Роберто Карлос: «Российским клубам нужно покупать больше иностранцев»

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» поделился мнением о том, что нужно сделать для повышения уровня футболистов сборной России.

Знаю, что многие болельщики в России недовольны выступлением своей сборной. С моей точки зрения, российским клубам нужно покупать больше сильных иностранных футболистов, настоящих звезд. Если российские игроки будут играть с ними вместе, то будут быстрее расти. Кроме того, важна психология победителей. В голове всегда должна быть идея побеждать. Не думаю, что дело в том, что какие-то нации предрасположены к игре в футбол лучше других. В футбол играют во всех странах, и везде есть настоящие звезды этой игры.

Я по-прежнему хорошо отношусь к российским игрокам. Считаю, что Смолов, хоть его и не было в сборной, хорошо проявил себя в чемпионате Испании, а Дзюба — лидер национальной команды и важная персона в России. По «Анжи» я также помню и Жиркова, но считаю, что его позиция — левый полузащитник, а не защитник.