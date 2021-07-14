Олег Иванов: «Черчесов — сильный психолог»

Полузащитник «Уфы» рассказал о бывшем главном тренере сборной России .

Когда перешел к Черчесову в «Терек», казалось, что у меня ничего не получалось. Первое впечатление было такое, что если я сейчас не разгонюсь, придется поговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы он меня отпустил. Но потом мы с ним пообщались, он сказал, что верит в меня. Я уже тогда понимал, что он сильный психолог. Он меня успокоил, сказал, что доверяет. Так и случилось. Потом общался со многими ребятами, которые тоже замечали, что он сильный психолог.

Я знаю его как тренера, застал как футболиста. Я знаю, что он такой везде: и в раздевалке, и за пределами. И дома, мне кажется, он такой же. Для меня понятно, что он не строит из себя ничего, он просто такой человек. А некоторые люди думают, что он напыщенный, что он в каком-то образе. Но нет, это его подход. Кому-то нравится Станислав Саламович, кому-то не нравится, мы не можем этого запретить.