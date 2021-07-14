Семак: «„Локомотив“ – наш основной и принципиальный соперник последних лет»

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче против «Локомотива» в Суперкубке России.
Это и разогревочный матч, и шоу, и титул. Естественно, в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее, поражения расстраивают. Все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу.
«Локомотив» – наш принципиальный соперник последних лет. Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке.
Ничего не меняется – «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником последних лет. Ждет очень тяжелый и сложный матч.
Недавно стало известно, что полузащитник «Зенита» пропустит матч за Суперкубок России.
На Кубани в тени под 35 С., но влажность за 90%...(
На Кубани в тени под 35 С., но влажность за 90%...(
- Ох, Богданович, не буди лихо, пока оно тихо!
- Есть такое предчувствие, что и Динамо, и Спартак уже сделали оргвыводы из прошлых неудач. (Пришли новые игроки, тренеры, сменилась схема игры, возросли скорости, появилась ИГРА, пошли результаты!)
- А вы, Зенит с Локо, всё ещё пытаетесь участвовать на старой кобыле в новых скачках... Боюсь кобыла не выдержит...
- Ох, Богданович, не буди лихо, пока оно тихо!
- Есть такое предчувствие, что и Динамо, и Спартак уже сделали оргвыводы из прошлых неудач. (Пришли новые игроки, тренеры, сменилась схема игры, возросли скорости, появилась ИГРА, пошли результаты!)
- А вы, Зенит с Локо, всё ещё пытаетесь участвовать на старой кобыле в новых скачках... Боюсь кобыла не выдержит...
С.Семак
С.Семак
а где Великий тренер коней?!?
а где Великий тренер коней?!?
Болеем за Локо !!!
Болеем за Локо !!!