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Агент Жоржиньо подтвердил интерес «Ювентуса» и топ-клубов Испании

13 июля 2021, 02:25

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может продолжить карьеру в «Ювентусе». Информацию об интересе туринского клуба к 29-летнему хавбеку подтвердил агент игрока Жоао Сантос.

У Жоржиньо есть ещё два года контракта, и всё в руках его клуба. Впереди клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Это важные цели для футболиста.

Но трансферный рынок есть трансферный рынок. И если крупный клуб выйдет с серьёзным предложением к «Челси», то мы его оценим. На данный момент можно сказать, что Жоржиньо ближайший сезон проведёт в «Челси».

Интерес «Ювентуса» и топ-клубов Испании? Я могу это подтвердить. Конечно, в свои 29 лет он может очень хорошо проявить себя во всех ведущих европейских клубах, и многие из них интересуются им.

Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к полузащитнику сборной Англии.

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Romeo 777
Romeo 777
13 июля в 05:02
Пусть платят желающие, никто не расстроится, ему совсем скоро уже 30, пытаются выбить последний жирный контракт.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
13 июля в 03:00
Надо его в юве
Ironigor
Ironigor
13 июля в 02:39
Жоржиньо хорош, я думаю он останется в Челси.
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