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Кьеллини станет самым возрастным капитаном в истории финалов Евро

11 июля 2021, 21:55
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Италия встретится с Англией в финале чемпионата Европы-2020.

Сборную Италии с капитанской повязкой выведет на матч защитник Джорджио Кьеллини, который станет самым возрастным капитаном в истории финалов Евро, сообщает Opta.

На сегодняшний день возраст защитника составляет 36 лет и 331 день.

По этому показателю Кьеллини превзойдет своего соотечественника Джанлуиджи Буффона, выходившего на поле в роли капитана в финале Евро-2012 в возрасте 34 лет и 154 дней.

Совсем недавно Кьеллини установил уникальный рекорд на Евро.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 21:58
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