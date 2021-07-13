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Акинфеев: «Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки»

13 июля 2021, 03:55

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал новость о переходе российского голкипера Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».

В России у него было всё — чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход — очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится.

Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию. Там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов. Дай бог, чтобы Лунёв выиграл конкуренцию у Градецки.

Бывший голкипер СССР Ринат Дасаев скептически отнесся к переезду Лунёва в Германию и назвал условие, при котором трансфер станет провальным.

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Все комментарии
протон1
протон1
13 июля в 15:45
все будут этому рады. но он поехал туда как второй или 3й номер на ворота
ermak6848
ermak6848
13 июля в 11:36
У этого парня должно всё получится.
Желаю Успехов Андрей Лунёв!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 10:33
У Лунева отличная реакция, но есть проблемы с игрой на выходе из ворот. Для начала будет запасным, а там время покажет
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:31
Молитесь,а его ждёт лавка,аренда в менее амбициозный клуб и бесславное возвращение туда,откуда он попал в "Зенит".А нас его стримы,тик-токи и пр.,о преимуществах жизни на Западе.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
13 июля в 07:24, ред.
Градецки 100 раз сильнее его
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 07:13
Будет запасным вратарём.
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 06:02
Вряд ли это произойдёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 05:41
Посмотрим , как у Андрея пойдут дела в Байере. Клуб серьезный и придется сильно постараться , чтобы завоевать место в основе.
Удачи Андрею.
Mangur
Mangur
13 июля в 04:30
Удачи Лунёву
mihaluch
mihaluch
13 июля в 04:28
Лунёв должен быть первым.
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