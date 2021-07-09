Роберто Карлос: «Российским клубам нужно покупать больше иностранцев»

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением о том, что нужно сделать для повышения уровня футболистов сборной России.
Знаю, что многие болельщики в России недовольны выступлением своей сборной. С моей точки зрения, российским клубам нужно покупать больше сильных иностранных футболистов, настоящих звезд. Если российские игроки будут играть с ними вместе, то будут быстрее расти. Кроме того, важна психология победителей. В голове всегда должна быть идея побеждать. Не думаю, что дело в том, что какие-то нации предрасположены к игре в футбол лучше других. В футбол играют во всех странах, и везде есть настоящие звезды этой игры.
Я по-прежнему хорошо отношусь к российским игрокам. Считаю, что Смолов, хоть его и не было в сборной, хорошо проявил себя в чемпионате Испании, а Дзюба — лидер национальной команды и важная персона в России. По «Анжи» я также помню и Жиркова, но считаю, что его позиция — левый полузащитник, а не защитник.
Также недавно Карлос ответил на вопрос о том, может ли форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба получить приглашение в мадридский «Реал».
Разрешённый легионер должен сыграть не менее 50% процентов игр сборной своей страны из топ 30 мира или 75% из топ 50 за последние два года.
Вот тогда к нам будут приезжать реально сильные легионеры, а не как сейчас второсортные дешёвые футболисты. Легионер должен быть сильнее нашего игрока, а не дешевле.
Кстати такой лимит приведёт к снижению ценника на российских игроков.
Но клубам надо договориться хотя бы на ближайшие пять лет не переманивать игроков рублём. Если игрок захочет перейти в более перспективный для себя клуб, то только на такую же зарплату в течении двух лет.
Но боюсь, что мои мысли наивны, так как каждый клуб думает только о себе...
Разрешённый легионер должен сыграть не менее 50% процентов игр сборной своей страны из топ 30 мира или 75% из топ 50 за последние два года.
Вот тогда к нам будут приезжать реально сильные легионеры, а не как сейчас второсортные дешёвые футболисты. Легионер должен быть сильнее нашего игрока, а не дешевле.
Кстати такой лимит приведёт к снижению ценника на российских игроков.
Но клубам надо договориться хотя бы на ближайшие пять лет не переманивать игроков рублём. Если игрок захочет перейти в более перспективный для себя клуб, то только на такую же зарплату в течении двух лет.
Но боюсь, что мои мысли наивны, так как каждый клуб думает только о себе...