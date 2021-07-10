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Рибери: «Ожидал большего уважения со стороны „Фиорентины“»

10 июля 2021, 04:31

Полузащитник Франк Рибери высказался о своём уходе из «Фиорентины».

Два года с «Фиорентиной», болельщиками и этим городом были замечательными, потому что, несмотря на трудности, я повстречал много замечательных людей.

Мне жаль, я хотел остаться ещё на один год в «Фиорентине», но такова моя судьба. Я всегда был в распоряжении команды и старался выкладываться на все сто.

Я хотел остаться во Флоренции, но ситуация была непростой. Я никогда не критиковал клуб, я сохраню хорошие воспоминания о выступлении за «Фиорентину». Я хотел бы остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своём будущем.

Мне было нелегко. Я отдавал все силы за команду. Но в течение трёх или четырёх недель мне никто ничего не сообщал и не звонил. Я ожидал чуть большего уважения, но такова жизнь.

Недавно сообщалось, что Рибери может продолжить карьеру в клубе из итальянской Серии B.

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 21:51
помню как мы их обыграли. тогда вроде гус хидинк был у руля.
112910415
112910415
10 июля в 14:15
Другая там звезда в фаворе
Мага Шульман
Мага Шульман
10 июля в 09:56
В Фиорентине есть только один " уважаемый" человек - Саня Коко. Не в законе, Боже упаси, но в очень большом авторитете.
firewing
firewing
10 июля в 06:23
Надо вовремя завершать карьеру - уходить на пике, а не на излёте.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 06:00
Франк давно уже не тот. Плохо , что сам он этого не понимает.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 июля в 05:59
А ты поплачь...
Василий 50
Василий 50
10 июля в 05:56
А за что тебя уважать?
За то, что ты когда-то играл за "Баварию"?
pele1981
pele1981 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
10 июля в 05:51
Кроме добра от игроков требуют результат, а в его годы - он уже сбитый летчик)
Жасур Баратов
Жасур Баратов
10 июля в 05:34, ред.
Тебя уже 38 лет те лучше иди в азиа там можно деньги заработать сейчас это для футболистов самое главное
mihaluch
mihaluch
10 июля в 04:57
Но а что он ожидал в свои годы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 04:32
Никто добра не помнит!
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