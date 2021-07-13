ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиПортугалия. Примейра 2021/2022

Жоау Мариу перейдёт в «Бенфику». «Спортинг» не получит 30 млн евро

13 июля 2021, 04:30

Экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу продолжит карьеру в «Бенфике», утверждает итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что 28-летний португалец, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Лиссабон для подписания контракта до 2026 года с зарплатой 2 млн евро за сезон.

«Интер» досрочно расторг контракт с Мариу, так как не хотел продавать его «Бенфике» из-за пункта в соглашении миланского клуба со «Спортингом». Согласно ему, «нерадзурри» должны были бы заплатить «Спортингу» 30 млн евро в случае продажи Мариу в другую португальскую команду.

По слухам, у Мариу также был вариант в России.

Все новости
Слухи«Арсенал» практически оформил трансфер защитника «Брайтона» Уайта
Сегодня, 00:42 Комментарии2
Слухи«Сассуоло» отклонил предложение «Ювентуса» об аренде Локателли
Вчера, 22:14 Комментарии8
Ради звезды из «Лиги фермеров» выгонят полдесятка игроков. «Реал» фильтрует состав и грезит большим трансфером
Вчера, 21:02Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Слухи«Ман Сити» готов приобрести Кейна и Грилиша этим летом
Вчера, 17:36 Комментарии11
СлухиЧетыре топ-клуба Европы интересуются Кьезой
Вчера, 16:42 Комментарии17
Слухи«Эвертон» подпишет бывшего вратаря «Челси»
Вчера, 16:31 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
13 июля в 10:32
гнилой поступок, обещали же не отпускать к конкурентам в португалии
Землянин
Землянин
13 июля в 06:34, ред.
И всё равно надули и обошли этот пункт, ранее согласованный и подписанный. И вроде по закону, но не по понятиям, слово не содержали
ДСА
ДСА
13 июля в 06:03
Лакомый кусочек для многих.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 04:40
Хороший игрок, мне он нравился в Локо.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 июля в 04:34
Еханый бабай. Надо было идти в Спартак или Зенит 30лямов было ьы обеспечено
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100