Акинфеев: «Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки»

Вратарь ЦСКА прокомментировал новость о переходе российского голкипера в леверкузенский «Байер».

В России у него было всё — чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход — очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится.

Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию. Там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов. Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки.