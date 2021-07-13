Жоау Мариу перейдёт в «Бенфику». «Спортинг» не получит 30 млн евро

Экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу продолжит карьеру в «Бенфике», утверждает итальянский журналист Николо Шира.
Сообщается, что 28-летний португалец, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Лиссабон для подписания контракта до 2026 года с зарплатой 2 млн евро за сезон.
«Интер» досрочно расторг контракт с Мариу, так как не хотел продавать его «Бенфике» из-за пункта в соглашении миланского клуба со «Спортингом». Согласно ему, «нерадзурри» должны были бы заплатить «Спортингу» 30 млн евро в случае продажи Мариу в другую португальскую команду.
По слухам, у Мариу также был вариант в России.