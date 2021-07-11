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Аргентина сравнялась с Уругваем по количеству побед на Кубке Америки

11 июля 2021, 08:46
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки.

Аргентинцы выиграли турнир в 15-й раз и вышли на первое место по этому показателю, сравнявшись с Уругваем.

На третьем месте идет сборная Бразилии — 9 побед.

Накануне КОНМЕБОЛ выбрала сразу двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ZhenyaBel1982 (раскрыть)
11 июля в 10:05
А где сказано, что рекорд побит?
Аргентина с Уругваем теперь делят первое место, о чём и написано.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
11 июля в 09:58
А что значит вышли на первое место ,сравнявшись с Уругваем.
НЕ так!
Они догнали Уругвай по титулам,но не вышли на первое место.Рекорд побит тогда,когда обошел!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
11 июля в 08:53
Долго к этому шли.
Legend 6
Legend 6
11 июля в 08:48
Честно говоря я думал что там Бразилия с большим отрывом от всех. А оказывается Уругвай.
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