Тиаго Силва раскритиковал бразильцев, поддержавших Аргентину в финале Копы

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва на своей странице в инстаграме раскритиковал соотечественников, которые желали национальной команде поражения в матче с Аргентиной (0:1) в финале Кубка Америки.
Множество бразильцев высказались против проведения Кубка Америки в Бразилии из-за пандемии коронавируса, а также критиковали нежелание игроков национальной сборной касаться этой темы. Изначально планировалось, что турнир примут две другие страны.
Ну и для тех, кто был против нас, я надеюсь, что вы счастливы! Но тогда не приходите потом как друзья, чтобы получить что-либо (интервью, билеты на игры с детьми и друзьями, футболки или фотографии).