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Песков: «Башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут»

12 июля 2021, 13:52

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вникать «всеми башнями» в футбольные дела, этим должны заниматься профессионалы.

Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о влиянии Кремля на отставку экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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Источник: tass.ru
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Сп62
Сп62
12 июля в 22:11, ред.
Бабуле в деревне Кольчугино водоразборную колонку он ремонтирует. А на российский футбол, позор страны ему наплевать.
протон1
протон1
12 июля в 21:50
спасибо президенту что принял отставку черчесова.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
12 июля в 20:26
А зачем «всеми башнями»?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1267942
Достаточно и одной!
cska1948
cska1948
12 июля в 18:25
К сожалению у нас в стране сейчас в почёте не профессионалы, а эффективные менеджеры! Фурсенко, Мутко, да и Дюков не дадут соврать...
um9zc2hgr6z9
um9zc2hgr6z9
12 июля в 18:16
Да кому вы нужны,дилетанты)))
112910415
112910415
12 июля в 17:42
вот ! это же революция сверху !
явный же намёк, что нынешних непрофессионалов - распильщиков необходимо разогнать железной рукой ! )
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 17:10
В сторону футболёров повернётся башня Т-90)))
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 17:08
У кого есть большие деньги ( халявные) , связи , тот автоматически у нас становится ПРОФЕССИОНАЛОМ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 июля в 16:53
Везде нос суют а в футбол почему то нет.
дурман
дурман
12 июля в 16:08
Да у нас все занимаются своими делами.
Валуев депутат госдумы, Бузова певица, Канделаки директор Матч ТВ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 14:45
Какие "профессионалы"...
В РФС и РПЛ давно уже бюджетоосваивательский междусобойчик....Сёмина из клуба "попросили"....а Цорн уже второй клуб "окучивает"....))))

"Профессионалы"....))))

Профессионалы не довели бы до "20 игр в еврокубках - 0 побед" и до позорного позора на Евро...
А "Профессионалы" сейчас накупят очередных "Малкомов-Рош" и ближайшие лет 5 отдых их родственникам на Мальдивах и Канарах обеспечен...)))

Никто и не просит Кремль "поворачивать башни"...
Можно хотя бы заставить рассказать (желательно по Первому каналу) кабинетных галстуконосцев почему в стране академий много а молодых игроков нет...почему зарплаты у паспортистов больше чем в топ-5 а играют на уровне 6-й венгерской Лиги....почему с увеличением бюджета клубы деградируют...почему построили 8 арен к ЧМ и они зарастают паутиной...почему при просмотре игр нашей сборной и клубов в еврокубках рука автоматически тянется к пульту переключения программ ???...и ещё 824 "почему"....
За адекватность
За адекватность
12 июля в 14:36, ред.
Да это понятно. Согласно уставу ФИФА, вмешательство государственных властей в дела федераций футбола запрещено. К примеру "За вмешательство государства в дела федерации Чад исключен из Кубка африканских наций, теперь ему грозит приостановка членства в ФИФА и исключение всех сборных и клубных команд из международных соревнований." Президент у нас же сказал, что факт неудачного выступления не может остаться не замеченным, но он мастер спорта по самбо и дзюдо, а в футболе себя таким специалистом не считает, там специалисты есть и нужно доверится им. Так что дело за "специалистами." Ну а наши "футбольные специалисты" в основном толкать лозунги о необходимости коренных изменений и заниматься болтологией мастера, а вот что-то сделать... Как обычно личное мнение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 июля в 14:28
А на футбол "Башням Кремля" давно надо обратить внимание, уж больно много там бюджетных средств, как в жерле вулкана пропадает...
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 14:24
ВВП скажет - повернутся.
володя трынкин
володя трынкин
12 июля в 14:02
"этим должны заниматься профессионалы"
Как отличить профессионала от непрофессионала? Кто выявляет и назначает этого профессионала? Как и кем оценивается труд профессионала?...
Обязаны поворачиваться,просто обязаны. Хотя бы потому что это международный имидж с круговоротом больших денег.
mihaluch
mihaluch
12 июля в 14:02
Кремль уж давно повернулся задом к футболу.
володя трынкин
володя трынкин
12 июля в 13:58
башни кремля обязаны выявлять и назначать этих профессионалов,которые будут вникать в футбольные дела,а также премировать и жестоко наказывать шарлатанов
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