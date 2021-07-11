Мостовой: «Из-за пенальти на Стерлинге многие будут болеть за Италию»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Англией и Италией.

Однозначно буду болеть за Италию. После того что произошло в полуфинале англичан, почти все будут за итальянцев. Этот пенальти на Стерлинге, за что и как его поставили… Вообще такое ощущение, что турнир в Англии проходит. Все игры кроме одной они провели дома. Не очень честно и весьма странно. Опять мы возвращаемся к этому непонятному формату. Фаворит, конечно, Англия из-за домашних трибун. Но я за Италию — Forza Italia!

Кьеллини и Боннучи — образец для всех защитников мира. Как они перекусили Лукаку в матче с Бельгией. Персонально буду переживать за Манчини. Был прекрасным футболистом. Его многие недооценивают, но он побеждал в Италии, в Англии. То, что у него не получилось в «Зените» — случайность. Ему не дали поработать. У нас много у кого не получалось: у Эмери, Лаудрупа, Билича, Петреску. Здесь надо на нас самих посмотреть и подумать, почему таким людям не удалось показать свой уровень.