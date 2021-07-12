Зарема: «Твиттеру „Спартака“ смешно так прыгать на „Зенит“, как школьники»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала пресс-службу клуба за недавние публикации в твиттере, адресованные «Зениту».
Очень смешно спартаковскому твиттеру прыгать на «Зенит» так откровенно. Как школьники, честное слово.
Недавно Салихова заявила, что игроку РПЛ «перепадает лишь 10% зарплаты».
А как же Дзюба ?
А как же Дзюба ?
Это нужно быть как минимум ИлономМаском, космопроходцем :))
Это нужно быть как минимум ИлономМаском, космопроходцем :))
Отрезвляет перебравших, останавливает заигравшихся... Типа, мудрая...
Отрезвляет перебравших, останавливает заигравшихся... Типа, мудрая...
IronigorIronigor Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня 1 / 650сегодня в 19:07, ред.
У медиа и пресс-службы Спартака за последнее время наблюдаются явные проблемы не только с юмором но и с психикой !!!( Пора бы уже подключить Заремхан!!!)
Не вспомни про ... , как оно появиться!!!
А ведь истину говорит, в подтвеждении моих слов !!!)
IronigorIronigor Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня 1 / 650сегодня в 19:07, ред.
У медиа и пресс-службы Спартака за последнее время наблюдаются явные проблемы не только с юмором но и с психикой !!!( Пора бы уже подключить Заремхан!!!)
Не вспомни про ... , как оно появиться!!!
А ведь истину говорит, в подтвеждении моих слов !!!)
Трансферы, игра команды, кадровый подбор, медиа-работа - ничто не ускользает от взгляда Салиховой.
Хотя это обычные твиттер-баталии.
Трансферы, игра команды, кадровый подбор, медиа-работа - ничто не ускользает от взгляда Салиховой.
Хотя это обычные твиттер-баталии.