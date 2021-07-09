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Роберто Карлос: «Российским клубам нужно покупать больше иностранцев»

09 июля 2021, 15:58

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос поделился мнением о том, что нужно сделать для повышения уровня футболистов сборной России.

Знаю, что многие болельщики в России недовольны выступлением своей сборной. С моей точки зрения, российским клубам нужно покупать больше сильных иностранных футболистов, настоящих звезд. Если российские игроки будут играть с ними вместе, то будут быстрее расти. Кроме того, важна психология победителей. В голове всегда должна быть идея побеждать. Не думаю, что дело в том, что какие-то нации предрасположены к игре в футбол лучше других. В футбол играют во всех странах, и везде есть настоящие звезды этой игры.

Я по-прежнему хорошо отношусь к российским игрокам. Считаю, что Смолов, хоть его и не было в сборной, хорошо проявил себя в чемпионате Испании, а Дзюба — лидер национальной команды и важная персона в России. По «Анжи» я также помню и Жиркова, но считаю, что его позиция — левый полузащитник, а не защитник.

Также недавно Карлос ответил на вопрос о том, может ли форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба получить приглашение в мадридский «Реал».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
09 июля в 23:01
Чтобы покупать, надо кого-то продавать. А тех, которых мы уже купили, у нас покупать не хотят.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
09 июля в 22:29
Ментальность будет крепнуть, если регулярно выходить из группы лч, для этого нужны сильные игроки в команде, но у нас даже Зенит не ставить никаких целей в лч, с лучшими игроками лиги, значит нужно в другую лигу поезжать
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 19:30
Естественно,тогда наши будут бороться за основу,и будут расти
протон1
протон1
09 июля в 18:49
в том то и дело. что купят и то продают. толку то? выращивают и продают.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
09 июля в 16:34
Согласен, нужно поднимать уровень внутреннего чемпионата либо заставлять российских игроков уезжать в Европу в раннем возрасте.
Байкал-38
Байкал-38
09 июля в 16:26
Тогда надо сделать лимит 3-4 игрока в заявке + один до 23 лет.
Разрешённый легионер должен сыграть не менее 50% процентов игр сборной своей страны из топ 30 мира или 75% из топ 50 за последние два года.
Вот тогда к нам будут приезжать реально сильные легионеры, а не как сейчас второсортные дешёвые футболисты. Легионер должен быть сильнее нашего игрока, а не дешевле.
Кстати такой лимит приведёт к снижению ценника на российских игроков.
Но клубам надо договориться хотя бы на ближайшие пять лет не переманивать игроков рублём. Если игрок захочет перейти в более перспективный для себя клуб, то только на такую же зарплату в течении двух лет.
Но боюсь, что мои мысли наивны, так как каждый клуб думает только о себе...
Ironigor
Ironigor
09 июля в 16:26
Повышение квалификации своих игроков можно только за счёт конкуренции и более квалифицированных партнёров. Очень правильное высказывание Роберто Карлоса !!! А ждать что природа наградит кого-то из игроков мастерством от рождения, утопия. Только в здоровой конкуренции можно добиться повышения уровня игроков. Как-то так. Всем Добра !!!
ermak6848
ermak6848
09 июля в 16:09
Ошибочное, частное мнение от туземца..
Своих надо выращивать - и будет толк.
Baggio R.
Baggio R.
09 июля в 16:06
Что-то никто из Анжи не вырос, играя вместе с Роберто Карлосом и Это'о
sv_1969
sv_1969
09 июля в 16:00
Не у всех ГрЯзьпромы спонсоры))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 15:59
Нужно больше хороших иностранцев,а не кого попало!
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