Бельерин согласовал условия контракта с «Интером»

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13 июля 2021, 09:35

«Интер» продолжает переговоры с «Арсеналом» по трансферу защитника .

Журналист Николо Шира сообщает, что миланцы предлагают вариант с арендой 26-летнего испанца с последующим правом выкупа. В свою очередь условия личного контракта уже согласованы.

Отмечается, что Бельерин настаивает на этом трансфере. Работу над переходом ведет агент футболиста.

В апреле появлялась информация о сумме, за которую «Арсенал» готов отпустить Бельерина.