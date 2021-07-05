«Уфа» уступила румынскому «Сепси» в контрольном матче

«Уфа» уступила «Сепси» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 1:3 (в формате 3 тайма по 45 минут)
Стартовый состав «Уфы»: Кузнецов, Журавлев, Йокич, Плиев, Милетич, Бауэр, Иванов, Мрзляк, Камилов, Алиев, Саплинов.
Гол у «Уфы»: Чунчуков, 61
Сегодня «Спартак» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Руя Витории.
........ Гол у «Уфы»: Чунчуков, 61........
Перерыл все списки игроков фк Уфа Чунчуков нигде не значится, выходит автогол? А раз так то все мячи забили игроки одной команды и к сожалению не нашей.((
........ Гол у «Уфы»: Чунчуков, 61........
Перерыл все списки игроков фк Уфа Чунчуков нигде не значится, выходит автогол? А раз так то все мячи забили игроки одной команды и к сожалению не нашей.((