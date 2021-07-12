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Зарема: «Твиттеру „Спартака“ смешно так прыгать на „Зенит“, как школьники»

12 июля 2021, 21:29

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала пресс-службу клуба за недавние публикации в твиттере, адресованные «Зениту».

Очень смешно спартаковскому твиттеру прыгать на «Зенит» так откровенно. Как школьники, честное слово.

Недавно Салихова заявила, что игроку РПЛ «перепадает лишь 10% зарплаты».

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Все комментарии
альсато
альсато
13 июля в 15:04
тут каждый второй (адекватный) Спартаковец говорит о том, что клуб обмельчал!...про бабу либо хорошо, поэтому я про молчу....в любом случаи это дело спартачей.....
Союзник противников
Союзник противников ответ морозз (раскрыть)
13 июля в 10:28
ПОка видно,что "хвост вертит собакой",и "игрушку" сломать не в силах никто,включая ,естественно,подкаблучника Арнольдыча.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:27
Опять "спутница"...Дождусь -ли я того часа,когда статус прелестницы будет определён окончательно :-жена,любовница,сожительница,али хто ишшо???
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 09:22
Жжот башкирка! И ведь права!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 09:11
Походу это и есть школьники, развлекающиеся на каникулах
Ислам0926
Ислам0926
13 июля в 06:26
Зарема сейчас стала популярней Спартака))))
112910415
112910415
13 июля в 05:54
Предельно здравый комментарий!
SAFqwer
SAFqwer
13 июля в 00:04
    морозз
    морозз
    13 июля в 00:02
    Зарема у Федуна как игрушка в руках махинатора…без него, она бы даже сморкнуться в чью либо сторону не смогла бы! Леонид опытный бизнесмен, знает как и чем держать в руках пульс у руководящего состава Спартака! Ну и громоотвод от себя нашёл такой не по детски фигуристый!
    ildar_3871
    ildar_3871
    12 июля в 23:34
    «Зенит» поздравил Манчини с триумфом на чемпионате Европы

    А как же Дзюба ?
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    12 июля в 22:52
    Любая новость о Зареме собирает больше комментариев чем про зенит
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 июля в 22:37
    А может быть лучше предположить, что скакун тедеска заразил вирусом и пресс-службу и там вообще все скакать будут! Это будет смешно!
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    12 июля в 22:32
    Запрыгнуть на зенит?
    Это нужно быть как минимум ИлономМаском, космопроходцем :))
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    12 июля в 22:18
    Здесь я с ней абсолютно солидарен. Свое превосходство нужно доказывать на поле, а не в социальных сетях.
    протон1
    протон1
    12 июля в 22:06
    говорили что тяфкать больше не будет в твиттере.
    протон1
    протон1
    12 июля в 22:05
    эта женщина никак не угомонится
    ABir
    ABir
    12 июля в 22:01
    Очень точно подмечено
    Обезжиренный
    Обезжиренный ответ Futurista (раскрыть)
    12 июля в 21:55
    Непорочная стеснительность о прошлом и претензии на сопричастность в будущем
    Futurista
    Futurista
    12 июля в 21:49
    Смешно Зарема "прыгает" на Спартак...Кто ты, детка...где была вчера и где будешь завтра?)...
    володя трынкин
    володя трынкин
    12 июля в 21:45
    раскритиковала свинское поведение коллег
    particular
    particular
    12 июля в 21:44
    Без фраз Заремы информационные всплески становятся пресными, угловатыми, примитивными и скучными...
    Отрезвляет перебравших, останавливает заигравшихся... Типа, мудрая...
    Ironigor
    Ironigor
    12 июля в 21:42
    В посте я об Заремхан только сказал как она и появилась !!!)))
    IronigorIronigor Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня 1 / 650сегодня в 19:07, ред.
    У медиа и пресс-службы Спартака за последнее время наблюдаются явные проблемы не только с юмором но и с психикой !!!( Пора бы уже подключить Заремхан!!!)
    Не вспомни про ... , как оно появиться!!!
    А ведь истину говорит, в подтвеждении моих слов !!!)
    YVG
    YVG
    12 июля в 21:42
    Это она верно подметила.
    makkie
    makkie
    12 июля в 21:41
    Зарема сейчас критикует ВСЁ, что происходит в Спартаке.
    Трансферы, игра команды, кадровый подбор, медиа-работа - ничто не ускользает от взгляда Салиховой.
    Хотя это обычные твиттер-баталии.
    STVA 1
    STVA 1
    12 июля в 21:31
    Ну вот и Зарема вякнула
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