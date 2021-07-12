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Англия — худшая европейская сборная по проценту побед в сериях пенальти

вчера, 01:14

Сборная Англии — самая неудачливая европейская команда в сериях пенальти.

Англичане проиграли финал Евро-2020 Италии, и это была 7-я серия пенальти в рамках крупных турниров, в которой Англия потерпела поражение. Победить в послематчевых пенальти Англия смогла лишь два раза.

Таким образом, Англия имеет наихудший процент побед в сериях пенальти (22%) среди европейских сборных, которые били пенальти на крупных турнирах не менее 3 раз.

В то же время Италия благодаря серии пенальти вошла в историю Евро.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:36
Это называется карма, слишком часто выглядят важными и высокомерными
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
вчера в 09:41
Да и в целом она худшая. Это ещё с украиной видно было
112910415
112910415
вчера в 09:24
тренер виноват
при таком стиле вероятность серий пенальти велика !
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 08:42
.
An Jo
An Jo
вчера в 07:32
Англичанам воздалось за нырок на датчанах! Так им и надо)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:30
Англия самая худшая команда на Евро после нас.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:59
Англичане в своём стиле
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:58
Если кратко - вот что произошло в серии пенальти:
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:54
Пенальти − злой рок англичан.
Legend 6
Legend 6 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 06:54
А не нырки...
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:43
Пенальти камень приткновения для англичан.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:18
Вот этот элемент и надо тренировать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:52
Очень рад результату финала.
Футбольный Бог наказал англичан.
Причём наказал показательно: после абсолютно левого пенальти на чёрном Стерлинге в полуфинале, в финале в серии пенальти не забили два афроангличанина. Как говорится в народе, "Как пришло так и ушло"...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 03:50
Обратите внимание как вели себя перед ударом забившие игроки и не забившие.
Не забившие делали какие то непонятные телодвижения.
протон1
протон1
вчера в 02:33
Год стояли перед темнокожими на коленях, и все бестолку)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:07
Рано англичане начали делить шкуру неубитого медведя . Ведь все их эксперты верили в победу, надеясь на свое поле, на поддержку зрителей. А тут еще и старушка Елизавета вписалась , отправив оптимистичный посыл Саутгейту. А в итоге - крах всех надежд и ведь все по делу.
Не говори :"Гоп" , - пока судья упавшему Стерлингу не поверил.
Всем здоровья.
alfranza
alfranza
вчера в 01:37
А нехрен до них доводить!
Predator94
Predator94
вчера в 01:34
Это карма
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:25
Джентльмены любят попижонить.
ОПС
ОПС
вчера в 01:18
Ничего не поделаешь.
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