Зарема: «Твиттеру „Спартака“ смешно так прыгать на „Зенит“, как школьники»

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12 июля 2021, 21:29

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала пресс-службу клуба за недавние публикации в твиттере, адресованные «Зениту».

Очень смешно спартаковскому твиттеру прыгать на «Зенит» так откровенно. Как школьники, честное слово.