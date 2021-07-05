Матчи Кубка Париматч Премьер пройдут без зрителей из-за коронавируса

Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и Московской области игры турнира Кубок Париматч Премьер 2021 пройдут без зрителей.
Через несколько дней стартует очередной розыгрыш Кубка Париматч Премьер, в котором на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки» встретятся одни из ведущих клубов России — «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки».
Кубок Париматч Премьер будет широко освещаться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Напомним, Кубок Париматч Премьер 2020 выиграл «Спартак».
Пока в стране якобы усиливают меры для оставшихся,а для истомившихся от трудов открывают границы во все стороны.
Пока в стране якобы усиливают меры для оставшихся,а для истомившихся от трудов открывают границы во все стороны.