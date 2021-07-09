Тошич: «Влашич перерос уровень РПЛ. Он заиграет в любом топ-чемпионате»

Бывший полузащитник ЦСКА поддержал у руля «армейцев» и высказался о прогрессе полузащитника команды .

Я часто читаю новости о том, что происходит в ЦСКА , потому что я люблю этот клуб и переживаю за него. Уверен, руководство армейского клуба принимает верные решения.

Я, как бывший партнер Алексея [Березуцкого] на поле, выражаю ему свою поддержку. Алексей Березуцкий набрался знаний у Слуцкого, он получил колоссальный опыт. Надеюсь, у него все получится.