19 полицейских пострадали при столкновении с фанатами в Лондоне

Сразу после завершения финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 по пенальти) в Лондоне произошли столкновения между фанатами и полицией.
В результате столкновений пострадали 19 полицейских. Помимо этого, офицеры совершили 49 арестов за различные правонарушения.
Ранее сообщалось, сколько тысяч человек посетили финал чемпионата Европы.
"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, отбор к Евро, ЧМ, отбор к ЧМ европейских команд)" - тут перечислены все турниры которые участвуют в Фэнтези-Футбол.
В июле стартует РПЛ, первый тур будет полностью сыгран в июле, плюс часть второго тура. Так что остаётся брать футболистов из клубов РПЛ.
"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, отбор к Евро, ЧМ, отбор к ЧМ европейских команд)" - тут перечислены все турниры которые участвуют в Фэнтези-Футбол.
В июле стартует РПЛ, первый тур будет полностью сыгран в июле, плюс часть второго тура. Так что остаётся брать футболистов из клубов РПЛ.