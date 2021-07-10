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Витория отреагировал на обвинения в адрес Промеса

10 июля 2021, 14:57

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи об обвинениях в адрес нападающего Квинси Промеса.

Фейк ли обвинение Промеса? О подобных вещах я хотел бы говорить, располагая большим количеством фактов. Сейчас их у меня нет. Квинси находится в расположении команды и готовится к сезону. Надеюсь, что клуб окажет игроку поддержку в отношении всех проблем, которые будут возникать.

Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
11 июля в 12:27
    Мага Шульман
    Мага Шульман
    11 июля в 08:14
    " Тебя посодють, а ты не воруй. Ничего, лет через 10 вернешься в Спартак другим. Человеком".
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    11 июля в 04:37
    Ты правильно заметил, я болею за Локо, за футбол, а Спартак интересен как нечто другое.

    Ну ты в добавок ещё и неправду говоришь. Я лично тебе уже за Цорна объяснил, а ты говоришь, что моих комментариев нет. За обман держи диз!!!
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    10 июля в 20:35
    Потому что вижу тебя чаще на ветках Спартака, чем на ветках Локо.

    Рангник с Цорном пришли в Локо - а твоих комментариев об этом даже нет. Зато Спартак обсуждаешь и критикуешь в числе первых. Какой тогда смысл болеть за Локо, обсуждая конкурента? Или обсудить в своём королевстве нечего?Это как минимум странно.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    10 июля в 19:09
    У Локо тоже временам бывают проблемы, но в этом Спартак лидер нашего футбола!
    И с этим нет смысла спорить. Ты же сам утверждаешь, что клуб настолько популярен, что даже уборщиц обсуждают.
    Скажу сразу такой популярности я Локо не желаю, пусть /Спартак в этом будет лидером на долгие года.
    По поводу следить за своей кухней. Ну тут два вопроса. Почему ты сам следишь за другими кухнями и имеешь право на это высказываться? И почему ты мне указываешь и пытаешься запретить делать, то, что делаешь сам?
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    10 июля в 18:25
    Геркус, Кикнадзе, Смородская, Леонченко, Плутник... сейчас вот два агента - Рангник с Цорном. Следите лучше за своей кухней в Локо.
    А то второе место прошляпили Спартаку с его проблемами :)
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
    10 июля в 18:03
    Ну тогда это будет уже не Спартак, который мы привыкли видеть в 21 веке.
    Даже в Спартаке понимают, что популярность уходит и сами подкидывают своё грязное бельё. Самый лучший пиар это чёрный пиар.
    David Young
    David Young
    10 июля в 16:37
    Надеюсь что скандалов и нефутбольных трудностей в московском Спартаке будет как можно меньше.
    makkie
    makkie
    10 июля в 15:23
    Промес - игрок и лидер Спартака.
    Остальное всё околофутбол, который, надеюсь, не поставит крест на карьере Квинси.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 июля в 15:21, ред.
    Ему могли и не сказать, что есть проблемные игроки. Рассказали про славную историю, про участие в Лч, про предстоящее столетие.
    А про уголовников тренер узнает от журналистов. И вынужден что- то отвечать.
    Короче, подстава чтстой воды...
    mihaluch
    mihaluch
    10 июля в 15:13
    Но то что участвовал на Евро говорит что нет доказательств.
    311
    311
    10 июля в 15:00
    Федун отмажет баблом если что!)
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    10 июля в 15:00
    Это не футбольная тема.
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