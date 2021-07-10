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Черевченко: «Я доволен сегодняшней игрой с „Рубином“, кроме результата»

10 июля 2021, 20:11
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мыслями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче на предсезонном турнире.

Два разных тайма. К сожалению, у нас нет возможности иметь два полноценных состава. К ребятам нет вопросов. По такой погоде большинство игроков выдержали 90 минут. Я доволен сегодняшней игрой, кроме результата.

Как оценю игру Хави Бабика, который находится на просмотре? По первой игре тяжело что-то сказать. Видимо, он не совсем понимает то, чего мы хотим от него. Плюс проблема в языковом барьере — он разговаривает только на французском.

Ранее «Химки» продлили контракт с одним из ключевых игроков команды.

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Все комментарии
chromage
chromage
11 июля в 05:06, ред.
Матч хороший со стороных обеих команд. По идее ничья была бы закономернее думаю. Но талатище Хвичи индивидуально зарешало.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 21:34
Вообще то важен результат.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 20:22
Лучше в товарняках проигрывать
mihaluch
mihaluch
10 июля в 20:20
Химки не форсируют подготовку.
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 20:12
Нормальный счет
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