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Олег Иванов: «Черчесов — сильный психолог»

14 июля 2021, 17:22

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

Когда перешел к Черчесову в «Терек», казалось, что у меня ничего не получалось. Первое впечатление было такое, что если я сейчас не разгонюсь, придется поговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы он меня отпустил. Но потом мы с ним пообщались, он сказал, что верит в меня. Я уже тогда понимал, что он сильный психолог. Он меня успокоил, сказал, что доверяет. Так и случилось. Потом общался со многими ребятами, которые тоже замечали, что он сильный психолог.

Я знаю его как тренера, застал как футболиста. Я знаю, что он такой везде: и в раздевалке, и за пределами. И дома, мне кажется, он такой же. Для меня понятно, что он не строит из себя ничего, он просто такой человек. А некоторые люди думают, что он напыщенный, что он в каком-то образе. Но нет, это его подход. Кому-то нравится Станислав Саламович, кому-то не нравится, мы не можем этого запретить.

Ранее Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборной России.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
15 июля в 06:59
Вот сломал бы тебе шею в душевой этот " сильный психолог", посмотрели бы, что бы ты пел.
1-я конная
1-я конная
14 июля в 21:18
А точно писхолог? "Олог" там явно лишнее
протон1
протон1
14 июля в 21:10
ладно с этим 150 миллионами, тут еще 40 миллионов комиссионных
протон1
протон1
14 июля в 20:52
Как то не складывается о нем мнение, что Черчесов-хороший психолог, скорее наоборот. У него очень хорошо получается выносить мозг окружающим, отвечая на вопросы или задавая их. После его слов многим точно уже нужен психолог, а кому-то даже психиатр.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 19:11
Вся психология в кулаке у такого склада людей. Отсюда и идёт пляска потом с подчинёнными. Психология на страхе, подавления. Не более. Настоящий психолог другой.
Cat01
Cat01
14 июля в 18:01
Для тренера этого мало
drug01
drug01
14 июля в 18:01
А результат плохой
Рязань 062
Рязань 062
14 июля в 17:58
кроме того чтобы быть психологом, тренер должен хоть немного понимать в футболе. но это не про черчесова
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июля в 17:48
Возможно мотиватор, но вряд ли существуют настолько косноязычные психологи.
Karlnfo
Karlnfo
14 июля в 17:44
команды у сильных психологов не сливают игры
mihaluch
mihaluch
14 июля в 17:37
Матюки хорошо психологически воздействуют.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 17:27
Пора бы уже забыть про это недоразумение.
ДСА
ДСА
14 июля в 17:26
Нормальный тренер был для всех, и тут на тебе - обделался.
8vbsavgh3su6
8vbsavgh3su6
14 июля в 17:25
Так надо было в психологи идти работать, а не в тренеры.
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