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Милонов: «В России больше талантливых спортсменов, чем в других странах»

14 июля 2021, 17:49

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился мнением о реформах, которые намерен предложить РФС.

Я думаю, что количество легионеров должно сокращаться. Необходимо обязать клубы и сборную проводить мероприятия, которые будут выявлять таланты среди наших футболистов. Я знаю, что в других странах регулярно проводятся конкурсы по типу «Мы ищем таланты». Для отечественных же футболистов нет возможности куда-то выбиться, потому что в лучших клубах бегают дорогие биомутанты-легионеры. Я считаю, что в России гораздо больше талантливых спортсменов, чем в любой другой стране. Если клубы будут нацелены на поиски таких ребят, то у них будет мотивация лучше тренироваться и хоть какая-то надежда не провести всю жизнь в третьей лиге.

Считаю, что Госдума может здесь помочь. Мы можем организовать, чтобы в каждом городе проводились конкурсы, отборы, чтобы мальчишки с каждого двора могли видеть перед собой перспективы. Нам надо выращивать звездочек, а не готовый европейский секонд-хенд использовать. Зачем нам этот использованный товар? Нужны свои. Если голландская компания пытается нам помочь, то я не против. А вот что они предложат — это уже вопрос.

Ранее стало известно, что реформы РФС могут затронуть лимит на легионеров.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 20:47
как же завидую гос думе. столько умных у нас. во всем разбираются
galem72
galem72
14 июля в 20:37
Как можно всерьёз воспринимать слова этого яркого представителя кунсткамеры?
YVG
YVG
14 июля в 19:56
Только не нужно Госдуме помогать, а то футбол исчезнет как все заводы и сельское хозяйство.
Gorasul
Gorasul
14 июля в 19:00
Зачем цитировать этого клоуна или психически нездорового человека?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
14 июля в 18:22
Скорее биомусор)) Есть в словосочетании "биомутанты-легионеры" что-то основательное и способное принести пользу.
David Young
David Young
14 июля в 18:05
«Биомутанты-легионеры» - не знаю насчёт них, но по отношению к Артёму Дзюбпулу Дзюбе и Александру Стулошвырятелю Кокорину это фраза неплохо подходит, если заменить «легионеры» на «российские футболисты». Да и ещё к некоторым российским футболистам.
Baggio R.
Baggio R.
14 июля в 18:03
Как же он далек от футбола, а берется что-то предлагать! "Дорогие биомутанты-легионеры" обходятся дешевле отечественных паспортистов.
David Young
David Young ответ Serg_Diamond (раскрыть)
14 июля в 17:56
Это не совсем так, но с этим нужно быть осторожным.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 17:55
Обязать никого ничему нельзя. Обязаловка ни к чему хорошему никогда не приводила.
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