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Радимов назвал главного фаворита чемпионата мира 2022 года

11 июля 2021, 15:19

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил выступление сборной Испании на Евро-2020.

Во втором полуфинале испанцы, считаю, выглядели сильнее итальянцев по игре. Они прибавляли по ходу турнира. Это молодая сборная, которая, считаю, будет на ЧМ-2022 фаворитом номер 1.

Расскажу такую историю. В свое время мы играли вместе в «Сарагосе» с парнем по имени Оскар Селада. По окончании карьеры он пошел учиться на медика, сейчас — врач мадридского «Атлетико» и сборной Испании. Виделись с ним во время Кубка Конфедераций.

Сейчас по понятным ковидным причинам встретиться не удалось. Но мы переписываемся по ходу турнира. Так вот Оскар говорит, что эта сборная Испании очень голодная до побед, хочет повторить путь Хави, Иньесты и того поколения. Мастерства у них достаточно — эта команда никому не оставила шансов на молодежном Евро. В общем, они на правильном пути. Были бы они в финале, болел бы за них.

Ранее стало известно, что карьеру в сборной Испании может завершить один из лидеров национальной команды.

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Все комментарии
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
11 июля в 21:10
Сегодня я буду болеть за Италию, а Радимов за Испанию
RomzesRZN
RomzesRZN
11 июля в 17:55
Зная этого персонажа, можно предположить, что им является «Зенит».
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 17:47
Это вряд ли.
Boricku
Boricku
11 июля в 16:08
Узбагойся
mihaluch
mihaluch
11 июля в 15:38
Радимов за Испанию.
sv_1969
sv_1969
11 июля в 15:34
Главный эксперД
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 июля в 15:23
Он говорит тогда, когда не пьет.
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