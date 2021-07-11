Боярский рассказал, кого будет поддерживать в финале Евро-2020

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Буду болеть за итальянцев. С самого начала чемпионата ставил на англичан, считайте пальцем в небо ткнул, но после того пенальти в матче англичан с датчанами, который был не очень справедлив, болеть буду за итальянцев. Это будет более чем достойный финал — обе команды очень хороши, блестяще играют, и это будет встреча двух психологий — чопорной Англии и романтической Италии. Здорово будет посмотреть, кто победит, и уверен, до пенальти не дойдет.