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В «Спартаке» прокомментировали исчезновение профиля Урунова с сайта клуба

11 июля 2021, 00:04

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос об исчезновении профиля полузащитника Остона Урунова с официального сайта клуба.

Обычная ошибка. Профиль Остона Урунова вновь на официальном сайте «Спартака». К столетию клуб намерен представить новую digital-экосистему — в том числе во избежание повторения подобных ситуаций в будущем.

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mat73
mat73
вчера в 10:05
Глядишь, еще и заиграет
Красно Синий воин
Красно Синий воин
11 июля в 13:33
Цирк уехал, а клоуны остались!
makkie
makkie
11 июля в 11:25
Скорее немножечко пнули Шамиля )))
4RT
4RT
11 июля в 10:34
Прораб на стройке,так же отмазывался,когда продал на лево профиля 😁
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
11 июля в 09:01
Винда глючит, Ctrl+Alt не работает, а Delete жмут поселившиеся в клавиатуре тараканы)
Garrincha58
Garrincha58
11 июля в 08:38
пора добавить профиль Че он сейчас свободный агент не упустите шанс
112910415
112910415
11 июля в 08:00
Забавный случай
swed27
swed27
11 июля в 07:36
Может все-таки хакеры поработали
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 06:21
Смешно читать эти оправдания.
mihaluch
mihaluch
11 июля в 03:05
Не только на футбольном поле ошибаются.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
11 июля в 01:42
Лучше бы прокомментировали об исчезновении самого Урунова . ))
ABir
ABir
11 июля в 00:55
Не просто так профиль исчезал
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 июля в 00:33
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 июля в 00:30
По вторникам "Директор департамента по связям с общественностью"
По субботам "Директор по развитию и коммуникациям"
...интересно Директором чего его назначат когда расшифруют что такое "digital-экосистема"...))
Ислам0926
Ислам0926
11 июля в 00:15
Интересно они круглосуточно работают что в первом часу ночи объяснили что это ошибка.Думаю если они так работали бы то мы были впереди планеты всей
ermak6848
ermak6848
11 июля в 00:10
У Антона куплена " Шапка - Невидимка ", от сюда такие чудеса...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 00:05
В больших клубах таких ошибок не делают!
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