«Завтра оценим их состояние». Ганчаренко — о травмах Сафонова и Спайича

Главный тренер «Краснодара» поделился мыслями после контрольного матча против немецкого «Нюрнберга» (0:0).

Мне нравятся такие игры. Потому что достаточно интенсивная игра была, компактно команды играли, много было стыков и единоборств. Может быть, мало было ситуаций, когда мы и соперник выходили из прессинга. Хотелось бы, чтобы мы это лучше делали.

Много было стандартных положений, которые, к сожалению, приводили к достаточно серьезным стыкам. Травмы Спайича и Сафонова из такого разряда. Вроде ничего серьезного нет, но завтра оценим состояние.

Это те матчи, которые нужны для того, чтобы понимать, как выходить из прессинга, как развивать наши атаки под давлением.