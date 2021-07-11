Габулов назвал игрока, который поможет Италии победить Англию в финале Евро

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Англией и Италией, а также выделил голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннарумму.
Он своей игрой неоднократно доказывал, что является безоговорочным первым номером сборной Италии. Та стабильная игра, которую он сейчас показывает на Евро — еще большее тому подтверждение. Мы можем смело говорить, что Доннарумма является большим вратарем. Для меня он лучше Пикфорда. Англичанин еще находится на пути становления.
Доннарумма рано начал карьеру, с 17 лет он показывал стабильную и яркую игру. Сейчас он дорос до того, чтобы претендовать на звание лучшего вратаря в мире. В нем чувствуется запас прочности, он готов вытаскивать матчи. То, что Италии есть такой великолепный вратарь, позволяет надеяться, что она сегодня сможет победить.
У меня нет сомнений относительно Пикфорда. Он надежен, выручает, но если сравнивать с Доннаруммой, то англичанин еще находится на стадии становления. Англичане получили хорошего вратаря, он может стать лучшим в мире, но для этого требуется время и опыт. Этот пропущенный мяч от Дании смазывает впечатление от игры Пикфорда. Но он самый уверенный при игре на выходах.
Сборная Италии чуть не уехала на финал Евро-2020 без своей легенды.
Он на данный момент сильнее Пикфорда и это не оспоримый факт !!! И именно этот момент может стать решающим если команды в основное время сыграют в ничью, что очень вероятно может случится, учитывая заряженность и ответственность игроков на исход матча. Игра будет осторожной и цена обной единственной ошибки может стать фатальная. Концентрация и психологическая устойчивость в этом противостоянии выходит на первый план. И в этом плане на англичанам будет тяжелее , ответственность перед собственными болельщиками , ведь играть предстоит в Лондоне, мало того ещё и вчерашнее заявления королевы 👑 Елизаветы 2 возлогающих на сборную Англии огромную ответственность за исход этого матча !!! И вроде это хорошо когда такая команда как Англия играет в своих стенах финал, но это и большая ответственность, с которой могут некоторые игроки и не справиться. И вот тут то сборная Италии может воспользоваться этим и выйти победителем в этом противостоянии. Ну а ждать осталось совсем немного. Будем делать посмотреть, чем всё это закончится ! Надеюсь что сборная Италии всё же выйдет Победителем и станет Чемпионом Европы 2020 !!! Всем Добра !!!
Он на данный момент сильнее Пикфорда и это не оспоримый факт !!! И именно этот момент может стать решающим если команды в основное время сыграют в ничью, что очень вероятно может случится, учитывая заряженность и ответственность игроков на исход матча. Игра будет осторожной и цена обной единственной ошибки может стать фатальная. Концентрация и психологическая устойчивость в этом противостоянии выходит на первый план. И в этом плане на англичанам будет тяжелее , ответственность перед собственными болельщиками , ведь играть предстоит в Лондоне, мало того ещё и вчерашнее заявления королевы 👑 Елизаветы 2 возлогающих на сборную Англии огромную ответственность за исход этого матча !!! И вроде это хорошо когда такая команда как Англия играет в своих стенах финал, но это и большая ответственность, с которой могут некоторые игроки и не справиться. И вот тут то сборная Италии может воспользоваться этим и выйти победителем в этом противостоянии. Ну а ждать осталось совсем немного. Будем делать посмотреть, чем всё это закончится ! Надеюсь что сборная Италии всё же выйдет Победителем и станет Чемпионом Европы 2020 !!! Всем Добра !!!