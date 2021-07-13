Тиаго Силва раскритиковал бразильцев, поддержавших Аргентину в финале Копы

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13 июля 2021, 10:14

Защитник сборной Бразилии на своей странице в инстаграме раскритиковал соотечественников, которые желали национальной команде поражения в матче с Аргентиной (0:1) в финале Кубка Америки.

Множество бразильцев высказались против проведения Кубка Америки в Бразилии из-за пандемии коронавируса, а также критиковали нежелание игроков национальной сборной касаться этой темы. Изначально планировалось, что турнир примут две другие страны.