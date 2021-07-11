Кьеллини станет самым возрастным капитаном в истории финалов Евро

Италия встретится с Англией в финале чемпионата Европы-2020.
Сборную Италии с капитанской повязкой выведет на матч защитник Джорджио Кьеллини, который станет самым возрастным капитаном в истории финалов Евро, сообщает Opta.
На сегодняшний день возраст защитника составляет 36 лет и 331 день.
По этому показателю Кьеллини превзойдет своего соотечественника Джанлуиджи Буффона, выходившего на поле в роли капитана в финале Евро-2012 в возрасте 34 лет и 154 дней.
Совсем недавно Кьеллини установил уникальный рекорд на Евро.