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Сёмин: «Сила сборной Англии — это хорошая оборона»

11 июля 2021, 13:35
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Ожидание хорошего и интересного футбола. Предсказать победителя очень сложно, потому что играют две равные команды. Англичане с каждым следующим матчем играют лучше и лучше. Наверное, предстоит равный матч. Но у англичан есть большое преимущество — свои трибуны и свой стадион.

Сила сборной Англии — это хорошая оборона, причем не только защитника, но и всей команды. Они успевают перестраиваться, отходить за линию мяча и очень плотно оборонять свои зоны.

Напряженная борьба была и у Италии, и у Англии. Мне кажется, все в равном положении. У англичан было на один день меньше времени на восстановление. Но в целом у всех равные условия для того, чтобы подойти к этому матчу в лучших кондициях.

Ранее известный актёр пожелал Англии удачи в финале Евро-2020.

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Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:57
от настроя игроков зависит. а вот англия не встречалась еще с сильными соперниками на евро.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 14:18
Родные стены и поддержка трибун, административный ресурс вот их сила
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 13:51
Про судей почему то промолчал...
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 13:36
Похоже шансы равны.
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