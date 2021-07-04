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Шевченко: «Спасибо болельщикам за поддержку, а игрокам — за самоотдачу»

04 июля 2021, 20:29

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам после поражения от команды Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

Я благодарен болельщикам за такую поддержку. Вы даже не представляете как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!

Ранее Шевченко заявлял, что сборной Украине нужны футболисты, которые играют в топ-5 лигах.

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Все комментарии
Блоссия
Блоссия
05 июля в 08:05
По конкретному матчу поражение - да, а по общему результату - скорее, поздравить можно. Франция, Германия, Голландия и Португалия до этой стадии и не добрались, а уж их слабаками и не назовешь)
Блоссия
Блоссия ответ Capral (раскрыть)
05 июля в 08:03
канадцы любят Канаду на английском языке, как и новозеланцы, австралийцы и прочие американцы любят свои страны на языке Великой Британии. В чем проблема-то?
Ozabot
Ozabot
05 июля в 03:05
Норм. У Украины был план выйти из группы и пройти первого противника, они план и выполнили. Ждать каких-то чудес было бы слишком наивно. У сборной нет состава, нет сильной лавочки, чтобы тянуть физуху, когда матчи каждые три дня, нет опыта, чтобы проходить столь серьезного соперника.
Единственное, что важно, это то, что прогресс есть. Украина сейчас играет лучше, чем раньше. Если каждый день становиться чуточку лучше, чем вчера, то уже хорошо.
Legend 6
Legend 6
04 июля в 23:34
Черчесов:"Все 16и, Стас красавчик!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
04 июля в 23:04
А там много таких, любят Украину на русском языке....
Futurista
Futurista
04 июля в 22:36
Ну какая самоотдача?)...0:4...хотя как пропагандист украинского футбола Шева преуспел...только если уж провозгласил "Слава Украине" давай уже на украинской мове...все на русском шпаришь по привычке)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 22:07
Спасибо Украине за одну игру с Голандцами!
Capral
Capral ответ Happyboy Barca (раскрыть)
04 июля в 21:41
Если честно, ничего не понял. Мы ваще о футболе....
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Capral (раскрыть)
04 июля в 21:39
есть свое я , и нет такого тормоза который запретил ввоз шампанского потому что шампанское может называться тот напиток который произведет в рфи
Capral
Capral ответ Блоссия (раскрыть)
04 июля в 21:31
А в чем гордость Украины? Может поясните....
Capral
Capral ответ Блоссия (раскрыть)
04 июля в 21:30
Ваша? Может быть. Меня не утешает, меня убеждает. И давай- на "Вы".
Блоссия
Блоссия ответ Capral (раскрыть)
04 июля в 21:25
Неудачи Украины – наша главная федеральная радость. При отсутствии своих "успехов" это тебя утешает тоже?)
Capral
Capral
04 июля в 21:16
И опять, "Слава Украине". Ну, что тут скажешь.... Да, несмотря на результат, именно результат и впечатлил!!!!!!! Почаще бы так, Украина!!!!!!!
Блоссия
Блоссия
04 июля в 21:14
Дойти до 1/4 престижного европейского турнира - дорогого стоит.
Удачи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июля в 20:56
Ждал, что как в мультфильме после 3:0 начнут отыгрываться, но что-то пошло не так........
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 20:43
Несмотря на результат, самоотдача в матче Украина-Англия была на наивысшем уровне!
Жнец-158
Жнец-158
04 июля в 20:43
легли под хозяина ...что и требовалось ожидать!!!
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