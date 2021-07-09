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Конте: «Италия знает, как побеждать в финалах»

09 июля 2021, 14:02
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал предстоящий финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

У сборной Италии будет меньше болельщиков на трибунах, но будет больше опыта на поле. Мы знаем, что значит играть в финалах. И мы знаем, как в них побеждать.

Многие говорят о том, что испанцы в полуфинале владели мячом и контролировали ход игры. Что понимается под этим контролем и к чему он должен приводить? Как я понимаю, он должен приводить к голевым атакам и опасным моментам у ворот соперников, с этой точки зрения преимущество испанцев над итальянцами не было таким очевидным.

Ранее стало известно, кто рассудит финал Евро-2020.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
09 июля в 21:19
Опасных моментов хватало не хватало завершающих ударов,форце Италия
Дoбрыня
Дoбрыня
09 июля в 14:38
Посмотрим как это будет
h8you
h8you
09 июля в 14:19
и проигрывать тоже
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
09 июля в 14:06
"Конте знать, кто финаль побеждать!"
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