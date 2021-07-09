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Каземиро: «Я восхищаюсь Месси, но Аргентина не команда одного игрока»

09 июля 2021, 09:25
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро поделился мнением о предстоящей встрече с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси в финале Кубка Америки.

Аргентина — команда с игроками самого высокого уровня. Это не команда одного игрока.

Мы знаем, какими качествами обладает Месси, он отличный игрок, но мы должны ценить всю аргентинскую команду и уважать их всех.

Мы не можем зацикливаться лишь на Месси и Лаутаро. Они игроки топ-уровня, но Аргентина дошла до финала благодаря командным качествам.

Надо уважать всех. Я с восхищением отношусь к Лионелю, но Аргентина – это не только Месси, а оборона Бразилии – это не только Каземиро.

В последних 6 матчах за сборную Месси демонстрирует высочайшую результативность.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 09:45
в этот раз Месси поймал кураж
соответственно, у Аргентины имеются реальные шансы !
beefs
beefs
09 июля в 09:38
классный финал нас ожидает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 09:26
Может он и прав...
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