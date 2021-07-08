42% побед, 21 гол Дзюбы и 1/4 финала чемпионата мира. Объективные итоги работы Станислава Черчесова в сборной России

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вчера, 21:30

Никаких домыслов. Только факты.

Достижения и неудачи (в хронологическом порядке)

Кубок Конфедераций 2017 = 3-е место в группе. Выиграли у Новой Зеландии, проиграли Португалии и Мексике.

Чемпионат мира 2018 = четвертьфинал. Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе (победы над Саудовской Аравией и Египтом, поражение от Уругвая). В 1/8 Испания была обыграна в серии пенальти, а в четвертьфинале аналогичным образом уступили Хорватии.

Лига Наций 2018/19 = 2-е место в группе Лиги B. Опередили Турцию, но уступили Швеции.

Отборочный турнир Евро-2020 = 2-е место в отборочной группе, прямая путевка в финальный турнир. На вершине таблицы отборочной группы расположилась сборная Бельгии, команда Станислава Черчесова опередила Шотландию, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

Лига Наций 2020/21 = 2-е место в группе Лиги B. Венгрия финишировала первой, позади нашей команды — Сербия и Турция.

Евро-2020 = 4-е место в группе. Финишировали ниже не только Бельгии и Дании, которым проиграли крупно, но ниже Финляндии, в матче с которыми была добыта минимальная победа (1:0).

*Отборочный турнир ЧМ -2022 = 2-е место в группе. Результат промежуточный, сыграно 3 из 10 матчей. Россияне добились побед над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), но уступили Словакии (1:2).

Резюме: особняком стоит выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, в числе достижений также уверенное решение задачи в отборе Евро-2020. А вот финальный турнир чемпионата Европы получился неудачным, как и обе попытки пробиться в топ-дивизион Лиги Наций.

Победы и поражения

57 матчей сборной России под руководством Станислава Черчесова:

24 победы (42.1%)

Поверженные противники: Турция (дважды), Шотландия (дважды), Венгрия (дважды), Казахстан (дважды), Кипр (дважды), Сан-Марино (дважды), Гана, Румыния, Новая Зеландия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Египет, Чехия, Сербия, Мальта, Словения, Болгария, Финляндия.

13 ничьих (22.8%)

Разошлись миром: Турция (трижды), Испания (дважды; на ЧМ -2018 выиграли в серии пенальти), Бельгия, Чили, Иран, Хорватия (поражение в серии пенальти на ЧМ -2018), Швеция, Венгрия, Молдова, Польша.

20 поражений (35.1%)

Оказались сильнее: Бельгия (трижды), Швеция (дважды), Коста-Рика, Катар, Кот-д`Ивуар, Португалия, Мексика, Аргентина, Бразилия, Франция, Австрия, Уругвай, Германия, Турция, Сербия, Словакия, Дания.

- Чаще всего сборная России при Станиславе Черчесове играла против Турции: 6 матчей = 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение. Кроме того, 4 раза встречались с Бельгией, провели по 3 матча против Швеции и Венгрии.

- 20 поражений — это антирекорд для тренеров сборной России. До Черчесова наибольшее количество матчей проиграл Гус Хиддинк (10).

- Если принять во внимание, что победа над Испанией на ЧМ -2018 была добыта в серии пенальти, то есть матч фактически завершился вничью, то под началом Станислава Черчесова наша команда почти за 5 лет ни разу не смогла прыгнуть выше головы и обыграть топ-сборную, хотя шансов было достаточно.

Забитые и пропущенные голы

106 забитых мячей (1.86 в среднем за игру) vs 85 пропущенных мячей (1.49)

- 9:0 — самая крупная победа сборной России под руководством Станислава Черчесова. Досталось Сан-Марино в отборе Евро-2020.

- 0:5 — самое крупное поражение. В Лиге Наций 2020/21 пострадали от сборной Сербии.

- В 19 из 57 матчей (33.3%) сборная России сохраняла свои ворота в неприкосновенности. Треть матчей на ноль в защите — хороший показатель.

- В 14 матчах (24.6%) команда Черчесова уходила с поля без забитого гола. А вот четверть матчей с «баранкой» в атаке — результат так себе.

- Только одну волевую победу одержала сборная России при Станиславе Саламовиче: в выездном матче отбора Евро-2020 против Шотландии пропустили уже на 10-й минуте, но смогли перевернуть ход игры и выиграть 2:1.

Задействованные футболисты

- 83 футболиста получали вызовы в сборную России от Станислава Черчесова.

- 71 игрок был непосредственно задействован — выходил на поле хотя бы в одном матче.

- 35 футболистов дебютировали в сборной России благодаря Станиславу Черчесову.

Федор Кудряшов является самым задействованным футболистом сборной России при Черчесове, защитник принял участие в 45 из 57 матчей и провел на поле 3575 минут. В топ-5 по количеству игрового времени также входят Георгий Джикия (3185), Роман Зобнин (2900), (2795) и Артем Дзюба (2781).

Артем Дзюба — самый результативный игрок сборной России при Черчесове. Форвард забил 21 гол в 34 матчах. В пятерке лучших бомбардиров также Денис Черышев (12), Федор Смолов (9), Алексей Миранчук (5) и Марио Фернандес (5).

Александр Головин — лидер по голевым передачам, на счету полузащитника 12 пасов, с которых его партнеры забивали голы. 10 ассистов записал на свой счет Артем Дзюба, 7 результативных передач выполнил Александр Самедов, по 6 раз ассистировали товарищам Роман Зобнин и Далер Кузяев.

Юрий Жирков — главный джокер сборной России последней пятилетки. Станислав Черчесов выпускал опытного футболиста на замену 19 раз. У Кузяева 18 выходов со скамейки, у Алексея Миранчука и Алексея Ионова — по 17.