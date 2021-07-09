Саутгейт: «Без сомнения, сборная Италии заслужила быть в финале Евро»

Главный тренер сборной Англии поделился мыслями накануне финала Евро-2020 против команды Италии.

Италия блестяще играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, демонстрируют отличный стиль. Им всегда сложно забивать. Без сомнения, они заслужили быть в финале — на пути к нему они обыграли две топовые команды — Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных.