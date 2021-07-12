Песков: «Башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вникать «всеми башнями» в футбольные дела, этим должны заниматься профессионалы.

Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы.