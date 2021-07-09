Тошич: «Влашич перерос уровень РПЛ. Он заиграет в любом топ-чемпионате»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поддержал Алексея Березуцкого у руля «армейцев» и высказался о прогрессе полузащитника команды Николы Влашича.
Я часто читаю новости о том, что происходит в ЦСКА, потому что я люблю этот клуб и переживаю за него. Уверен, руководство армейского клуба принимает верные решения.
Я, как бывший партнер Алексея [Березуцкого] на поле, выражаю ему свою поддержку. Алексей Березуцкий набрался знаний у Слуцкого, он получил колоссальный опыт. Надеюсь, у него все получится.
Мне кажется, Никола Влашич — это звезда РПЛ. Думаю, он уже перерос уровень чемпионата, ему нужно уходить в топ-клуб. Он заиграет в любом чемпионате.
Ранее стало известно, что в подписании Влашича заинтересован итальянский топ-клуб.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!