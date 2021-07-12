Песков: «Башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вникать «всеми башнями» в футбольные дела, этим должны заниматься профессионалы.
Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о влиянии Кремля на отставку экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
В РФС и РПЛ давно уже бюджетоосваивательский междусобойчик....Сёмина из клуба "попросили"....а Цорн уже второй клуб "окучивает"....))))
"Профессионалы"....))))
Профессионалы не довели бы до "20 игр в еврокубках - 0 побед" и до позорного позора на Евро...
А "Профессионалы" сейчас накупят очередных "Малкомов-Рош" и ближайшие лет 5 отдых их родственникам на Мальдивах и Канарах обеспечен...)))
Никто и не просит Кремль "поворачивать башни"...
Можно хотя бы заставить рассказать (желательно по Первому каналу) кабинетных галстуконосцев почему в стране академий много а молодых игроков нет...почему зарплаты у паспортистов больше чем в топ-5 а играют на уровне 6-й венгерской Лиги....почему с увеличением бюджета клубы деградируют...почему построили 8 арен к ЧМ и они зарастают паутиной...почему при просмотре игр нашей сборной и клубов в еврокубках рука автоматически тянется к пульту переключения программ ???...и ещё 824 "почему"....
В РФС и РПЛ давно уже бюджетоосваивательский междусобойчик....Сёмина из клуба "попросили"....а Цорн уже второй клуб "окучивает"....))))
"Профессионалы"....))))
Профессионалы не довели бы до "20 игр в еврокубках - 0 побед" и до позорного позора на Евро...
А "Профессионалы" сейчас накупят очередных "Малкомов-Рош" и ближайшие лет 5 отдых их родственникам на Мальдивах и Канарах обеспечен...)))
Никто и не просит Кремль "поворачивать башни"...
Можно хотя бы заставить рассказать (желательно по Первому каналу) кабинетных галстуконосцев почему в стране академий много а молодых игроков нет...почему зарплаты у паспортистов больше чем в топ-5 а играют на уровне 6-й венгерской Лиги....почему с увеличением бюджета клубы деградируют...почему построили 8 арен к ЧМ и они зарастают паутиной...почему при просмотре игр нашей сборной и клубов в еврокубках рука автоматически тянется к пульту переключения программ ???...и ещё 824 "почему"....