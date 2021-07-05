Матч за Суперкубок России пройдёт при заполняемости трибун в 70%

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05 июля 2021, 14:32

Начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что разрешенная вместимость стадиона «Калининград» во время матча за Суперкубок России составит 70% от максимальной, встречу смогут посетить 24,6 тыс. зрителей.

Вышел протокол оперативного штаба [по Калининградской области], в нем написано: «Разрешить проведение матча за Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%».

Ранее ходили слухи, что матч за Суперкубок России может быть перенесен в другой город.