Конте: «Италия знает, как побеждать в финалах»

Бывший главный тренер «Интера» прокомментировал предстоящий финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

У сборной Италии будет меньше болельщиков на трибунах, но будет больше опыта на поле. Мы знаем, что значит играть в финалах. И мы знаем, как в них побеждать.

Многие говорят о том, что испанцы в полуфинале владели мячом и контролировали ход игры. Что понимается под этим контролем и к чему он должен приводить? Как я понимаю, он должен приводить к голевым атакам и опасным моментам у ворот соперников, с этой точки зрения преимущество испанцев над итальянцами не было таким очевидным.