19 полицейских пострадали при столкновении с фанатами в Лондоне

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12 июля 2021, 11:56

Сразу после завершения финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 по пенальти) в Лондоне произошли столкновения между фанатами и полицией.

В результате столкновений пострадали 19 полицейских. Помимо этого, офицеры совершили 49 арестов за различные правонарушения.

Ранее сообщалось, сколько тысяч человек посетили финал чемпионата Европы.