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Матч за Суперкубок России пройдёт при заполняемости трибун в 70%

05 июля 2021, 14:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив17.07.2021 в 19:00 Не начался

Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что разрешенная вместимость стадиона «Калининград» во время матча за Суперкубок России составит 70% от максимальной, встречу смогут посетить 24,6 тыс. зрителей.

Вышел протокол оперативного штаба [по Калининградской области], в нем написано: «Разрешить проведение матча за Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%».

Ранее ходили слухи, что матч за Суперкубок России может быть перенесен в другой город.

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VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 16:14
Ну и этого достаточно
stanichnik
stanichnik
05 июля в 15:22
Двадцать четыре тысячи - в условиях жёсткого карантина, введённого во многих крупных городах страны, цифра внушительная для региона отрезанного тремя границами от Родины. Рассчитывать на приезд большого десанта фанатов из Москвы и Питера не приходится, только самые преданные и отчаянные смогут добраться до Калининграда, но зато для местных любителей футбола, неизбалованных играми такого масштаба, появляется возможность вживую лицезреть поединок лучших команд страны прошедшего сезона. Как знать, может уже на следующий год приезд команд из РПЛ в самый западный регион страны станет постоянным, ведь в последние годы местная Балтика пытается пробиться в когорту сильнейших.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 15:13
Давпй посмотрим как это будет
Ironigor
Ironigor
05 июля в 14:54
За супер кубок России в Калининграде 70% это будет рекорд !!!)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 июля в 14:38
Локо без Сухины уже не тот! Безоговорочная победа Зенита!
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