Габулов назвал игрока, который поможет Италии победить Англию в финале Евро

Бывший вратарь сборной России поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Англией и Италией, а также выделил голкипера итальянцев .

Он своей игрой неоднократно доказывал, что является безоговорочным первым номером сборной Италии. Та стабильная игра, которую он сейчас показывает на Евро — еще большее тому подтверждение. Мы можем смело говорить, что Доннарумма является большим вратарем. Для меня он лучше Пикфорда. Англичанин еще находится на пути становления.

Доннарумма рано начал карьеру, с 17 лет он показывал стабильную и яркую игру. Сейчас он дорос до того, чтобы претендовать на звание лучшего вратаря в мире. В нем чувствуется запас прочности, он готов вытаскивать матчи. То, что Италии есть такой великолепный вратарь, позволяет надеяться, что она сегодня сможет победить.

У меня нет сомнений относительно Пикфорда. Он надежен, выручает, но если сравнивать с Доннаруммой, то англичанин еще находится на стадии становления. Англичане получили хорошего вратаря, он может стать лучшим в мире, но для этого требуется время и опыт. Этот пропущенный мяч от Дании смазывает впечатление от игры Пикфорда. Но он самый уверенный при игре на выходах.