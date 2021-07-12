Сёмин: «Финал Евро очень понравился. Закономерно, что Италия победила»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 — по пенальти).
Понравилось и проведение всего турнира в разных странах, и все матчи, которые проводили игроки. Наконец, футбол опять вернулся, были болельщики — это совсем другие эмоции. В этом чемпионате было много положительных моментов.
Финал очень понравился. Закономерно, что Италия победила. Они на протяжении всего времени были лучшей командой. Саутгейт планировал, что два свежих футболиста выйдут и забьют пенальти. Они не были уставшими, он думал, что они сыграют решающую роль. Но получилось всё наоборот, это футбол. Пенальти — это лотерея в какой-то степени. Но надо отдать должное Доннарумме — такое впечатление, что будто все ворота собой закрывает, физические данные сумасшедшие. Ребята из Англии неплохо пробили, но итальянец был на высоте.
Он реально талант. Умеет обострять атаку, как никто другой. Он на три головы полезнее Грилишей и прочих.
Проблема в том, что в этом матче Англия просто зассала и боялась атаковать + к выходу Сака подустала. Кейн - дерево, Стерлинг не пойми чем занимается. Команда полностью провалилась в этом матче.
Он реально талант. Умеет обострять атаку, как никто другой. Он на три головы полезнее Грилишей и прочих.
Проблема в том, что в этом матче Англия просто зассала и боялась атаковать + к выходу Сака подустала. Кейн - дерево, Стерлинг не пойми чем занимается. Команда полностью провалилась в этом матче.