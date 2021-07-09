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Тошич: «Влашич перерос уровень РПЛ. Он заиграет в любом топ-чемпионате»

09 июля 2021, 16:33

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поддержал Алексея Березуцкого у руля «армейцев» и высказался о прогрессе полузащитника команды Николы Влашича.

Я часто читаю новости о том, что происходит в ЦСКА, потому что я люблю этот клуб и переживаю за него. Уверен, руководство армейского клуба принимает верные решения.

Я, как бывший партнер Алексея [Березуцкого] на поле, выражаю ему свою поддержку. Алексей Березуцкий набрался знаний у Слуцкого, он получил колоссальный опыт. Надеюсь, у него все получится.

Мне кажется, Никола Влашич — это звезда РПЛ. Думаю, он уже перерос уровень чемпионата, ему нужно уходить в топ-клуб. Он заиграет в любом чемпионате.

Ранее стало известно, что в подписании Влашича заинтересован итальянский топ-клуб.

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Все комментарии
dok66
dok66
09 июля в 21:55
Влашичу точно пора уходить . Иначе закиснет
протон1
протон1
09 июля в 18:47
вот поэтому и не будет футбола в россии. потому что сильные уходят чуть что.
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 18:06
Для нашего чемпионата он звезда.
Futurista
Futurista
09 июля в 17:55
Все ждали когда в РПЛ заиграет)...и вот уже перерос уровень оказавшись с конями на 6-м месте...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
09 июля в 17:48
Многие игроки переросли уровень Рфпл но не заиграли сколько их было
Q-J-G
Q-J-G
09 июля в 17:45
Если кто-то перерос уровень РПЛ, то это не значит, что он заиграет в топ-чемпионате.... Перерос уровень РПЛ, это не критерий того, что игрок заиграет в топ-чемпионате, хорошо заиграет...!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 июля в 17:35
Придётся ЦСКА отпустить его
Ironigor
Ironigor
09 июля в 17:23
В своё время Тошич будчи игроком ЦСКА переростком, всё равно оставался в клубе. У него были в команде шикарные партнёры и команда показывала качественный и красивый футбол, который добивался результатов. А сейчас совсем другая ситуация в ЦСКА, команда не может добраться до ЛЧ и ЛЕ. Какой резон ему оставаться в команде, в которой разруха и нет стабильности. Пусть уходит и ищет свой путь к мечте и совершенству. В любом случае пожелаю ему Удачи !!!
Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
09 июля в 17:05
Я бы не был так категоричен! В условном Брайтоне заиграет , а вот в Челси это вопрос!
YVG
YVG
09 июля в 16:55
С трудом в это верится, очень лениво в последнее время ходил по полю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 16:41
Да пусть валит уже скорее!
Cat01
Cat01
09 июля в 16:41
Надо менять команду
drug01
drug01
09 июля в 16:40
Спасибо пусть играет
oFANATo
oFANATo
09 июля в 16:40
Нет вопросов.....Как говорится - утром деньги, днем Влашич, днём деньги вечером Влашич, вечером деньги ночью Влашич.А можно по другому? Можно. Но деньги вперёд🤗
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 16:36, ред.
Безусловно, заиграет в любом чемпионате, но не в любой команде. Фишка еще в том, что это в ЦСКА он лидер на поле и звезда и место в составе ему гарантировано, а где нибудь в приличном европейском клубе таких звезд будет полно и ему придется доказывать там свое право выходить в основе. Головин и Миранчук подтвердят.
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