Англия — худшая европейская сборная по проценту побед в сериях пенальти

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вчера, 01:14

Сборная Англии — самая неудачливая европейская команда в сериях пенальти.

Англичане проиграли финал Евро-2020 Италии, и это была 7-я серия пенальти в рамках крупных турниров, в которой Англия потерпела поражение. Победить в послематчевых пенальти Англия смогла лишь два раза.

Таким образом, Англия имеет наихудший процент побед в сериях пенальти (22%) среди европейских сборных, которые били пенальти на крупных турнирах не менее 3 раз.

В то же время Италия благодаря серии пенальти вошла в историю Евро.