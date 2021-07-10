Витория отреагировал на обвинения в адрес Промеса

Главный тренер «Спартака» прокомментировал слухи об обвинениях в адрес нападающего .

Фейк ли обвинение Промеса? О подобных вещах я хотел бы говорить, располагая большим количеством фактов. Сейчас их у меня нет. Квинси находится в расположении команды и готовится к сезону. Надеюсь, что клуб окажет игроку поддержку в отношении всех проблем, которые будут возникать.