Англия никогда не обыгрывала Италию в рамках чемпионатов Европы

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11 июля 2021, 11:09

Сборная Англии встретится со сборной Италии в финальном матче Евро-2020.

До этого команды дважды играли между собой в рамках чемпионатов Европы. Первая встреча состоялась на групповой стадии Евро-1980. Тогда победу праздновали итальянцы благодаря голу Марко Тарделли в концовке встречи. Ещё один матч состоялся в рамках 1/4 финала Евро-2012. Основное и дополнительное время не выявили победителя (0:0), а в серии пенальти удачливее оказалась Италия.

Один из ключевых игроков сборной Англии пропустил тренировку перед финалом Евро.