Кузяев — о четвёртом месте в группе на Евро: «Не считаю это катастрофой»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал об игре на Евро-2020.
Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались по максимуму.
Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок.
Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно.
Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит.
Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось. Да, заняли последнее место в группе. Но, повторюсь, не считаю это катастрофой.
Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе.
Накануне экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич назвал причину, по которой Россия неудачно выступила на Евро-2020.
Вот вспоминается ЧЕ92, тогда сб.СНГ : ничья с ФРГ, ничья с Голландией, и влетели с Шотландией 0-3 ( первые две сборные элитный уровень), заняли последнее место и вылетели. Казалось бы неплохо выступили, а оценили как провал. Оценки Кузяева есть снижение требований к себе, а с такими установками ложными, нечего думать о прогрессе, росте .
Вот вспоминается ЧЕ92, тогда сб.СНГ : ничья с ФРГ, ничья с Голландией, и влетели с Шотландией 0-3 ( первые две сборные элитный уровень), заняли последнее место и вылетели. Казалось бы неплохо выступили, а оценили как провал. Оценки Кузяева есть снижение требований к себе, а с такими установками ложными, нечего думать о прогрессе, росте .
Во первых не факт что вас возьмут на ЧМ.
Во вторых у некоторых детей тоже отсутствует страх, но они не становятся из-за этого взрослыми.
В третьих спорт это тренировки. Это нескончаемые тренировки и работа над собой. А командный вид спорта, это когда действия каждого игрока на поле доводится до автоматизма, так как из-за высоких скоростей мозг человека не успевает принимать правильное решение. Именно в таких ситуациях рефлекторное чутье и автоматизм принимает правильное решение.
Но, к сожалению вы не работаете над собой, так как денег много, конкуренции нет, никто вас не ругает, чувство патриотизма отсутствует.
По этому, прошу вас больше не обращаться с такими заявлениями к народу, он (народ) ведь не слепой и не глупый как вам кажется.
Без реальной конкуренции нет движения, а без движения нет навыка, без навыка нет результата, итог последнее место в группе.
Во первых не факт что вас возьмут на ЧМ.
Во вторых у некоторых детей тоже отсутствует страх, но они не становятся из-за этого взрослыми.
В третьих спорт это тренировки. Это нескончаемые тренировки и работа над собой. А командный вид спорта, это когда действия каждого игрока на поле доводится до автоматизма, так как из-за высоких скоростей мозг человека не успевает принимать правильное решение. Именно в таких ситуациях рефлекторное чутье и автоматизм принимает правильное решение.
Но, к сожалению вы не работаете над собой, так как денег много, конкуренции нет, никто вас не ругает, чувство патриотизма отсутствует.
По этому, прошу вас больше не обращаться с такими заявлениями к народу, он (народ) ведь не слепой и не глупый как вам кажется.
Без реальной конкуренции нет движения, а без движения нет навыка, без навыка нет результата, итог последнее место в группе.
Замечательно!!! Подозреваю, что самое замечательное в нашем, а вернее - в вашем футболе, это неоправданно высокие контракты.
Замечательно!!! Подозреваю, что самое замечательное в нашем, а вернее - в вашем футболе, это неоправданно высокие контракты.
Между катастрофой и позором есть разница...))
Между катастрофой и позором есть разница...))
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А чем, если не страхом, объяснить пас не глядя в сторону своих ворот с метров СОРОКА Зобниным? Ведь его ни кто не атаковал и "пожарить" причин, кроме страх, у него НЕ БЫЛО!
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А чем, если не страхом, объяснить пас не глядя в сторону своих ворот с метров СОРОКА Зобниным? Ведь его ни кто не атаковал и "пожарить" причин, кроме страх, у него НЕ БЫЛО!
Для болельщиков так не играют...
А рассмотреть положительное в куче де@ьма - это дар или двуличие...
Для болельщиков так не играют...
А рассмотреть положительное в куче де@ьма - это дар или двуличие...
Достойно? Нет!
Учитывая тот факт, что большинство сборников варится в тепличной и унылой рпл, то никакой неожиданности и, тем более, катастрофы в их выступлении нет. Вполне себе логичное и почётное 4 место.
Достойно? Нет!
Учитывая тот факт, что большинство сборников варится в тепличной и унылой рпл, то никакой неожиданности и, тем более, катастрофы в их выступлении нет. Вполне себе логичное и почётное 4 место.
Последнее место в группе
О чем он вообще?
Последнее место в группе
О чем он вообще?