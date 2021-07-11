Талалаев: «Англия играет разумом, а итальянцы — душой и сердцем»

Главный тренер «Ахмата» поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Болеть буду за итальянцев. Но разумом понимаю, что Англия дольше строится. Она уже играет второй крупный турнир, сделала шаг вперёд. С точки зрения развития футбола англичане более правомерно претендуют на победу. По качеству игры тоже: Англия больше играет разумом, а итальянцы — душой и сердцем, хотя тоже в понятный футбол — агрессивный. Англия будет продолжать играть так, как они это делали: аккуратно, прагматично, а итальянцы выбегать в свои шансы в контратаках.

Саутгейта критикуют те, кто не очень профессионально воспринимает и смотрит футбол. Посмотрите, как он подводит лидеров, как он тактически подходит к каждому сопернику: закрывает фланг Хорватии перебросами игрока, грамотно подстраивается. Подвёл Кейна поминутно именно на те моменты, которые ему были нужны. У него очень сильный тренерский штаб, очень классно работают. Сюда же обратная замена Грилиша: грамотно не дали создать ни одного момента Дании. Финалы последних крупных турниров клубов дают надежду на то, что будут голы. Всё-таки очень сильные исполнители в атаке у обеих команд, а усталость накопилась: защитники будут ошибаться. Для меня в Италии Локателли и Беррарди сделали очень большие шаги за этот чемпионат — превращаются в разнообразных звёзд футбола. У Англии, если исключить группу нападения, я бы выделил полузащиту: эту надёжную игру надо похвалить. До Пикфорда редко доходит мяч, это их большая заслуга. Будет очень интересно посмотреть на борьбу в центре поля.