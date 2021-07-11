Аргентина сравнялась с Уругваем по количеству побед на Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки.
Аргентинцы выиграли турнир в 15-й раз и вышли на первое место по этому показателю, сравнявшись с Уругваем.
На третьем месте идет сборная Бразилии — 9 побед.
Накануне КОНМЕБОЛ выбрала сразу двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки.
Аргентина с Уругваем теперь делят первое место, о чём и написано.
Аргентина с Уругваем теперь делят первое место, о чём и написано.
НЕ так!
Они догнали Уругвай по титулам,но не вышли на первое место.Рекорд побит тогда,когда обошел!!!
НЕ так!
Они догнали Уругвай по титулам,но не вышли на первое место.Рекорд побит тогда,когда обошел!!!