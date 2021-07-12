Сёмин: «Финал Евро очень понравился. Закономерно, что Италия победила»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от финального матча Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 — по пенальти).

Понравилось и проведение всего турнира в разных странах, и все матчи, которые проводили игроки. Наконец, футбол опять вернулся, были болельщики — это совсем другие эмоции. В этом чемпионате было много положительных моментов.

Финал очень понравился. Закономерно, что Италия победила. Они на протяжении всего времени были лучшей командой. Саутгейт планировал, что два свежих футболиста выйдут и забьют пенальти. Они не были уставшими, он думал, что они сыграют решающую роль. Но получилось всё наоборот, это футбол. Пенальти — это лотерея в какой-то степени. Но надо отдать должное Доннарумме — такое впечатление, что будто все ворота собой закрывает, физические данные сумасшедшие. Ребята из Англии неплохо пробили, но итальянец был на высоте.