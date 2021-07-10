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«Завтра оценим их состояние». Ганчаренко — о травмах Сафонова и Спайича

10 июля 2021, 23:11
НюрнбергЛоготип футбольный клуб Нюрнберг0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мыслями после контрольного матча против немецкого «Нюрнберга» (0:0).

Мне нравятся такие игры. Потому что достаточно интенсивная игра была, компактно команды играли, много было стыков и единоборств. Может быть, мало было ситуаций, когда мы и соперник выходили из прессинга. Хотелось бы, чтобы мы это лучше делали.

Много было стандартных положений, которые, к сожалению, приводили к достаточно серьезным стыкам. Травмы Спайича и Сафонова из такого разряда. Вроде ничего серьезного нет, но завтра оценим состояние.

Это те матчи, которые нужны для того, чтобы понимать, как выходить из прессинга, как развивать наши атаки под давлением.

Ранее появлялась информация о степени серьезности травмы Матвея Сафонова.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
11 июля в 03:49
Самое главное чтобы всё обошлось благополучно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 02:43
Пасмотрим что Гончар сможет с Краснодаром!
Сергей Яценко
Сергей Яценко
10 июля в 23:18
я вообще не понимаю во что играет Краснодар.. это какое - то убожество... все 4 товарняка.. надеюсь что это только сборы так
Брулин
Брулин
10 июля в 23:12
Травмы всегда плохо
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