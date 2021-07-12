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«Галатасарай» заявил о неуважении со стороны греческих властей

12 июля 2021, 23:21
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)-:-Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай13.07.2021 в 21:15 Матч отменен

«Галатасарай» не смог попасть в Грецию на товарищеский матч с пирейским «Олимпиакосом».

По прилете в Грецию в аэропорту игроков и сотрудников команды заставили пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. «Галатасарай» принял решение отказаться от тестирования и вернуться на родину. Причина — предыдущие тесты команда сделала менее чем 72 часа до этого.

Впервые «Галатасарай» подвергся такому неуважению. От имени нашей страны мы ждем извинений от греческих властей за такое нарушение прав человека.

Недавно в центре коронавирусного скандала оказался немецкий арбитр Брих.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 09:46
Какие обидчивые турки!
112910415
112910415
13 июля в 05:51
Напрасно прилетают политику, вопрос чисто технический!
311
311
13 июля в 01:50
Тут вопрос о том, кому больше нужен этот товарняк, видимо никому!)
antant1
antant1
13 июля в 01:10
Какое неуважение? Если, что не нравится, пишите в спортлото)
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
13 июля в 01:00
Да греки повели себя не красиво
УЕСКА
УЕСКА
13 июля в 00:22
А в чем проблема пройти тесты? Им что трудно чтоли? Странное поведение турецкой команды.
BBK33
BBK33
13 июля в 00:02
В любом случае нужно уважать законы той страны, в которую прибываешь.
stanichnik
stanichnik
12 июля в 23:50, ред.
В условиях сложившейся ситуации с ковидом, каждая страна в отдельном порядке определяет правила пребывания иностранных граждан, на своей территории, включая артистов и спортсменов. Так что претензии со стороны Турции в адрес Греции безосновательны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 23:28
Сейчас времена такие,не нойте!
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