Милонов: «В России больше талантливых спортсменов, чем в других странах»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился мнением о реформах, которые намерен предложить РФС .

Я думаю, что количество легионеров должно сокращаться. Необходимо обязать клубы и сборную проводить мероприятия, которые будут выявлять таланты среди наших футболистов. Я знаю, что в других странах регулярно проводятся конкурсы по типу «Мы ищем таланты». Для отечественных же футболистов нет возможности куда-то выбиться, потому что в лучших клубах бегают дорогие биомутанты-легионеры. Я считаю, что в России гораздо больше талантливых спортсменов, чем в любой другой стране. Если клубы будут нацелены на поиски таких ребят, то у них будет мотивация лучше тренироваться и хоть какая-то надежда не провести всю жизнь в третьей лиге.

Считаю, что Госдума может здесь помочь. Мы можем организовать, чтобы в каждом городе проводились конкурсы, отборы, чтобы мальчишки с каждого двора могли видеть перед собой перспективы. Нам надо выращивать звездочек, а не готовый европейский секонд-хенд использовать. Зачем нам этот использованный товар? Нужны свои. Если голландская компания пытается нам помочь, то я не против. А вот что они предложат — это уже вопрос.