Талалаев: «Англия играет разумом, а итальянцы — душой и сердцем»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии.
Болеть буду за итальянцев. Но разумом понимаю, что Англия дольше строится. Она уже играет второй крупный турнир, сделала шаг вперёд. С точки зрения развития футбола англичане более правомерно претендуют на победу. По качеству игры тоже: Англия больше играет разумом, а итальянцы — душой и сердцем, хотя тоже в понятный футбол — агрессивный. Англия будет продолжать играть так, как они это делали: аккуратно, прагматично, а итальянцы выбегать в свои шансы в контратаках.
Саутгейта критикуют те, кто не очень профессионально воспринимает и смотрит футбол. Посмотрите, как он подводит лидеров, как он тактически подходит к каждому сопернику: закрывает фланг Хорватии перебросами игрока, грамотно подстраивается. Подвёл Кейна поминутно именно на те моменты, которые ему были нужны. У него очень сильный тренерский штаб, очень классно работают. Сюда же обратная замена Грилиша: грамотно не дали создать ни одного момента Дании. Финалы последних крупных турниров клубов дают надежду на то, что будут голы. Всё-таки очень сильные исполнители в атаке у обеих команд, а усталость накопилась: защитники будут ошибаться. Для меня в Италии Локателли и Беррарди сделали очень большие шаги за этот чемпионат — превращаются в разнообразных звёзд футбола. У Англии, если исключить группу нападения, я бы выделил полузащиту: эту надёжную игру надо похвалить. До Пикфорда редко доходит мяч, это их большая заслуга. Будет очень интересно посмотреть на борьбу в центре поля.
Ранее известный актёр пожелал Англии удачи в финале Евро-2020.
К примеру, в матче со сборной Испании, именно разумом играли итальянцы, сборная Испании имела преимущество во всём над сборной Италии, за исключением результата, по факту, переиграли разумом, выбрав правильную тактику на матч, по достоинству, оценив возможности сборной Испании... Да, в серии пенальти, но переиграли...!
К примеру, в матче со сборной Испании, именно разумом играли итальянцы, сборная Испании имела преимущество во всём над сборной Италии, за исключением результата, по факту, переиграли разумом, выбрав правильную тактику на матч, по достоинству, оценив возможности сборной Испании... Да, в серии пенальти, но переиграли...!