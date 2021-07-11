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Боярский рассказал, кого будет поддерживать в финале Евро-2020

11 июля 2021, 16:15
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Буду болеть за итальянцев. С самого начала чемпионата ставил на англичан, считайте пальцем в небо ткнул, но после того пенальти в матче англичан с датчанами, который был не очень справедлив, болеть буду за итальянцев. Это будет более чем достойный финал — обе команды очень хороши, блестяще играют, и это будет встреча двух психологий — чопорной Англии и романтической Италии. Здорово будет посмотреть, кто победит, и уверен, до пенальти не дойдет.

Пенальти на Стерлинге в полуфинале Евро-2020 вызвало неоднозначную реакцию общественности.

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Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:51
наверно сама англия за себя только болеет . все за италию
neukomm
neukomm
11 июля в 18:25
А нам не плевать ли на его мнение?! Когда это "чудо" раз за разом нарушает правила ПДД, паркуясь на газонах, на тротуарах... Он давно дискредитировал себя.
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
11 июля в 18:20
Я о Мише Боярском 😉
mihaluch
mihaluch
11 июля в 17:46
После пенальти отношение к английской сборной у многих поменялось.
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 17:45
Хоть всей семьёй болей,это никому не интересно и ничего не определяет.Это не сыну в Госдуме нужный кому-то результат пропихивать.
Baggio R.
Baggio R.
11 июля в 17:44
И то только потому, что у англичан никого из Зенита нет)
An Jo
An Jo
11 июля в 17:13
Да всем по*рен за кого он болеет.
Q-J-G
Q-J-G ответ sir_Alex (раскрыть)
11 июля в 16:55, ред.
Вы о судье 1/2 финала Англия-Дания...Ещё та каналья, что главный, что на ВАРе!
sir_Alex
sir_Alex
11 июля в 16:50
Вот каналья! 🤣😁😂
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
11 июля в 16:49
За Зенит и Тосно болей!
Q-J-G
Q-J-G
11 июля в 16:37
....но после того пенальти в матче англичан с датчанами, который был не очень справедлив...

Его вообще не было этого "пенальти"...

Поэтому за сборную Италии!!!
STVA 1
STVA 1
11 июля в 16:37
Согласен с Мишей
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
11 июля в 16:21
Англия победит
Artemon9
Artemon9
11 июля в 16:17
Впервые в жизни поддерживаю Боярского
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