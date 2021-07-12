Финал Евро в седьмой раз дошёл до дополнительного времени

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вчера, 00:07

Сборные Англии и Италии (1:1, перерыв) не выявили победителя в основное время финала Евро-2020.

Таким образом, матч дошел до дополнительного времени в 7-й раз в истории финалов чемпионата Европы.

Ранее подобное происходило в 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 и 2016 году.

Также в этом матче гол Леонардо Бонуччи принес итальянской сборной выдающийся рекорд.