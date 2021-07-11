Шалимов рассказал, почему стоит посмотреть матч «Спартак» — «Сочи»

Российский тренер поделился мнением о предстоящем матче в Кубке Париматч Премьер между «Спартаком» и «Сочи».

По «Спартаку» будет интересно посмотреть схему — поменяет её Витория или нет. Хотя одна игра ничего не скажет, потому что можно начать с одной схемой, а потом изменить. Поэтому надо видеть, в каком состоянии команда, я не думаю, что в максимальном, так как до начала чемпионата еще достаточно много времени. Чего-то яркого я не жду, но посмотреть будет интересно.