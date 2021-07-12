Англия — худшая европейская сборная по проценту побед в сериях пенальти

Сборная Англии — самая неудачливая европейская команда в сериях пенальти.
Англичане проиграли финал Евро-2020 Италии, и это была 7-я серия пенальти в рамках крупных турниров, в которой Англия потерпела поражение. Победить в послематчевых пенальти Англия смогла лишь два раза.
Таким образом, Англия имеет наихудший процент побед в сериях пенальти (22%) среди европейских сборных, которые били пенальти на крупных турнирах не менее 3 раз.
В то же время Италия благодаря серии пенальти вошла в историю Евро.
при таком стиле вероятность серий пенальти велика !
при таком стиле вероятность серий пенальти велика !
Футбольный Бог наказал англичан.
Причём наказал показательно: после абсолютно левого пенальти на чёрном Стерлинге в полуфинале, в финале в серии пенальти не забили два афроангличанина. Как говорится в народе, "Как пришло так и ушло"...
Футбольный Бог наказал англичан.
Причём наказал показательно: после абсолютно левого пенальти на чёрном Стерлинге в полуфинале, в финале в серии пенальти не забили два афроангличанина. Как говорится в народе, "Как пришло так и ушло"...
Не забившие делали какие то непонятные телодвижения.
Не забившие делали какие то непонятные телодвижения.
Не говори :"Гоп" , - пока судья упавшему Стерлингу не поверил.
Всем здоровья.
Не говори :"Гоп" , - пока судья упавшему Стерлингу не поверил.
Всем здоровья.