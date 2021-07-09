Саутгейт: «Без сомнения, сборная Италии заслужила быть в финале Евро»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями накануне финала Евро-2020 против команды Италии.
Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных.
Ранее стало известно, кто рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020.
Надо отменить пенальти а как в боксе по статистике присудить победу-удары по воротам,владение мячом итд.
Англия рада что в финале Италия а не Испания,они засасят Италию
Надо отменить пенальти а как в боксе по статистике присудить победу-удары по воротам,владение мячом итд.
Англия рада что в финале Италия а не Испания,они засасят Италию