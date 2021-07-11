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Англия никогда не обыгрывала Италию в рамках чемпионатов Европы

11 июля 2021, 11:09
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сборная Англии встретится со сборной Италии в финальном матче Евро-2020.

До этого команды дважды играли между собой в рамках чемпионатов Европы. Первая встреча состоялась на групповой стадии Евро-1980. Тогда победу праздновали итальянцы благодаря голу Марко Тарделли в концовке встречи. Ещё один матч состоялся в рамках 1/4 финала Евро-2012. Основное и дополнительное время не выявили победителя (0:0), а в серии пенальти удачливее оказалась Италия.

Один из ключевых игроков сборной Англии пропустил тренировку перед финалом Евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 июля в 15:07
не надо менять добрую традицию !
Gunslinger
Gunslinger
11 июля в 12:44
К началу матча ждём летающих муравьёв!

https://www.soccer.ru/news/1267542/italiya-angliya?comment=30684274comment-30684274

К сожалению, переговоры датских футболистов с предводителем летучих обезьян оказались безрезультатными..... :)))))
Ванечка
Ванечка
11 июля в 12:33
Статистику прерывать нельзя....:)))
Q-J-G
Q-J-G
11 июля в 11:58
Уверен, что миллионы футбольных фанатов, болельщиков со всего мира, за то, чтобы сборная Англия продолжила эту традицию, как минимум, на Евро-2020...

Очень хочется, чтобы Евро-2020 выиграла сборная, которая выиграла бы в честной, бескомпромиссной борьбе, а не с помощью "админресурса"....: это и "тепличные" условия игр на Евро, все игры дома-одна игра на выезде, и помощь главного арбитра матча, судьи на ВАРе, и ряд обстоятельств, то, что надо для победы сборной Англии - видят, даже там, где невозможно это увидеть, то, что во вред сборной Англии, не видят, даже в том случае, что не увидеть-это невозможно....

Пусть Евро-2020 выиграет сборная, которая играла честно, без определённой помощи - из вне...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 11:38
Надеюсь, и сегодня традиция не прервется, Стерлинг своим нырком настроил против Англии пол-европы.
ДСА
ДСА
11 июля в 11:29
Два матча - это неубедительная статистика.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 11:14
Поэтому и очкуют и с судьями якшаются
ProKop92
ProKop92
11 июля в 11:14
И сегодня не обыграют. Без шансов. Однозначно.
BDA8181
BDA8181
11 июля в 11:13
Ну рано или поздно всегда бывает первый раз )) Надеюсь сегодня кокрас будет тот случай ))
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