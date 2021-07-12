Кузяев — о четвёртом месте в группе на Евро: «Не считаю это катастрофой»

Полузащитник сборной России рассказал об игре на Евро-2020.

Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались по максимуму.

Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок.

Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно.

Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит.

Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось. Да, заняли последнее место в группе. Но, повторюсь, не считаю это катастрофой.

Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе.