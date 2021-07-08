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42% побед, 21 гол Дзюбы и 1/4 финала чемпионата мира. Объективные итоги работы Станислава Черчесова в сборной России

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Защитник
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Достижения и неудачи (в хронологическом порядке)

Кубок Конфедераций 2017 = 3-е место в группе. Выиграли у Новой Зеландии, проиграли Португалии и Мексике.

Чемпионат мира 2018 = четвертьфинал. Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе (победы над Саудовской Аравией и Египтом, поражение от Уругвая). В 1/8 Испания была обыграна в серии пенальти, а в четвертьфинале аналогичным образом уступили Хорватии.

Лига Наций 2018/19 = 2-е место в группе Лиги B. Опередили Турцию, но уступили Швеции.

Отборочный турнир Евро-2020 = 2-е место в отборочной группе, прямая путевка в финальный турнир. На вершине таблицы отборочной группы расположилась сборная Бельгии, команда Станислава Черчесова опередила Шотландию, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

Лига Наций 2020/21 = 2-е место в группе Лиги B. Венгрия финишировала первой, позади нашей команды — Сербия и Турция.

Евро-2020 = 4-е место в группе. Финишировали ниже не только Бельгии и Дании, которым проиграли крупно, но ниже Финляндии, в матче с которыми была добыта минимальная победа (1:0).

*Отборочный турнир ЧМ-2022 = 2-е место в группе. Результат промежуточный, сыграно 3 из 10 матчей. Россияне добились побед над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), но уступили Словакии (1:2).

Резюме: особняком стоит выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, в числе достижений также уверенное решение задачи в отборе Евро-2020. А вот финальный турнир чемпионата Европы получился неудачным, как и обе попытки пробиться в топ-дивизион Лиги Наций.

Победы и поражения

57 матчей сборной России под руководством Станислава Черчесова:

24 победы (42.1%)

Поверженные противники: Турция (дважды), Шотландия (дважды), Венгрия (дважды), Казахстан (дважды), Кипр (дважды), Сан-Марино (дважды), Гана, Румыния, Новая Зеландия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Египет, Чехия, Сербия, Мальта, Словения, Болгария, Финляндия.

13 ничьих (22.8%)

Разошлись миром: Турция (трижды), Испания (дважды; на ЧМ-2018 выиграли в серии пенальти), Бельгия, Чили, Иран, Хорватия (поражение в серии пенальти на ЧМ-2018), Швеция, Венгрия, Молдова, Польша.

20 поражений (35.1%)

Оказались сильнее: Бельгия (трижды), Швеция (дважды), Коста-Рика, Катар, Кот-д`Ивуар, Португалия, Мексика, Аргентина, Бразилия, Франция, Австрия, Уругвай, Германия, Турция, Сербия, Словакия, Дания.

- Чаще всего сборная России при Станиславе Черчесове играла против Турции: 6 матчей = 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение. Кроме того, 4 раза встречались с Бельгией, провели по 3 матча против Швеции и Венгрии.

- 20 поражений — это антирекорд для тренеров сборной России. До Черчесова наибольшее количество матчей проиграл Гус Хиддинк (10).

- Если принять во внимание, что победа над Испанией на ЧМ-2018 была добыта в серии пенальти, то есть матч фактически завершился вничью, то под началом Станислава Черчесова наша команда почти за 5 лет ни разу не смогла прыгнуть выше головы и обыграть топ-сборную, хотя шансов было достаточно.

Забитые и пропущенные голы

106 забитых мячей (1.86 в среднем за игру) vs 85 пропущенных мячей (1.49)

- 9:0 — самая крупная победа сборной России под руководством Станислава Черчесова. Досталось Сан-Марино в отборе Евро-2020.

- 0:5 — самое крупное поражение. В Лиге Наций 2020/21 пострадали от сборной Сербии.

- В 19 из 57 матчей (33.3%) сборная России сохраняла свои ворота в неприкосновенности. Треть матчей на ноль в защите — хороший показатель.

- В 14 матчах (24.6%) команда Черчесова уходила с поля без забитого гола. А вот четверть матчей с «баранкой» в атаке — результат так себе.

- Только одну волевую победу одержала сборная России при Станиславе Саламовиче: в выездном матче отбора Евро-2020 против Шотландии пропустили уже на 10-й минуте, но смогли перевернуть ход игры и выиграть 2:1.

Задействованные футболисты

- 83 футболиста получали вызовы в сборную России от Станислава Черчесова.

- 71 игрок был непосредственно задействован — выходил на поле хотя бы в одном матче.

- 35 футболистов дебютировали в сборной России благодаря Станиславу Черчесову.

Федор Кудряшов является самым задействованным футболистом сборной России при Черчесове, защитник принял участие в 45 из 57 матчей и провел на поле 3575 минут. В топ-5 по количеству игрового времени также входят Георгий Джикия (3185), Роман Зобнин (2900), Александр Головин (2795) и Артем Дзюба (2781).

Артем Дзюбасамый результативный игрок сборной России при Черчесове. Форвард забил 21 гол в 34 матчах. В пятерке лучших бомбардиров также Денис Черышев (12), Федор Смолов (9), Алексей Миранчук (5) и Марио Фернандес (5).

Александр Головин — лидер по голевым передачам, на счету полузащитника 12 пасов, с которых его партнеры забивали голы. 10 ассистов записал на свой счет Артем Дзюба, 7 результативных передач выполнил Александр Самедов, по 6 раз ассистировали товарищам Роман Зобнин и Далер Кузяев.

Юрий Жирков главный джокер сборной России последней пятилетки. Станислав Черчесов выпускал опытного футболиста на замену 19 раз. У Кузяева 18 выходов со скамейки, у Алексея Миранчука и Алексея Ионова — по 17.

Черчесов имеет менее 50% побед во главе сборной России
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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:46, ред.
Ну вот если объективно взглянуть, то получается, что главный упрек Черчесову заключается в том, что при нем сборная не смогла "прыгнуть выше головы". То есть "нефутбольные" страны Россия при нем обыграла, а "футбольные" не смогла. И даже часто упоминаемую тут на форуме, как образец для подражания, Венгрию обыграла дважды. То есть получается, что мы с одной стороны признаем невысокий потолок этой сборной, но с другой стороны требуем прыгнуть выше этого потолка. Думаю, все дело в том, что людям всегда проще найти (или назначить) одного виноватого, чем пытаться разобраться в комплексе существующих проблем и решать их. Виновный найден. Что дальше? Кто следующий?
Анд-м
Анд-м
сегодня в 11:30
Главный показатель ,не разу не обыграли топ сборную и всего одна волевая победа над мертвыми шотландцами .Построение игры вокруг дзюбы тоже большой минус усача
steelhead
steelhead
сегодня в 10:09
Ой, ну если не индюк, что кто? Какая фееричная играа была выстроена вокруг Семенова с Дзюбой, а уж Турции суолько раз обыгрывали в перерывах помидорно-пляжных войн.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:42
Результаты очень скромные. Спасибо за ЧМ 2018, но там очень повезло, скажем прямо.

И неплохо прошли отбор на Евро, без нервотрепки. В остальном, ниже ожиданий
volga.kot
volga.kot
сегодня в 07:31
Обиделся, ушёл с орденом Александра Невского на груди!!!!! Таких героев теряем!!!!!)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:25
С любым новым тренером, Лёв ли это будет, или, прости Г-ди, Моуринью 😂 игра Сборнаяй кардинально не изменится. Уровень мастерства игроков позволяет на равных играть с командами из списка "Поверженные соперники" и это маскимум.
Legend 6
Legend 6 ответ katast (раскрыть)
сегодня в 06:56
Серьёзно что ли? Игры нет и не согласен?
Legend 6
Legend 6 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 06:46
С его подходом, ему в армию а не футбол. Дисциплина это хорошо, но футболе нужен тренер, тактик, физрук наконец.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 06:43
Да нет там результата...отскок от Испании на ЧМ мира. И всё. Победили одних неудачников, а более-менее сильным соперникам слили. Вот и весь футбол Черчесова.
К слову сказать, нынешней Испании, наша сборная вылетела бы с треском.
112910415
112910415
сегодня в 05:58
так себе блеснули
Camellot
Camellot
сегодня в 02:35
Почему не написали об 500тысячах рублях в день на протяжении 5 лет
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 23:53
Статистика это хорошо, но в названии "объективные итоги", где выводы, там буковки а не цифорки.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 23:45
Заслуга с Испанией? Не смешите мои я извиняюсь! Чистая случайность и ничего больше! Мяч попал в ногу Акинфеева ... А нырок Соболева с финнами ... Без осетина хуже не будет. Теперь только с тренером не ппогадать!.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:31, ред.
Начнем с того что в 1/4 ЧМ вытащили просто за уши, чудом. За 5 лет работы Черчесова только ОДНА достойная игра за которую не стыдно, это с Хорватами. В остальном просто ПОЗОР. Евро 16 с тусовщиками, евро 2020 с недокапитаном. Настолько упали что для нас выход на участие в Евро или ЧМ это уже успех. Тот же Гус Хиддинк только за 2008 раз в 10 добился большего. Уровень стаса это терек, это потолок
djaich
djaich
вчера в 22:43, ред.
Второе место в Лиге Наций 18\19 гг. в минус Черчесову поставить невозможно. В решающем матче со шведами из команды, прилично выступившей на ЧМ 2018, в составе был лишь Газинский, ну и, возможно, Дзюба. Все остальные поголовно были с травмами, так что играли практически вторым, не сыгранным составом. Ну а последующий период ознаменован упадком, напрямую связанным с абсолютным коллапсом наших клубов в Еврокубках.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:26
Систему если не изменить, ничего не изменится. Черчесов держал дисциплину в сборной. Сплотил игроков. Но увы, результаты не самые лучшие.
katast
katast
вчера в 22:02
Зря... Первый раз, начиная ещё с Романцева начала нулевых, когда не согласен с решением об отставке.
shlomo
shlomo
вчера в 21:44
Спасибо за статью....ну что, за борт так за борт...НО особо не радуйтесь.... кроме Черчесова в нашем футболе много других проблем (они в отличие от усатого никуда не уйдут. ...).....у нас уже давно любой провал сборной "исправляется" с помощью смены тренера и изменения лимита на легионеров.... Но и то и другое по большому счёту всего лишь перестановка кроватей, как в том старом анекдоте.... в лучшем случае сборная получит качественного иностранного тренера, который, не будучи связанным с РФС, заявит о систематических проблемах российского футбола, но решить их не сможет ввиду отсутствия возможности что-то менять....
Caliostro
Caliostro
вчера в 21:43
Если бы чемпионат мира тогда проходил в Египте....
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 21:35
выгнали и выгнали. может хватит лить воду про черчесова. его последнее время стало очень много. НАДОЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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