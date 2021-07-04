Шевченко: «Спасибо болельщикам за поддержку, а игрокам — за самоотдачу»

Главный тренер сборной Украины обратился к болельщикам после поражения от команды Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

Я благодарен болельщикам за такую поддержку. Вы даже не представляете как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!