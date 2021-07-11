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Шалимов рассказал, почему стоит посмотреть матч «Спартак» — «Сочи»

11 июля 2021, 14:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о предстоящем матче в Кубке Париматч Премьер между «Спартаком» и «Сочи».

По «Спартаку» будет интересно посмотреть схему — поменяет её Витория или нет. Хотя одна игра ничего не скажет, потому что можно начать с одной схемой, а потом изменить. Поэтому надо видеть, в каком состоянии команда, я не думаю, что в максимальном, так как до начала чемпионата еще достаточно много времени. Чего-то яркого я не жду, но посмотреть будет интересно.

Ранее Шалимов назвал три позиции, которые нужно укрепить «Спартаку».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
11 июля в 17:39
Хоть матч и носит статус полуофициального, но всё равно болельщикам обоих клубов и не только, интересно посмотреть на степень готовности команд к проведению игр в регулярном первенстве РПЛ.
112910415
112910415
11 июля в 14:56
интересно, кто бы спорил
Василий 50
Василий 50
11 июля в 14:17
Шалимов, иди к почкам...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 14:05
У шалима другой интерес он не искреннен.
ОПС
ОПС
11 июля в 14:02
Будем посмотреть. Норм.
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