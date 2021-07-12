Финал Евро в седьмой раз дошёл до дополнительного времени

Сборные Англии и Италии (1:1, перерыв) не выявили победителя в основное время финала Евро-2020.
Таким образом, матч дошел до дополнительного времени в 7-й раз в истории финалов чемпионата Европы.
Ранее подобное происходило в 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 и 2016 году.
Также в этом матче гол Леонардо Бонуччи принес итальянской сборной выдающийся рекорд.
Показательно что именно темнокожих, которых любитель блм Саутгейт навыпускал, запороли серию пенальти. Поздравляю Италию.
Показательно что именно темнокожих, которых любитель блм Саутгейт навыпускал, запороли серию пенальти. Поздравляю Италию.