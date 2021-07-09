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Саутгейт: «Без сомнения, сборная Италии заслужила быть в финале Евро»

09 июля 2021, 12:40
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями накануне финала Евро-2020 против команды Италии.

Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных.

Ранее стало известно, кто рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
09 июля в 21:25
По иронии судьбы первый свой финал Евро Англия должна проиграть на Уэмбли потому что саксы не войны а "джентльмены "(кроме Стерлинга,он черный ему можно все) которые всегда уступают более сильным а со слабыми как например Украйна разделывают под орех а потом еще издеваются
vtr422nn2vb2
vtr422nn2vb2
09 июля в 13:58
Италия не заслужила финала,по всем статьям слабе Испании а пенальти о силе не говорит,болельщик может забить гол так и Буффону.
Надо отменить пенальти а как в боксе по статистике присудить победу-удары по воротам,владение мячом итд.
Англия рада что в финале Италия а не Испания,они засасят Италию
Comentarios
Comentarios
09 июля в 13:07
А то мы не знали
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 июля в 13:01
Англичане не заслужили финала
swed27
swed27
09 июля в 12:56
На Умэбли англы могут победить
h8you
h8you
09 июля в 12:54, ред.
а вам то чего переживать?если игра у вас не пойдет, вам помогут
Артём Маркин
Артём Маркин
09 июля в 12:51
жаль Саутгейта,руководство федерации Англии по футболу наверняка захочет урвать такой лакомый кусочек как Станислав Черчесов,который сейчас свободен,а Саутгейту похоже пора искать новую работу.
David Young
David Young ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
09 июля в 12:50
Понимаю ваше негодование по поводу некоторых моментов, и мы рады слышать конструктивную критику и предложения. Вы являетесь одним из самых сильных и активных игроков Фэнтези-Футбол, будет грустно если вы перестанете участвовать в конкурсе, но в любом случае спасибо вам за отличную игру на протяжение очень долгого времени. Я надеюсь что вы продолжите играть и получать удовольствие от конкурса.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 июля в 12:48
Вся Европа замерла в ожидании утешительного матча группы D:
Mekail
Mekail
09 июля в 12:41
Италия выиграет ЕВРО
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