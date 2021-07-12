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Сёмин: «Финал Евро очень понравился. Закономерно, что Италия победила»

12 июля 2021, 11:19
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 — по пенальти).

Понравилось и проведение всего турнира в разных странах, и все матчи, которые проводили игроки. Наконец, футбол опять вернулся, были болельщики — это совсем другие эмоции. В этом чемпионате было много положительных моментов.

Финал очень понравился. Закономерно, что Италия победила. Они на протяжении всего времени были лучшей командой. Саутгейт планировал, что два свежих футболиста выйдут и забьют пенальти. Они не были уставшими, он думал, что они сыграют решающую роль. Но получилось всё наоборот, это футбол. Пенальти — это лотерея в какой-то степени. Но надо отдать должное Доннарумме — такое впечатление, что будто все ворота собой закрывает, физические данные сумасшедшие. Ребята из Англии неплохо пробили, но итальянец был на высоте.

Ранее был назван лучший игрок Евро-2020.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:33
Убогий финал и пижоны чернокожие "бритты".
протон1
протон1
12 июля в 22:00
Итальянцы столько натерпелись в том году, что сейчас очень радостно за них после этой победы на Евро. К тому же если брать по всему турниру, они обьъективно были самой сильной и стабильной командой, которая прошла в плей-офф всех сильных соперников. Заслуженная победа
протон1
протон1
12 июля в 21:58
Ну теперь то игра попрет. А в ЛЧ хрен наших вообще остановишь))))
протон1
протон1
12 июля в 21:55
просто нет предела этой закономерности)
mphuZ
mphuZ ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 21:24
Потому что Сака один из лучших на поле. Он в свои 19 лет играет лучше многих своих коллег по сборной.

Он реально талант. Умеет обострять атаку, как никто другой. Он на три головы полезнее Грилишей и прочих.

Проблема в том, что в этом матче Англия просто зассала и боялась атаковать + к выходу Сака подустала. Кейн - дерево, Стерлинг не пойми чем занимается. Команда полностью провалилась в этом матче.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
12 июля в 15:43
А мне не очень. Италия - Испания - вот был финал финалов!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 июля в 11:48
Говорят, что Манчини победил в Чемпионате Европе назло Дзюбе... Теперь мы понимаем, кому Италия должна быть признательна за чемпионство.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 11:20
Италия просто в разы сильнее
Любoмир
Любoмир
12 июля в 11:20
И мне тоже понравился.....особенно пенальти
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