Радимов назвал главного фаворита чемпионата мира 2022 года

Главный тренер «Зенита-2» оценил выступление сборной Испании на Евро-2020.

Во втором полуфинале испанцы, считаю, выглядели сильнее итальянцев по игре. Они прибавляли по ходу турнира. Это молодая сборная, которая, считаю, будет на ЧМ -2022 фаворитом номер 1.

Расскажу такую историю. В свое время мы играли вместе в «Сарагосе» с парнем по имени Оскар Селада. По окончании карьеры он пошел учиться на медика, сейчас — врач мадридского «Атлетико» и сборной Испании. Виделись с ним во время Кубка Конфедераций.

Сейчас по понятным ковидным причинам встретиться не удалось. Но мы переписываемся по ходу турнира. Так вот Оскар говорит, что эта сборная Испании очень голодная до побед, хочет повторить путь Хави, Иньесты и того поколения. Мастерства у них достаточно — эта команда никому не оставила шансов на молодежном Евро. В общем, они на правильном пути. Были бы они в финале, болел бы за них.