Англия никогда не обыгрывала Италию в рамках чемпионатов Европы

Сборная Англии встретится со сборной Италии в финальном матче Евро-2020.
До этого команды дважды играли между собой в рамках чемпионатов Европы. Первая встреча состоялась на групповой стадии Евро-1980. Тогда победу праздновали итальянцы благодаря голу Марко Тарделли в концовке встречи. Ещё один матч состоялся в рамках 1/4 финала Евро-2012. Основное и дополнительное время не выявили победителя (0:0), а в серии пенальти удачливее оказалась Италия.
🇮🇹⚔️🏴 Италия против Англии на ЧЕ-1980...#ЕВРО2020 pic.twitter.com/nIgrnmf86o— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021
Один из ключевых игроков сборной Англии пропустил тренировку перед финалом Евро.
https://www.soccer.ru/news/1267542/italiya-angliya?comment=30684274comment-30684274
К сожалению, переговоры датских футболистов с предводителем летучих обезьян оказались безрезультатными..... :)))))
https://www.soccer.ru/news/1267542/italiya-angliya?comment=30684274comment-30684274
К сожалению, переговоры датских футболистов с предводителем летучих обезьян оказались безрезультатными..... :)))))
Очень хочется, чтобы Евро-2020 выиграла сборная, которая выиграла бы в честной, бескомпромиссной борьбе, а не с помощью "админресурса"....: это и "тепличные" условия игр на Евро, все игры дома-одна игра на выезде, и помощь главного арбитра матча, судьи на ВАРе, и ряд обстоятельств, то, что надо для победы сборной Англии - видят, даже там, где невозможно это увидеть, то, что во вред сборной Англии, не видят, даже в том случае, что не увидеть-это невозможно....
Пусть Евро-2020 выиграет сборная, которая играла честно, без определённой помощи - из вне...
Очень хочется, чтобы Евро-2020 выиграла сборная, которая выиграла бы в честной, бескомпромиссной борьбе, а не с помощью "админресурса"....: это и "тепличные" условия игр на Евро, все игры дома-одна игра на выезде, и помощь главного арбитра матча, судьи на ВАРе, и ряд обстоятельств, то, что надо для победы сборной Англии - видят, даже там, где невозможно это увидеть, то, что во вред сборной Англии, не видят, даже в том случае, что не увидеть-это невозможно....
Пусть Евро-2020 выиграет сборная, которая играла честно, без определённой помощи - из вне...