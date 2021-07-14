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Семак: «„Локомотив“ – наш основной и принципиальный соперник последних лет»

14 июля 2021, 13:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче против «Локомотива» в Суперкубке России.

Это и разогревочный матч, и шоу, и титул. Естественно, в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее, поражения расстраивают. Все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу.

«Локомотив» – наш принципиальный соперник последних лет. Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке.

Ничего не меняется – «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником последних лет. Ждет очень тяжелый и сложный матч.

Недавно стало известно, что полузащитник «Зенита» пропустит матч за Суперкубок России.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ Хиромант (раскрыть)
15 июля в 09:26
Я бы не сбрасывал со счетов и ЦСКА...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Palex (раскрыть)
15 июля в 09:25
Спасибо!

На Кубани в тени под 35 С., но влажность за 90%...(
Хиромант
Хиромант
14 июля в 23:34
Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче против «Локомотива» в Суперкубке России: "...Ничего не меняется – «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником последних лет..."

- Ох, Богданович, не буди лихо, пока оно тихо!

- Есть такое предчувствие, что и Динамо, и Спартак уже сделали оргвыводы из прошлых неудач. (Пришли новые игроки, тренеры, сменилась схема игры, возросли скорости, появилась ИГРА, пошли результаты!)

- А вы, Зенит с Локо, всё ещё пытаетесь участвовать на старой кобыле в новых скачках... Боюсь кобыла не выдержит...
Palex
Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
14 июля в 20:51
Ужас. Сегодня датчик в машине 38 показал. Совсем не Питерская погода.
dok66
dok66
14 июля в 20:40
Серега , ты чего ! Это выставочный матч , это шоу , это просто хороший спарринг . Причем здесь принципиальный соперник ? Будем болеть против тебя
протон1
протон1
14 июля в 20:30
Логично, два сильнейших клуба страны последних лет
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
14 июля в 18:06
Не факт. Как минимум трое из Питера за Локо))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Palex (раскрыть)
14 июля в 18:05
Приветствую! Давненько не видел Вас. Как жара в Питере?
158Жнец57
158Жнец57 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
14 июля в 17:56
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    14 июля в 17:51
    В СуперКубке Локо- Зенит вся страна будет за Локомотив, ну кроме только одного города на Неве.
    Palex
    Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
    14 июля в 17:43
    В каком например? И что ты хотел сказать этим постом, что с условным Тамбовом его ждет провал? Так это очевидные вещи. Более того, открою тебе страшную тайну, но с Тамбовом, провал ждет и Гвардиолу и Клоппа и Флика.
    d_fincher
    d_fincher
    14 июля в 17:40, ред.
    Сочи - наш принципиальный соперник. На пределе сил, но нам удается каждый раз его обыгрывать. Это фантастика! Не было ни одной игры, в которой бы мы потерпели поражение. Удивительно. Кажется, я гений.

    С.Семак
    158Жнец57
    158Жнец57 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    14 июля в 17:19
    Ага....только Семак и Зенит три года подряд Чемпионы +кубок+супер кубок...
    а где Великий тренер коней?!?
    Шуnя771
    Шуnя771
    14 июля в 16:51
    При нормальном судействе и безветренной погоде и Тамбов гонял в одну калитку чемпионов..
    Шуnя771
    Шуnя771
    14 июля в 16:50
    Посмотрим на успехи Семака в другом клубе...
    Шуnя771
    Шуnя771
    14 июля в 16:49
    А мне кажется и ЦСКА и СПАРТАК регулярно....
    Константин Каплий
    Константин Каплий
    14 июля в 16:46
    Самое плохое, что самый принципиальный соперник Зенита сейчас сам Зенит, других во внутреннем чемпионате нет
    berda2003
    berda2003
    14 июля в 16:01
    насколько я помню самый принципиальный соперник Тамбов...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    14 июля в 15:49
    Семак очень слабый тренер.
    Futurista
    Futurista ответ Стасодзюб (раскрыть)
    14 июля в 15:11
    Солому завезли...стелит уже...
    msa79
    msa79
    14 июля в 14:53
    После евро сложно будет болельщиков удивить игрой, но надеюсь на качественный матч. Хорошо, что зрителей сколько то пустят.
    lotsman
    lotsman
    14 июля в 14:49
    Надо выигрывать суперкубок. Это придаст энергии для начала чемпионата.
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    14 июля в 14:20
    Сережа что случилось,что не так???ахаха
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 июля в 14:09
    что то с памятью у тебя плохо сергей))))
    swed27
    swed27
    14 июля в 13:54
    Матчи между Зенитом и Локо всегда интересны и непредсказуемы
    Ironigor
    Ironigor
    14 июля в 13:39, ред.
    Всё может быть.
    Болеем за Локо !!!
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