Семак: «„Локомотив“ – наш основной и принципиальный соперник последних лет»

Наставник «Зенита» порассуждал о предстоящем матче против «Локомотива» в Суперкубке России.

Это и разогревочный матч, и шоу, и титул. Естественно, в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее, поражения расстраивают. Все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу.

«Локомотив» – наш принципиальный соперник последних лет. Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке.

Ничего не меняется – «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником последних лет. Ждет очень тяжелый и сложный матч.