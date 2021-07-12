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Кузяев — о четвёртом месте в группе на Евро: «Не считаю это катастрофой»

12 июля 2021, 17:21

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал об игре на Евро-2020.

Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались по максимуму.

Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок.

Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно.

Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит.

Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось. Да, заняли последнее место в группе. Но, повторюсь, не считаю это катастрофой.

Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе.

Накануне экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич назвал причину, по которой Россия неудачно выступила на Евро-2020.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:32
Это просто норма.И не катастрофа,ибо реформаторы и пять команд в группу могут впилить.
xysan_8181
xysan_8181
13 июля в 07:18
Это чабан Памирский .кто ему гражданство дал.
mars6791
mars6791
13 июля в 07:13
Какой гл.тренер такие и игроки, у того все задачи решены, у этого 4 место (последнее) это не провал.
Вот вспоминается ЧЕ92, тогда сб.СНГ : ничья с ФРГ, ничья с Голландией, и влетели с Шотландией 0-3 ( первые две сборные элитный уровень), заняли последнее место и вылетели. Казалось бы неплохо выступили, а оценили как провал. Оценки Кузяева есть снижение требований к себе, а с такими установками ложными, нечего думать о прогрессе, росте .
Kosmos58
Kosmos58
13 июля в 06:17
Кузя, было бы 5 команд в группе, были бы пятыми!.
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 06:10
Конечно, какая же это катастрофа??? Это очевидный успех! 😂
Дрючик 76
Дрючик 76
13 июля в 03:33
Капец,не получилось!!!!!Да меня бы за такую работу выгнали бы 3 без содержания тут же за такие слова,а з/п 25 т.РУБЛЕЙ в МЕСЯЦ!!!!!Слов нет,одни эмоции!!!
амурец
амурец
13 июля в 01:45
да уж, ляпнул так ляпнул
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
13 июля в 00:05
Последнее место в группе для него не катастрофа.... Слов нет, одни эмоции.
Kuvkil
Kuvkil
12 июля в 23:43
Понятно, почему его Олимпик не подписал
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 22:59
Ну какя же это катастрофа,для товарища Кузяева это достижение.
Beka_byaka
Beka_byaka
12 июля в 22:29
Уважаемый Кузяев.
Во первых не факт что вас возьмут на ЧМ.
Во вторых у некоторых детей тоже отсутствует страх, но они не становятся из-за этого взрослыми.
В третьих спорт это тренировки. Это нескончаемые тренировки и работа над собой. А командный вид спорта, это когда действия каждого игрока на поле доводится до автоматизма, так как из-за высоких скоростей мозг человека не успевает принимать правильное решение. Именно в таких ситуациях рефлекторное чутье и автоматизм принимает правильное решение.

Но, к сожалению вы не работаете над собой, так как денег много, конкуренции нет, никто вас не ругает, чувство патриотизма отсутствует.

По этому, прошу вас больше не обращаться с такими заявлениями к народу, он (народ) ведь не слепой и не глупый как вам кажется.

Без реальной конкуренции нет движения, а без движения нет навыка, без навыка нет результата, итог последнее место в группе.
Tostao
Tostao
12 июля в 22:23, ред.
Прос...ли все, что можно, "но есть положительные моменты в нашем футболе".
Замечательно!!! Подозреваю, что самое замечательное в нашем, а вернее - в вашем футболе, это неоправданно высокие контракты.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
12 июля в 22:17
Вот потому то так и играем...как считаем,ещё один считальщик отозвался.На вашем месте надо засунуть язык далеко,далеко и не давать никаких интервью.Катастрофа уже не за горами.Если РФС не примет стротегических,конструктивных мер,сборная России будет играть не на Евро,не на ЧМ,а среди бань,детских садов,ясель...
berda2003
berda2003
12 июля в 22:09
приходил в зенит - начинающий футболист, а теперь конченный 56...
протон1
протон1
12 июля в 21:25
вот из таких как кузяев строится позор сборной россии.
aventure61
aventure61
12 июля в 20:46
ну что почитатели сборной россии,по моему достаточно коммента этого недофутболиста. они по ходу,как и тренер бывший не понимают что говорят. пока вся эта шушара типа кузяевых-зобниных будет в сборной не то что болеть,смотреть игры не буду. блин хоть бы инопланетяне прилетели и забрали всех этих уродов куда нибудь подальше и навсегда. наш футбол посмешище и убожество и нехрен делать таким футболёрам ни на мундиале,ни на евро. товарища сталина бы на недельку воскресить,хотя недельки думаю не хватит.
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 20:42, ред.
Согласен с Кузяевым полностью....))

Между катастрофой и позором есть разница...))
cska1948
cska1948
12 июля в 20:28
"...Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было..."
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А чем, если не страхом, объяснить пас не глядя в сторону своих ворот с метров СОРОКА Зобниным? Ведь его ни кто не атаковал и "пожарить" причин, кроме страх, у него НЕ БЫЛО!
Александр Котельников
Александр Котельников
12 июля в 20:27
Короче эти слова предпосылки к очередному 4 месту в ЛЧ
Николай Еремеев
Николай Еремеев
12 июля в 20:00, ред.
Вот чего не отнять у наших футболеров ( футболистами то их трудно назвать, правда не всех ). это красноречие , любой провал оправдают ,кого хочешь обелят ну и себя в том числе .Видать Саламыч их на тренировках этому только и учил , но только не футболу !!!
particular
particular
12 июля в 19:45
У нынешних футболёров другие измерения и ценности, - страна и болельщики среди них далеко не в первых рядах... Балабольство всё это для красного словца...
Для болельщиков так не играют...
А рассмотреть положительное в куче де@ьма - это дар или двуличие...
kts99
kts99
12 июля в 19:33
Катастрофа это Кузяев.
galem72
galem72
12 июля в 19:30
Не катастрофа? Да!
Достойно? Нет!

Учитывая тот факт, что большинство сборников варится в тепличной и унылой рпл, то никакой неожиданности и, тем более, катастрофы в их выступлении нет. Вполне себе логичное и почётное 4 место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 июля в 19:29
Чувствуется идеология черчесса.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 июля в 19:20
Ему нечего делать в сборной
311
311
12 июля в 19:14
Ну на чемпионат же пробились, значит есть ещё куда падать!)
Oplot
Oplot
12 июля в 19:09
Во многих аспектах нашей сборной получалось даже доминировать.Просто странные ошибки и везение соперников опять сделали свое дело!У нашей сборной шикарный потенциал,видно как за последние 6 лет команда выросла.
Mi6
Mi6
12 июля в 19:07, ред.
Четвёртое место не катастрофа - катастрофа это убогая игра, которую демонстрируют такие игроки как Кузяев, Дзюбо и Ко
RamonCSKA
RamonCSKA
12 июля в 18:48
Мы хуже какой то Финляндии!!!?!??
Последнее место в группе
О чем он вообще?
Мага Шульман
Мага Шульман
12 июля в 18:44
Парень не шибко интеллектуал. Да это и не удивительно.
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