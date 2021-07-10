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Шалимов назвал три позиции, которые нужно укрепить «Спартаку»

10 июля 2021, 14:42

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов поделился мнением о нового главном тренере московского клуба Руе Витории.

Не знаю, что такое португальская школа тренерства. Виллаш-Боаш выиграл чемпионат. Интересно посмотреть схему, кто будет играть впереди, сколько будет защитников. Даже если народ не свежий. Португальские тренеры — это про атаку. В Португалии же много бразильцев играет. Это техничные игроки и про атаку.

Обсуждать, откуда приехал Витория нет смысла. Лучше поговорить о трансферах. «Спартаку» надо брать правого защитника, опорного полузащитника, «десятку.» Должны быть минимум два трансфера, потому что через 10 дней начинается чемпионат.

Ранее «Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России.

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112910415
112910415
вчера в 12:40
Америку не открыл
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 июля в 17:55
Об этих позицих уже много лет трубят, даже тузик в соседнем дворе об этом знает , но воз и поныне там....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 15:30
Шалимову наверное видней!😜
makkie
makkie
10 июля в 15:22
Спасибо Шалимову за очевидности!
А мы то и не знали, что Спартаку нужен правый защитник и опорник.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 15:02
Еще и ЛЧ на носу.
YVG
YVG
10 июля в 14:53
Шалимов сам когда тренером станет?
sv_1969
sv_1969
10 июля в 14:53
Не будет этих трансферов мне кажется!
Ironigor
Ironigor
10 июля в 14:46
Лучшее укрепление Спартака, - это ЗАРЕМХАН !!!
Остальное все нюансы !!!)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 июля в 14:45
Там как не крути, всё равно кого-нибудь не будет хватать.
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