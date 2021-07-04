Шевченко: «Спасибо болельщикам за поддержку, а игрокам — за самоотдачу»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам после поражения от команды Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.
Я благодарен болельщикам за такую поддержку. Вы даже не представляете как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!
Ранее Шевченко заявлял, что сборной Украине нужны футболисты, которые играют в топ-5 лигах.
Единственное, что важно, это то, что прогресс есть. Украина сейчас играет лучше, чем раньше. Если каждый день становиться чуточку лучше, чем вчера, то уже хорошо.
Единственное, что важно, это то, что прогресс есть. Украина сейчас играет лучше, чем раньше. Если каждый день становиться чуточку лучше, чем вчера, то уже хорошо.
Удачи!
Удачи!