Бывший главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

Ожидание хорошего и интересного футбола. Предсказать победителя очень сложно, потому что играют две равные команды. Англичане с каждым следующим матчем играют лучше и лучше. Наверное, предстоит равный матч. Но у англичан есть большое преимущество — свои трибуны и свой стадион.

Сила сборной Англии — это хорошая оборона, причем не только защитника, но и всей команды. Они успевают перестраиваться, отходить за линию мяча и очень плотно оборонять свои зоны.

Напряженная борьба была и у Италии, и у Англии. Мне кажется, все в равном положении. У англичан было на один день меньше времени на восстановление. Но в целом у всех равные условия для того, чтобы подойти к этому матчу в лучших кондициях.