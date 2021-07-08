Черчесов имеет менее 50% побед во главе сборной России

1625756764

08 июля 2021, 18:06

Сегодня покинул должность главного тренера сборной России.

Процент побед Черчесова у руля национальной команды составил 42%. На счету наставника 24 победы, 13 ничьих и 20 поражений. Поражение от Сербии (0:5) в Лиге Наций стало самым крупным для сборной России с 2004 года (после 1:7 против Португалии) и вторым самым крупным со времён распада СССР .

Ранее стали известны подробности выплаты неустойки Черчесову за расторжение контракта.