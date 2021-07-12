«Галатасарай» заявил о неуважении со стороны греческих властей

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12 июля 2021, 23:21

«Галатасарай» не смог попасть в Грецию на товарищеский матч с пирейским «Олимпиакосом».

По прилете в Грецию в аэропорту игроков и сотрудников команды заставили пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. «Галатасарай» принял решение отказаться от тестирования и вернуться на родину. Причина — предыдущие тесты команда сделала менее чем 72 часа до этого.

Впервые «Галатасарай» подвергся такому неуважению. От имени нашей страны мы ждем извинений от греческих властей за такое нарушение прав человека.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler 📸 pic.twitter.com/cs3J2MeZxF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2021

Недавно в центре коронавирусного скандала оказался немецкий арбитр Брих.