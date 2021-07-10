Витория отреагировал на обвинения в адрес Промеса

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи об обвинениях в адрес нападающего Квинси Промеса.
Фейк ли обвинение Промеса? О подобных вещах я хотел бы говорить, располагая большим количеством фактов. Сейчас их у меня нет. Квинси находится в расположении команды и готовится к сезону. Надеюсь, что клуб окажет игроку поддержку в отношении всех проблем, которые будут возникать.
Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности.
Ну ты в добавок ещё и неправду говоришь. Я лично тебе уже за Цорна объяснил, а ты говоришь, что моих комментариев нет. За обман держи диз!!!
Ну ты в добавок ещё и неправду говоришь. Я лично тебе уже за Цорна объяснил, а ты говоришь, что моих комментариев нет. За обман держи диз!!!
Рангник с Цорном пришли в Локо - а твоих комментариев об этом даже нет. Зато Спартак обсуждаешь и критикуешь в числе первых. Какой тогда смысл болеть за Локо, обсуждая конкурента? Или обсудить в своём королевстве нечего?Это как минимум странно.
Рангник с Цорном пришли в Локо - а твоих комментариев об этом даже нет. Зато Спартак обсуждаешь и критикуешь в числе первых. Какой тогда смысл болеть за Локо, обсуждая конкурента? Или обсудить в своём королевстве нечего?Это как минимум странно.
И с этим нет смысла спорить. Ты же сам утверждаешь, что клуб настолько популярен, что даже уборщиц обсуждают.
Скажу сразу такой популярности я Локо не желаю, пусть /Спартак в этом будет лидером на долгие года.
По поводу следить за своей кухней. Ну тут два вопроса. Почему ты сам следишь за другими кухнями и имеешь право на это высказываться? И почему ты мне указываешь и пытаешься запретить делать, то, что делаешь сам?
И с этим нет смысла спорить. Ты же сам утверждаешь, что клуб настолько популярен, что даже уборщиц обсуждают.
Скажу сразу такой популярности я Локо не желаю, пусть /Спартак в этом будет лидером на долгие года.
По поводу следить за своей кухней. Ну тут два вопроса. Почему ты сам следишь за другими кухнями и имеешь право на это высказываться? И почему ты мне указываешь и пытаешься запретить делать, то, что делаешь сам?
А то второе место прошляпили Спартаку с его проблемами :)
А то второе место прошляпили Спартаку с его проблемами :)
Даже в Спартаке понимают, что популярность уходит и сами подкидывают своё грязное бельё. Самый лучший пиар это чёрный пиар.
Даже в Спартаке понимают, что популярность уходит и сами подкидывают своё грязное бельё. Самый лучший пиар это чёрный пиар.
Остальное всё околофутбол, который, надеюсь, не поставит крест на карьере Квинси.
Остальное всё околофутбол, который, надеюсь, не поставит крест на карьере Квинси.
А про уголовников тренер узнает от журналистов. И вынужден что- то отвечать.
Короче, подстава чтстой воды...
А про уголовников тренер узнает от журналистов. И вынужден что- то отвечать.
Короче, подстава чтстой воды...