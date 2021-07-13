Агент Жоржиньо подтвердил интерес «Ювентуса» и топ-клубов Испании

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо может продолжить карьеру в «Ювентусе». Информацию об интересе туринского клуба к 29-летнему хавбеку подтвердил агент игрока Жоао Сантос.

У Жоржиньо есть ещё два года контракта, и всё в руках его клуба. Впереди клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА . Это важные цели для футболиста.

Но трансферный рынок есть трансферный рынок. И если крупный клуб выйдет с серьёзным предложением к «Челси», то мы его оценим. На данный момент можно сказать, что Жоржиньо ближайший сезон проведёт в «Челси».

Интерес «Ювентуса» и топ-клубов Испании? Я могу это подтвердить. Конечно, в свои 29 лет он может очень хорошо проявить себя во всех ведущих европейских клубах, и многие из них интересуются им.