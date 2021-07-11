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Талалаев: «Англия играет разумом, а итальянцы — душой и сердцем»

11 июля 2021, 16:47
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Болеть буду за итальянцев. Но разумом понимаю, что Англия дольше строится. Она уже играет второй крупный турнир, сделала шаг вперёд. С точки зрения развития футбола англичане более правомерно претендуют на победу. По качеству игры тоже: Англия больше играет разумом, а итальянцы — душой и сердцем, хотя тоже в понятный футбол — агрессивный. Англия будет продолжать играть так, как они это делали: аккуратно, прагматично, а итальянцы выбегать в свои шансы в контратаках.

Саутгейта критикуют те, кто не очень профессионально воспринимает и смотрит футбол. Посмотрите, как он подводит лидеров, как он тактически подходит к каждому сопернику: закрывает фланг Хорватии перебросами игрока, грамотно подстраивается. Подвёл Кейна поминутно именно на те моменты, которые ему были нужны. У него очень сильный тренерский штаб, очень классно работают. Сюда же обратная замена Грилиша: грамотно не дали создать ни одного момента Дании. Финалы последних крупных турниров клубов дают надежду на то, что будут голы. Всё-таки очень сильные исполнители в атаке у обеих команд, а усталость накопилась: защитники будут ошибаться. Для меня в Италии Локателли и Беррарди сделали очень большие шаги за этот чемпионат — превращаются в разнообразных звёзд футбола. У Англии, если исключить группу нападения, я бы выделил полузащиту: эту надёжную игру надо похвалить. До Пикфорда редко доходит мяч, это их большая заслуга. Будет очень интересно посмотреть на борьбу в центре поля.

Ранее известный актёр пожелал Англии удачи в финале Евро-2020.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
11 июля в 22:23
Саутгейт в финале и в шаге от заветного Кубка!
Есть симпатии и антипатии ничего общего не имеющие к футболу.
Уважаемые некоторые! Наслаждайтесь финалом, а желчь выплескивайте где-нибудь в другом месте))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 18:30
Согласен с Талалаевым!
neukomm
neukomm
11 июля в 18:23
Талалаев это такое дно, что пасть ниже уже просто некуда. Человек, который так восхитительно чешет языком и расписывает тактики, но его при этом ни один уважающий себя клуб не приглашал))). Парадокс!
Aris
Aris
11 июля в 17:45
У симулянтов нет ни души, ни сердца! Провокаторы они!
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 17:43
Англия победит 2-1.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 17:38
Талалаев не в себе. Все разговоры о рассудительности и рациональности английских "джентельменов" не более, чем миф. Просто бестолковые бегунки-дайверки.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 17:33
Матч очень непредсказуем.
1-я конная
1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 июля в 17:13
Соболев негр? Внезапно!
Q-J-G
Q-J-G
11 июля в 17:11
Это сборная Италии играет и разумом, и душой, и сердцем...

К примеру, в матче со сборной Испании, именно разумом играли итальянцы, сборная Испании имела преимущество во всём над сборной Италии, за исключением результата, по факту, переиграли разумом, выбрав правильную тактику на матч, по достоинству, оценив возможности сборной Испании... Да, в серии пенальти, но переиграли...!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 17:10
Именно разум подсказал негритянку: ныряй, дядька поставит пенальти...
shlomo
shlomo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 июля в 17:02
Ну а у нас все через Пиииииии......"тернии к звездам"....
shlomo
shlomo
11 июля в 17:00
Ну да очень разумно изображать из себя дельфина....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 июля в 16:56
Англия играет разумом, Италия душой и сердцем, а каким же местом играла наша любимая сборная России?
7fabmyuq82p7
7fabmyuq82p7
11 июля в 16:49
Итальянцы должны выигрывать.
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