Мирзов: «Мне интересно работать под руководством Витории»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов поделился мыслями о первом матче предсезонного турнира с «Сочи», а также оценил работу с главным тренером Руем Виторией. В воскресенье «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 4:0, один из голов забил Мирзов.
Хорошо разыграли в эпизоде с голом, Бакаев отдал отличный пас, мне оставалось забить. В целом доволен тем, как идет подготовка к сезону, все нормально. Интересно работать под руководством нового главного тренера, в тренировочном процессе у него все футбольное, все через мяч. Мне нравится.
Любопытно, Руй Витория на днях также придумал способ, как можно усилить давление на судей во время домашних матчей команды.
Вчера Резиуан запорол всё что мог, ну и разок забил таки. Голевую передачу на Соболева можно не считать - там удар мастерским вышел, а не сам пас с метра)
Вчера Резиуан запорол всё что мог, ну и разок забил таки. Голевую передачу на Соболева можно не считать - там удар мастерским вышел, а не сам пас с метра)