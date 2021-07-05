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«Уфа» уступила румынскому «Сепси» в контрольном матче

05 июля 2021, 21:49
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 3Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)СепсиМатч завершен

«Уфа» уступила «Сепси» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:3 (в формате 3 тайма по 45 минут)

Стартовый состав «Уфы»: Кузнецов, Журавлев, Йокич, Плиев, Милетич, Бауэр, Иванов, Мрзляк, Камилов, Алиев, Саплинов.

Гол у «Уфы»: Чунчуков, 61

Сегодня «Спартак» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Руя Витории.

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Источник: ФК "Уфа"
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dok66
dok66
вчера в 21:44
Сепси , это вам не Тамбов . Но не смертельно
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля в 22:47
В этом то сезоне точно на выход
beefs
beefs
05 июля в 22:38
Ничего страшного, это же товарняк...
stanichnik
stanichnik
05 июля в 22:35
Новость какая-то незаконченная.
........ Гол у «Уфы»: Чунчуков, 61........
Перерыл все списки игроков фк Уфа Чунчуков нигде не значится, выходит автогол? А раз так то все мячи забили игроки одной команды и к сожалению не нашей.((
Ironigor
Ironigor
05 июля в 21:50
Печально, но ничего страшного.
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