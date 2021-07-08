Черчесов имеет менее 50% побед во главе сборной России

Сегодня Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России.
Процент побед Черчесова у руля национальной команды составил 42%. На счету наставника 24 победы, 13 ничьих и 20 поражений. Поражение от Сербии (0:5) в Лиге Наций стало самым крупным для сборной России с 2004 года (после 1:7 против Португалии) и вторым самым крупным со времён распада СССР.
Ранее стали известны подробности выплаты неустойки Черчесову за расторжение контракта.
Вот, кстати, Англия в финале, из топов играли лишь с Германией, но прошли всех кого надо было.
Вот, кстати, Англия в финале, из топов играли лишь с Германией, но прошли всех кого надо было.
Кстати, с Португалией 1-7 вроде никого из Спартака на поле не было)) но по факту: ярцев после 1-7 должен был уйти.
Кстати, с Португалией 1-7 вроде никого из Спартака на поле не было)) но по факту: ярцев после 1-7 должен был уйти.
Ну, а про Стаса и его позорной тактики сейчас не говорит только ленивый.
Сб. Россия за всю историю только раз не вышла в финальный турнир (Евро 2000) там учудили ещё два спартача Романцев и Филимонов. Так, что считать выход на Евро большим достижением как то язык не поворачивается. Ну, а Стасу просто повезло, что на домашний турнир попали без отбора, да и атмосфера тогда обязывала ребят прыгнуть выше своей головы. В группе попались слабые Египет и СА. Матч с Уругваем... тут и говорить нечего. От испанцев отбились и просто повезло. Лучший матч наверное был с хорватами и всё. Дальнейшие события подтвердили, что сборная идёт в тупик с тактикой забросов.
Конечно это твоё право гордиться ими, но для меня это отстой полный.
Ну, а про Стаса и его позорной тактики сейчас не говорит только ленивый.
Сб. Россия за всю историю только раз не вышла в финальный турнир (Евро 2000) там учудили ещё два спартача Романцев и Филимонов. Так, что считать выход на Евро большим достижением как то язык не поворачивается. Ну, а Стасу просто повезло, что на домашний турнир попали без отбора, да и атмосфера тогда обязывала ребят прыгнуть выше своей головы. В группе попались слабые Египет и СА. Матч с Уругваем... тут и говорить нечего. От испанцев отбились и просто повезло. Лучший матч наверное был с хорватами и всё. Дальнейшие события подтвердили, что сборная идёт в тупик с тактикой забросов.
Конечно это твоё право гордиться ими, но для меня это отстой полный.
0:5 2020 год спартач Стасик
Как сказал бы воспитанник академии Спартака Дзюба: "Доколе терпеть подобных тренеришек?".
0:5 2020 год спартач Стасик
Как сказал бы воспитанник академии Спартака Дзюба: "Доколе терпеть подобных тренеришек?".