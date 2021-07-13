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Тиаго Силва раскритиковал бразильцев, поддержавших Аргентину в финале Копы

13 июля 2021, 10:14
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва на своей странице в инстаграме раскритиковал соотечественников, которые желали национальной команде поражения в матче с Аргентиной (0:1) в финале Кубка Америки.

Множество бразильцев высказались против проведения Кубка Америки в Бразилии из-за пандемии коронавируса, а также критиковали нежелание игроков национальной сборной касаться этой темы. Изначально планировалось, что турнир примут две другие страны.

Ну и для тех, кто был против нас, я надеюсь, что вы счастливы! Но тогда не приходите потом как друзья, чтобы получить что-либо (интервью, билеты на игры с детьми и друзьями, футболки или фотографии).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 10:32
Жёсткая ответка! 😀😃😄😁😆
311
311
13 июля в 10:22
Тиаго Силва всех вычислит по айпи!)
cska1948
cska1948
13 июля в 10:18
Как изменился Мир! Кто бы мог представить, в ХХ -ом веке, что бразильцы будут болеть против своей футбольной сборной!
drug01
drug01
13 июля в 10:17
Каждый болеет как хочет
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