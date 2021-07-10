Черевченко: «Я доволен сегодняшней игрой с „Рубином“, кроме результата»

Главный тренер «Химок» поделился мыслями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче на предсезонном турнире.

Два разных тайма. К сожалению, у нас нет возможности иметь два полноценных состава. К ребятам нет вопросов. По такой погоде большинство игроков выдержали 90 минут. Я доволен сегодняшней игрой, кроме результата.

Как оценю игру Хави Бабика, который находится на просмотре? По первой игре тяжело что-то сказать. Видимо, он не совсем понимает то, чего мы хотим от него. Плюс проблема в языковом барьере — он разговаривает только на французском.