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Финал Евро в седьмой раз дошёл до дополнительного времени

вчера, 00:07
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сборные Англии и Италии (1:1, перерыв) не выявили победителя в основное время финала Евро-2020.

Таким образом, матч дошел до дополнительного времени в 7-й раз в истории финалов чемпионата Европы.

Ранее подобное происходило в 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 и 2016 году.

Также в этом матче гол Леонардо Бонуччи принес итальянской сборной выдающийся рекорд.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 04:48
Тем интереснее для зрителей.
протон1
протон1
вчера в 02:48
За Италию.Завтра сделаю спагетти и запью Кьянти +буду пересматривать обзор!
Показательно что именно темнокожих, которых любитель блм Саутгейт навыпускал, запороли серию пенальти. Поздравляю Италию.
нечитайло
нечитайло
вчера в 00:19
Oх будет трагедия
Cat01
Cat01
вчера в 00:14
Ждём пенальти
drug01
drug01
вчера в 00:13
Команды равны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:07
Кому щас легко...
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