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19 полицейских пострадали при столкновении с фанатами в Лондоне

12 июля 2021, 11:56
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сразу после завершения финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 по пенальти) в Лондоне произошли столкновения между фанатами и полицией.

В результате столкновений пострадали 19 полицейских. Помимо этого, офицеры совершили 49 арестов за различные правонарушения.

Ранее сообщалось, сколько тысяч человек посетили финал чемпионата Европы.

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pele1981
pele1981 ответ minai (раскрыть)
12 июля в 20:52
И как всегда обвинят Россию, мол, это она спровоцировала беспорядки)
Dauletbek
Dauletbek
12 июля в 20:15
Для меня финал был не вчера, а в матче Испания-Италия. Вот там был финальный матч
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 13:30
А сколько фанатов пострадало не говорят!
minai
minai
12 июля в 13:19
Дикий народ проживает на берегах Темзы.
Legend 6
Legend 6
12 июля в 12:12
Мокнули англичан в их же ссанину. Так им и надо и ни капли не жалко.
David Young
David Young
12 июля в 12:11
Плохо когда такое происходит.
ДСА
ДСА
12 июля в 12:06
Не умеют англичане проигрывать, такая уж у них нация.
David Young
David Young ответ Cules2013 (раскрыть)
12 июля в 12:04
Здравствуйте.

"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, отбор к Евро, ЧМ, отбор к ЧМ европейских команд)" - тут перечислены все турниры которые участвуют в Фэнтези-Футбол.

В июле стартует РПЛ, первый тур будет полностью сыгран в июле, плюс часть второго тура. Так что остаётся брать футболистов из клубов РПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 12:03
А ещё говорят что там порядок
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