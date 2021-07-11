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Мостовой: «Из-за пенальти на Стерлинге многие будут болеть за Италию»

11 июля 2021, 15:48
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Англией и Италией.

Однозначно буду болеть за Италию. После того что произошло в полуфинале англичан, почти все будут за итальянцев. Этот пенальти на Стерлинге, за что и как его поставили… Вообще такое ощущение, что турнир в Англии проходит. Все игры кроме одной они провели дома. Не очень честно и весьма странно. Опять мы возвращаемся к этому непонятному формату. Фаворит, конечно, Англия из-за домашних трибун. Но я за Италию — Forza Italia!

Кьеллини и Боннучи — образец для всех защитников мира. Как они перекусили Лукаку в матче с Бельгией. Персонально буду переживать за Манчини. Был прекрасным футболистом. Его многие недооценивают, но он побеждал в Италии, в Англии. То, что у него не получилось в «Зените» — случайность. Ему не дали поработать. У нас много у кого не получалось: у Эмери, Лаудрупа, Билича, Петреску. Здесь надо на нас самих посмотреть и подумать, почему таким людям не удалось показать свой уровень.

Пенальти на Стерлинге в полуфинале Евро-2020 вызвало неоднозначную реакцию общественности.

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Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:50
многие это кто? смотря какие страны. лично россия помнит как англия была против чм в россии и делала все что бы отобрать
Dauletbek
Dauletbek ответ Союзник противников (раскрыть)
11 июля в 21:09
Энергетика, эгрегоры помогут)))
YVG
YVG
11 июля в 19:19
И без пенальти большинство за Италию.
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 17:42
Как ваше массовое психопатическое боление может повлиять на конечный результат??? Всё решится на поле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 17:30
Болеть будут примерно поровну,вперёд Италия!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 17:04
Это он точно подметил
Ironigor
Ironigor
11 июля в 16:47
Только за Италию !!! Только Победа ✌ !!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 июля в 16:40
Лазерные указки будут болеть за Англию.
112910415
112910415
11 июля в 16:32
у многих не было явных предпочтений, и этот скверный эпизод помог сделать выбор
Илья85
Илья85 ответ Промах Саутгейта (раскрыть)
11 июля в 16:21
Может с нейтральной точки зрения ты и прав ,вот только если спросить пострадавших от этих стран народы,у каждого будет свой враг или ненавистное гос образование .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 16:12
Умозаключения от спартача.
Garrincha58
Garrincha58
11 июля в 16:11
да пофиг кто выиграет одно жалко что опять судейки могут всё испортить
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Илья85 (раскрыть)
11 июля в 16:11
Но даже США и Китай очень страдали именно от англии. Франция тоже с ними воевала)
РФ, преемница СССР, потеряла много людей, пока США и англия имитировали открытие второго фронта.
Илья85
Илья85 ответ Промах Саутгейта (раскрыть)
11 июля в 16:07
Англичане ещё те правокаторы и многим бедам причана. Только вот скажи пожалуйста ,какая из белее -менее сильных стран причинила мало вреда более слабым? США ,Китай ,может Франция ,а может РФ ? Можно продолжить .По моему ,не одна из перечисленных стран виновата не меньше в бедадах других народов и стран . А так ,ещё раз ,англы 7ы и пендаль левый)))
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 16:06
и не только в этом дело))) думаю и сегодня саксов за уши вытащат))))))всё продажно!!!!!
shlomo
shlomo
11 июля в 15:59
Саша, ты прав как никогда...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 15:55
Из-за нырка Стерлинга...
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 15:50, ред.
Разве только в пенальти дело? Англичане загадили не только спорт, от них в мире все беды и проблемы, это нация, которая осложняет жизнь человечеству, словно раковая опухоль. Как можно за них болеть?
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