Каземиро: «Я восхищаюсь Месси, но Аргентина не команда одного игрока»

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро поделился мнением о предстоящей встрече с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины в финале Кубка Америки.

Аргентина — команда с игроками самого высокого уровня. Это не команда одного игрока.

Мы знаем, какими качествами обладает Месси, он отличный игрок, но мы должны ценить всю аргентинскую команду и уважать их всех.

Мы не можем зацикливаться лишь на Месси и Лаутаро. Они игроки топ-уровня, но Аргентина дошла до финала благодаря командным качествам.

Надо уважать всех. Я с восхищением отношусь к Лионелю, но Аргентина – это не только Месси, а оборона Бразилии – это не только Каземиро.