В «Спартаке» прокомментировали исчезновение профиля Урунова с сайта клуба

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос об исчезновении профиля полузащитника Остона Урунова с официального сайта клуба.
Обычная ошибка. Профиль Остона Урунова вновь на официальном сайте «Спартака». К столетию клуб намерен представить новую digital-экосистему — в том числе во избежание повторения подобных ситуаций в будущем.
По субботам "Директор по развитию и коммуникациям"
...интересно Директором чего его назначат когда расшифруют что такое "digital-экосистема"...))
По субботам "Директор по развитию и коммуникациям"
...интересно Директором чего его назначат когда расшифруют что такое "digital-экосистема"...))