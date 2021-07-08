ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Черчесов имеет менее 50% побед во главе сборной России

08 июля 2021, 18:06

Сегодня Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России.

Процент побед Черчесова у руля национальной команды составил 42%. На счету наставника 24 победы, 13 ничьих и 20 поражений. Поражение от Сербии (0:5) в Лиге Наций стало самым крупным для сборной России с 2004 года (после 1:7 против Португалии) и вторым самым крупным со времён распада СССР.

Ранее стали известны подробности выплаты неустойки Черчесову за расторжение контракта.

Все новости
Дзюба и Белотти стали лидерами Евро-2020 по попаданиям в офсайд
Вчера, 13:04 Комментарии36
Доннарумма вышел победителем в 5 из 5 последних серий пенальти
Вчера, 09:20 Комментарии14
Италия повторила достижение Чехословакии, Нидерландов, Дании и Греции
Вчера, 01:27 Комментарии20
Англия — худшая европейская сборная по проценту побед в сериях пенальти
Вчера, 01:14 Комментарии20
Финал Евро в седьмой раз дошёл до дополнительного времени
Вчера, 00:07 Комментарии6
Италия пропустила первой впервые с сентября 2020 года
11 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vm777
vm777 ответ димон 37 (раскрыть)
09 июля в 07:45
Из топов никого, та Испания была далеко не торт, но при чем здесь топ? Всех, кто был по силам обыграли и вышли из группы. До этого, из групп не выходили в 2002, 2014, хотя там топов не было (кроме Бельгии в 2014). Мне не нравится черчесов с 2008, но в 2018 он нормально сработал, команду подготовили а турниру со штабом, коллектив сформировался. Да домашний турнир, но могли так же 79*ться как до этого и после этого турнира. Но правда готовились к турниру в тепличных условиях, поэтому Стас никакой не космос как некоторые пытались и пытаются его приподнести.
Вот, кстати, Англия в финале, из топов играли лишь с Германией, но прошли всех кого надо было.
димон 37
димон 37 ответ vm777 (раскрыть)
09 июля в 07:31
Да ничего он не сработал, хозяевам всегда благоволят раз, ему тупо повезло, а во вторых кого он обыграл из топ?
Predator94
Predator94
08 июля в 23:30
Позор. Гнать в шею и прекратить такие зарплаты платить!
Дима Логинов
Дима Логинов
08 июля в 19:47
Зря на Черчесова все напали. Он вон двух рекордсменов Евро подготовил всё-таки.

Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 19:34
Рыжий будет не лучше.
vm777
vm777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
08 июля в 19:18
Так я и не горжусь ими. Но связывать все неудачи с тем, что "ууу спартачи ууу позорят сборную" это совсем уж детский сад. Это резануло мой "сектанскиц" глаз)) интересно, как Романцев учудил в 1999? Он когда пришел, уже шансов почти не было выйти на евро. С тем же Романцевым выходили в 1996, 2002. А на евро 2004 могли и не выйти, помог рывок в конце отбора при Ярцеве. При этом не выходили не только на евро 2000, но и на чм 1998, 2006, чм 2010.
Кстати, с Португалией 1-7 вроде никого из Спартака на поле не было)) но по факту: ярцев после 1-7 должен был уйти.
vm777
vm777 ответ димон 37 (раскрыть)
08 июля в 19:10
Так и тех соперников обыграть надо было (в 2002 и 2012 тоже были легкие группы). Не считаю черчесова героем и супер тренером (даже нвоборот), но тогда он сработал нормально. Жаль, что не ушел и стал всех мучать...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ vm777 (раскрыть)
08 июля в 19:07
Ярцев бросил команду убежав прямо во время матча с португальцами. Таких "командиров" во время войны расстреливали без суда и следствия. Ярцев это предатель.
Ну, а про Стаса и его позорной тактики сейчас не говорит только ленивый.
Сб. Россия за всю историю только раз не вышла в финальный турнир (Евро 2000) там учудили ещё два спартача Романцев и Филимонов. Так, что считать выход на Евро большим достижением как то язык не поворачивается. Ну, а Стасу просто повезло, что на домашний турнир попали без отбора, да и атмосфера тогда обязывала ребят прыгнуть выше своей головы. В группе попались слабые Египет и СА. Матч с Уругваем... тут и говорить нечего. От испанцев отбились и просто повезло. Лучший матч наверное был с хорватами и всё. Дальнейшие события подтвердили, что сборная идёт в тупик с тактикой забросов.
Конечно это твоё право гордиться ими, но для меня это отстой полный.
Caniggia
Caniggia
08 июля в 19:06
Думаю, у Черчеса было только 2 неплохие игры с сильными командами. Это автобус с Испанией и ничья 1-1. И следующая ира с Хорватией 2-2. Всё! За 5 лет! Ни одной победы над сильным соперником с убийственным по качеству футболом! Браво, маэстро, Черчесов!
димон 37
димон 37 ответ vm777 (раскрыть)
08 июля в 18:58
Кто был в группе у черчеса? Кого они обыграли на чм18?
нечитайло
нечитайло
08 июля в 18:55
"Достойный" результат
протон1
протон1
08 июля в 18:53
боже как я рад что его уволили. не ужели е мае. какой груз позора снят . это победа товарищи
112910415
112910415
08 июля в 18:51
всё шло по плану ...
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 18:50
КПД весьма низкий.
vm777
vm777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
08 июля в 18:41
Ярцев вывел сборную на евро, а с Черчесовым сборная в 1/4 чм выходила. Не считаю их супер тренерами, но зачем заниматься умолчанием фактов?
Caniggia
Caniggia
08 июля в 18:41
Что там говорить, много позорных минут пережила страна, когда играла сборная под руководством этого упоротого усатого упыря!
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 18:39
Черчесов поимел сборную России...
Байкал-38.
Байкал-38.
08 июля в 18:31
1:7 2004 год спартач Ярцев
0:5 2020 год спартач Стасик
Как сказал бы воспитанник академии Спартака Дзюба: "Доколе терпеть подобных тренеришек?".
Little Caprice
Little Caprice
08 июля в 18:25
ЦСКА, кстати, тренера ищет.... Орешкин и не такое учудить может.
Ice van Reed
Ice van Reed
08 июля в 18:11, ред.
Черчечесов имеет РФС т.к. поимел 300 млн. любому бы такое увольнение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100