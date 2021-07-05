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Матчи Кубка Париматч Премьер пройдут без зрителей из-за коронавируса

05 июля 2021, 12:22

Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и Московской области игры турнира Кубок Париматч Премьер 2021 пройдут без зрителей.

Через несколько дней стартует очередной розыгрыш Кубка Париматч Премьер, в котором на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки» встретятся одни из ведущих клубов России — «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки».

Кубок Париматч Премьер будет широко освещаться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Напомним, Кубок Париматч Премьер 2020 выиграл «Спартак».

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
протон1
протон1
05 июля в 13:25
когда же закончится эта пандемия. свиной грип птичий ваще мелочь оказалась по сравнению с этим вирусом
STVA 1
STVA 1
05 июля в 12:48
На кой его проводить! Проще товарняк сгонять. Бесполезный турнир.
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
05 июля в 12:39
Потому что они дисциплинированно привились,в отличие от других? Возможно! Только за это им перед турниром надобно учредить и вручить "Кубок достоинства Роспотребнадзора",а остальных-дисквалифицировать.
Ironigor
Ironigor
05 июля в 12:38
Я думаю Сочи заберёт кубок !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ ОПС (раскрыть)
05 июля в 12:37, ред.
Когда закроют границы и вакцинируются граждане суперсвободной от ответственности страны.Когда часть переболеет,а не выдержавшие-умрут.А пока я только уехал из Краснодарского края,где территория "непуганных персонажей" , а хоть какие-либо внешние проявления противопандемических мероприятий становятся заметными только по мере продвижения на север страны.
Пока в стране якобы усиливают меры для оставшихся,а для истомившихся от трудов открывают границы во все стороны.
David Young
David Young
05 июля в 12:35
В этот раз, возможно, победит Рубин.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 12:33
А кто-нибудь ждал этот турнир, кроме сетки канала Матч-ТВ?
ОПС
ОПС
05 июля в 12:31
Это очень нехорошо. Когда же эта зараза закончится.
Ванечка
Ванечка
05 июля в 12:27
Печальная ситуация...скорей бы все наладилось
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