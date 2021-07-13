Акинфеев: «Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал новость о переходе российского голкипера Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».
В России у него было всё — чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход — очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится.
Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию. Там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов. Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки.
Бывший голкипер СССР Ринат Дасаев скептически отнесся к переезду Лунёва в Германию и назвал условие, при котором трансфер станет провальным.
Желаю Успехов Андрей Лунёв!!!
Желаю Успехов Андрей Лунёв!!!
Удачи Андрею.
Удачи Андрею.