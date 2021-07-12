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Мирзов: «Мне интересно работать под руководством Витории»

12 июля 2021, 10:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов поделился мыслями о первом матче предсезонного турнира с «Сочи», а также оценил работу с главным тренером Руем Виторией. В воскресенье «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 4:0, один из голов забил Мирзов.

Хорошо разыграли в эпизоде с голом, Бакаев отдал отличный пас, мне оставалось забить. В целом доволен тем, как идет подготовка к сезону, все нормально. Интересно работать под руководством нового главного тренера, в тренировочном процессе у него все футбольное, все через мяч. Мне нравится.

Любопытно, Руй Витория на днях также придумал способ, как можно усилить давление на судей во время домашних матчей команды.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
12 июля в 13:50
Лизнуто скромненько, но со вкусом.
makkie
makkie
12 июля в 11:34, ред.
Интересно, а самому Витории интересно развивать Мирзова?
Вчера Резиуан запорол всё что мог, ну и разок забил таки. Голевую передачу на Соболева можно не считать - там удар мастерским вышел, а не сам пас с метра)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 июля в 11:25
Мирзов очень не плохо провёл матч с Сочи . Но мы потеряли Айртона . Разгоняющий наших атак совсем под Мирзовым растворился и был не заметен . А так как защитник Айртон просто нулевой , то парень выпал из обоймы . Это не есть хорошо .
Сидор новый
Сидор новый
12 июля в 11:09
Посмотрим что будет в дальнейшем
sv_1969
sv_1969
12 июля в 10:30
Будет ли интересно ему с тобой)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 июля в 10:12
Это все стандартные слова.
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