоприсоединившегося лучше получается
Хиромант
Хиромант
07 июля в 23:44
Нет в составе Дзюбы - и игра стала более смотрибельной. Короткий пас, "стеночки", "пяточки", пасы в разрез... Далековато, конечно, до идеала, но желание прекратить бессмысленные навесы в чужую штрафную - похвально! И ещё радует уменьшение передач назад! Как говорили в СССР - ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИЩИ!
zooveterinar
zooveterinar
07 июля в 22:17
О!!1/8 лиги чемпионов обеспечина!!!
Жнец-158
Жнец-158
07 июля в 22:12
Зенит -Чемпион!!!
Действующий!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
07 июля в 22:04
А без Дзюбы у Зенита игра идет хорошо,не ставьте его в основу
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:50
А Рукаку все филонит? Устал бедненький за сборную играть.?
dok66
dok66
07 июля в 21:42
Товарняк , он и в Африке товарняк , чего тут обсуждать . Хорошо , что Зюбы не было , а то бы проиграли
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 21:32
Договорняк .... Премию от Газпрома пополам !
нечитайло
нечитайло
07 июля в 21:19
Дзюбинского нет и отдуши поиграли
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 21:08, ред.
В товарняках "Зенит" моГЁт, вот бы в ЛЧ "закамбэчили"....
STVA 1
STVA 1
07 июля в 21:03
Вердер это не Тамбов)))
Zenit_84
Zenit_84
07 июля в 21:01
Чуть-чуть недокомбэчили
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