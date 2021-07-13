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Бельерин согласовал условия контракта с «Интером»

13 июля 2021, 09:35

«Интер» продолжает переговоры с «Арсеналом» по трансферу защитника Эктора Бельерина.

Журналист Николо Шира сообщает, что миланцы предлагают вариант с арендой 26-летнего испанца с последующим правом выкупа. В свою очередь условия личного контракта уже согласованы.

Отмечается, что Бельерин настаивает на этом трансфере. Работу над переходом ведет агент футболиста.

В апреле появлялась информация о сумме, за которую «Арсенал» готов отпустить Бельерина.

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aNOOBis
aNOOBis
13 июля в 10:45
Наблюдаю за очередной трансферной эпопеей...
Как Арсенал продает, так и 20 млн. никто не готов отсыпать за наших звёзд, когда Арсенал покупает, 40 млн. как правило оказывается недостаточно. (ладно, купили португальца крайнего защитника дёшево, но когда он будет играть и как?) Пепе к концу второго сезона начал что-то показывать, Парти играет серенько, оба стоили каких-то безумных денег.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
13 июля в 09:57
Супер! Бесхребетного в "Интер".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 09:49
Хорошо, что договорились...
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