Мирзов: «Мне интересно работать под руководством Витории»

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12 июля 2021, 10:10

Полузащитник «Спартака» поделился мыслями о первом матче предсезонного турнира с «Сочи», а также оценил работу с главным тренером Руем Виторией. В воскресенье «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 4:0, один из голов забил Мирзов.

Хорошо разыграли в эпизоде с голом, Бакаев отдал отличный пас, мне оставалось забить. В целом доволен тем, как идет подготовка к сезону, все нормально. Интересно работать под руководством нового главного тренера, в тренировочном процессе у него все футбольное, все через мяч. Мне нравится.

Любопытно, Руй Витория на днях также придумал способ, как можно усилить давление на судей во время домашних матчей команды.