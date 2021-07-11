Аргентина сравнялась с Уругваем по количеству побед на Кубке Америки

1625982400

11 июля 2021, 08:46

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки.

Аргентинцы выиграли турнир в 15-й раз и вышли на первое место по этому показателю, сравнявшись с Уругваем.

На третьем месте идет сборная Бразилии — 9 побед.