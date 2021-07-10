Шалимов назвал три позиции, которые нужно укрепить «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о нового главном тренере московского клуба .

Не знаю, что такое португальская школа тренерства. Виллаш-Боаш выиграл чемпионат. Интересно посмотреть схему, кто будет играть впереди, сколько будет защитников. Даже если народ не свежий. Португальские тренеры — это про атаку. В Португалии же много бразильцев играет. Это техничные игроки и про атаку.

Обсуждать, откуда приехал Витория нет смысла. Лучше поговорить о трансферах. «Спартаку» надо брать правого защитника, опорного полузащитника, «десятку.» Должны быть минимум два трансфера, потому что через 10 дней начинается чемпионат.