Матчи Кубка Париматч Премьер пройдут без зрителей из-за коронавируса

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05 июля 2021, 12:22

Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и Московской области игры турнира Кубок Париматч Премьер 2021 пройдут без зрителей.

Через несколько дней стартует очередной розыгрыш Кубка Париматч Премьер, в котором на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки» встретятся одни из ведущих клубов России — «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки».

Кубок Париматч Премьер будет широко освещаться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Напомним, Кубок Париматч Премьер 2020 выиграл «Спартак».