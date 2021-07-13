Бельерин согласовал условия контракта с «Интером»

«Интер» продолжает переговоры с «Арсеналом» по трансферу защитника Эктора Бельерина.
Журналист Николо Шира сообщает, что миланцы предлагают вариант с арендой 26-летнего испанца с последующим правом выкупа. В свою очередь условия личного контракта уже согласованы.
Отмечается, что Бельерин настаивает на этом трансфере. Работу над переходом ведет агент футболиста.
В апреле появлялась информация о сумме, за которую «Арсенал» готов отпустить Бельерина.
Как Арсенал продает, так и 20 млн. никто не готов отсыпать за наших звёзд, когда Арсенал покупает, 40 млн. как правило оказывается недостаточно. (ладно, купили португальца крайнего защитника дёшево, но когда он будет играть и как?) Пепе к концу второго сезона начал что-то показывать, Парти играет серенько, оба стоили каких-то безумных денег.
Как Арсенал продает, так и 20 млн. никто не готов отсыпать за наших звёзд, когда Арсенал покупает, 40 млн. как правило оказывается недостаточно. (ладно, купили португальца крайнего защитника дёшево, но когда он будет играть и как?) Пепе к концу второго сезона начал что-то показывать, Парти играет серенько, оба стоили каких-то безумных денег.