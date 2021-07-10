Рибери: «Ожидал большего уважения со стороны „Фиорентины“»

Полузащитник высказался о своём уходе из «Фиорентины».

Два года с «Фиорентиной», болельщиками и этим городом были замечательными, потому что, несмотря на трудности, я повстречал много замечательных людей.

Мне жаль, я хотел остаться ещё на один год в «Фиорентине», но такова моя судьба. Я всегда был в распоряжении команды и старался выкладываться на все сто.

Я хотел остаться во Флоренции, но ситуация была непростой. Я никогда не критиковал клуб, я сохраню хорошие воспоминания о выступлении за «Фиорентину». Я хотел бы остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своём будущем.

Мне было нелегко. Я отдавал все силы за команду. Но в течение трёх или четырёх недель мне никто ничего не сообщал и не звонил. Я ожидал чуть большего уважения, но такова жизнь.